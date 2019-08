Žvanění o lidských právech je neproduktivní. Jednejte, vyzval Zeman velvyslance

Českým velvyslancům, kteří tento týden absolvují každoroční poradu v Praze, sdělil na Pražském hradě prezident Miloš Zeman, že žvanění o lidských právech je podle něj neproduktivní, potřeba je konkrétní lidskoprávní pomoc. Za příklad dal svou přímluvu za propuštění ukrajinského duchovního a teologa Igora Kozlovského. Diplomaty Zeman také vyzval, aby se věnovali ekonomické diplomacii, protože ekonomický "mejdan" podle něj skončil.

Zeman diplomatům řekl, že nemá rád kárání představitelů cizích zemí, že porušují lidská práva. "Oni se buď pobaveně usmějí, nebo se zamračí. A způsobí nám to zbytečné škody třeba na cestovním ruchu," uvedl Zeman.

Na své intervenci ve prospěch Kozlovského pak chtěl dokázat, že důležitější jsou konkrétní činy. "Žvanění o lidských právech je neproduktivní, to, co potřebujeme, je konkrétní lidskoprávní pomoc," uvedl.

Prezident řekl, že za duchovního a teologa se přimlouval u předsedy vlády separatistů na Donbasu. "Ten měl tu drzost, že neodpověděl," uvedl Zeman. Pomohlo pak podle něj to, že se za Kozlovského přimluvil znovu při pozdějším setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Kozlovskij byl pak koncem roku 2017 mezi zajatci, které si vyměnili Ukrajinci s proruskými rebely. "Jak říká talmud: kdokoliv zachránil jeden lidský život, zachránil celé lidstvo," konstatoval Zeman.

Mejdan skončil

Prezident se zastavil i u ekonomické diplomacie. Exportně zaměřená menší česká ekonomika podle něj musí cílit na to, aby se prosadila na zahraničních trzích, ale také na získávání efektivních zahraničních investic. "Je to těžká práce, které se někdy říká vrtání tvrdých desek. Ta deska se prostě nerozlomí na první pokus, je to černá, drobná, trpělivá práce," uvedl. Odsoudil v té souvislosti "různé patetické deklarace české zahraniční politiky", které žádný ekonomický ani jiný efekt nepřinesou.

Aktuální situaci v ekonomice charakterizoval Zeman slovy "mejdan skončil". Pokud se Česko nepřidá k německému "bláznovství" uzavírání elektráren, bude mít podle něj velkou šanci k sousedům vyvážet elektrickou energii. Hlava státu kritizovala i obchodní války mezi USA a Čínou či USA a Evropskou unií. "Ti z vás, kdo se učili ekonomickou teorii, vědí, že hned na začátku máte napsáno, že když někdo vede celní válku, tak je to škoda pro obě strany. Bohužel, někteří politici ani první ročník vysoké školy ekonomické nepřečetli," uvedl.

Zeman připomněl, že kvůli prosazování obchodů s Čínou a Ruskem je označován za rusko-čínského agenta. "V takovém případě by ovšem všichni světoví politici byli také rusko-čínští agenti," uvedl. Dodal, že se s americkým velvyslancem v Praze Stephenem B. Kingem domluvil na uspořádání česko-amerického investičního fóra. "Budeme hledat příležitosti pro naše podnikatele," uvedl.

Zajímavá je podle prezidenta i Indie, kde ale podnikání brání silné byrokratické překážky. "Věřím, že kolega Hovorka je překoná, že? Jinak budete odvolán, pane velvyslanče," žertoval na adresu velvyslance v Indii Milana Hovorky.