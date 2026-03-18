"Už deset let to nedělal dobře." Rada ČT se zhádala nad Moravcem, televize má plán

Zbrusu nový diskusní pořad, který nahradí Otázky Václava Moravce, představí ČT až na podzim. Na jaře se zatím budou moderátoři v nedělní diskusi ČT střídat. Na středečním jednání Rady ČT tak její generální ředitel Hynek Chudárek potvrdil to, co jsme už psali. Podstatnou část jednání radních – déle než hodinu – však zabrala vášnivá debata o odchodu Václava Moravce.
Středeční jednání Rady ČT lze označit za pomyslnou tečku za odchodem Václava Moravce z České televize. „Pořad Otázky Václava Moravce je zrušen, připravujeme nový pravidelný pořad, Václav Moravec v České televizi skončil k 10. březnu,“ uvedl hned zkraje jednání radních generální ředitel ČT Hynek Chudárek. O něco později dodal, že ČT bude trvat na dodržení konkurenční doložky, ze které se chtěl Moravec vyvázat.
Diskuse o jeho odchodu trvala déle než hodinu. Byla neuspořádaná, místy i osobní. Část radních mu měla potřebu poděkovat, jiní na něm nenechali nit suchou – nejdále v tomto ohledu zašel Petr Šafařík, podle něhož je dobře, že Moravec již nebude nedělní diskusní pořad ČT moderovat. Vyčetl mu nejen rozhovory, které Moravec dával v posledních dnech médiím, ale i styl a způsob, jakým moderoval OVM. To ale podle zdrojů Aktuálně.cz Moravcovi jeho nadřízení nikdy nevytýkali.
Radní Šafařík nicméně tvrdí, že svou práci Moravec „nedělal už deset let dobře“. Jiní jeho kolegové, jako například David Brabec nebo Vlastimil Ježek, se ho naopak zastali a poděkovali mu za více než dvě dekády práce pro ČT. Své si k celé kauze řekl také již citovaný Chudárek nebo ředitel divize zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena.
A došlo i na jiná třaskavá témata – především na kumulaci funkcí ve zpravodajství nebo odchody dalších osobností.
Právě kumulace funkcí v redakci zpravodajství je téma, jež opakovaně na jednání Rady ČT zmiňuje Ivana Chmel Denčevová. Faktem je, že jde o věc v podobné míře málokde vídanou. Například Michal Kubal je šéfredaktorem zpravodajství, moderátorem Událostí a ještě k tomu autorem rozhovorů s „lukrativními“ hosty. Rovněž Martin Řezníček je moderátorem Událostí, zároveň vede redakci moderátorů, zahraniční redakci a navíc vykonává funkci zástupce šéfredaktora.
Podle informací Aktuálně.cz to sice kritizuje část zaměstnanců Kavčích hor, sám Chudárek s tím ale problém nemá. Šéf ČT také na jednání rady zopakoval, o čem jsme již psali – zatímco minulou neděli Moravce střídal Lukáš Dolanský, následující Debatu ČT bude moderovat právě Řezníček. Stále jde ale o provizorní řešení. A Chudárek zdůraznil, že rotovat budou v nedělní diskusi moderátoři až do začátku léta. Nový formát s novou grafikou, novým studiem i znělkou ČT představí až na podzim.
Pokud jde o Fokus Václava Moravce, ten podle Chudárka ČT rušit nechce. V danou chvíli hledá pouze nového moderátora. Pozoruhodný byl první výstup Mrzeny na téma odchod Václava Moravce: dal si dobrý pozor, aby ani jednou nemusel na jednání Rady ČT moderátorovo jméno vyslovit. Mrzena i Chudárek se každopádně ohradili vůči slovům, která Moravec pronesl v přímém přenosu během svého loučení s diváky České televize.
„Náš čas se naplnil a stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než 21 letech,“ oznámil předminulou neděli divákům Václav Moravec. Svůj odchod zdůvodnil tím, že za současných podmínek už není schopen garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí podle kodexu ČT.
A dodal: „Důvěru vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li, ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu.“ Moravec tak reagoval na spory, jejichž nejviditelnějším projevem bylo zvaní či nezvaní Tomia Okamury do jeho Otázek.
Jak jsme tady už psali, podstatou konfliktu nebyl ani tak předseda SPD a od konce loňského roku také předseda Poslanecké sněmovny, který nebyl léta zván do Otázek Václava Moravce, jako především spor o povahu a charakter novinářské práce v mediích veřejné služby mezi Moravcem a ředitelem divize zpravodajství a publicistiky ČT Petrem Mrzenou.
A právě tímto směrem se pokoušeli někteří radní celou debatu vést. Tázali se Chudárka s Mrzenou, zda Moravcův výrok o tom, že není schopen garantovat nezávislost redakční práce, hodlají prověřit a především zda podniknou nějaké kroky, které by pomohly rozptýlit pochybnosti o povaze a metodách redakční práce. Ostatně to je věc, která souvisí s odchody několika dalších lidí z ČT.
Například známá moderátorka Barbora Kroužková svůj odchod z ČT odůvodnila mimo jiné osobními útoky ze strany Petra Mrzeny a dlouholetá ředitelka výzkumu a programových analýz Renata Týmová si ve svém dopise na rozloučenou, o kterém jsme informovali minulý týden, doslova stěžuje na jeho arogantní chování. Mrzena i Chudárek ale veškerou kritiku odmítli.
„Vnitřně jsem přesvědčený, že je vše v pořádku, způsobilo to jedno vyjádření jednoho jediného člověka,“ reagoval třeba na Moravcovo zpochybnění redakční nezávislosti Chudárek. Mrzena pak v různých variacích zopakoval, že v posledních dnech vedl debaty s mnoha členy redakce s tím, zda mají i oni nějaké pochybnosti stran redakční nezávislosti. Na nic prý ale nepřišel.
Navenek to podle jeho slov působí tedy tak, že je redakce semknutá a konsolidovaná. Kritiku své práce označil za „žabomyší“ spory, které nemíní přiživovat. „S Bárou Kroužkovou jsme měli celá léta velmi dobrý pracovní vztah, nezaznamenal jsem žádné konflikty, že jsme se občas neshodli, je přirozenou součástí práce,“ míní Mrzena.
Podle něj si navíc Kroužková nestěžovala, že by s ní nezacházel slušně. Podobných výroků padlo v diskusi několik. Moravec, Kroužková ani Týmová ale nebyli při diskusi přítomni, a tudíž nemohli radním říct svůj úhel pohledu, svá svědectví a argumenty. Podle našich informací přitom Kroužková osobní útoky zmiňovala od prosince v rozhovorech s některými kolegy. „Když jsem s paní Kroužkovou naposledy mluvil, nevěřil bych, že odejde,“ nechal se slyšet Chudárek.
A pokud jde o Týmovou, byla podle něj zvyklá na jiný styl fungování. „Byla zvyklá na privilegia,“ dodal generální ředitel. Týmová přitom v dopise na rozloučenou napsala, že jedním z důvodů jejího odchodu bylo neodpovídání na e-maily ze strany vedení zpravodajství, spojené podle jejího vyjádření s arogantním chováním, zvláště vůči ženám. „Snažila jsem se věci řešit, ale bez reálného výsledku,“ zdůraznila. Aniž by jmenovala, je zjevné, že narážela právě na Petra Mrzenu.
Autor textu byl v letech 2014 až 2020 členem Rady ČT.
