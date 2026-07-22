Zůnovy vidle v miliardové zakázce. Vozidla pro výsadkáře se zatím kupovat nebudou

Jak přesně se současné vedení ministerstva obrany staví k daru 46 útočných vozidel Flyer, která čeští vojáci získali z USA jako kompenzaci za techniku poskytnutou Ukrajině, dobře ilustrují kroky Jaromíra Zůny. Ten ani nedorazil na slavnostní představení nových automobilů. Jak navíc zjistil deník Aktuálně.cz, ještě loni plánovaný nákup dalších 230 Flyerů za šest miliard se odkládá.
Situace z letošního května je dodnes těžce pochopitelná. V nevelké výstavce českého ministerstva obrany na bratislavském veletrhu IDEB se jako hlavní exponát vyjímalo lehké útočné vozidlo Flyer 72 HD. A přestože se u stánku pohybovalo mnoho vojáků a úředníků, nikdo – včetně samotného ministra Jaromíra Zůny (za SPD) či jeho hlavního zbrojíře Jána Gurníka – se k Flyerům nechtěl nijak vyjadřovat.
Přitom to bylo v situaci, kdy armáda už několik těchto vozidel převzala. V rámci grantu ve výši 554 milionů korun jich mají čeští výsadkáři získat celkem 46 kusů. Spojené státy tak prostřednictvím programu FMF (Foreign Military Financing) „děkují“ České republice za techniku, kterou dříve poskytla Ukrajině bránící se ruské válce.
K tomu, že Flyery má ve skladech, se armáda slavnostně „přiznala“ až ve středu 1. července. Přímo v Chrudimi pak ukázala, jak nové lehké útočné vozidlo vypadá zblízka. A i když se čekalo, že na akci dorazí i ministr obrany Jaromír Zůna, akce se ale nakonec musela bez šéfa resortu obejít. A aby bylo ještě jasněji, jak se k americkému daru Zůna staví, na dálku alespoň vzkázal, že projekt nechá prověřit.
Podívejte se zblízka. Nové útočné vozidlo Flyer pro české výsadkáře:
Což ale není jediný zásah současného vedení resortu do dlouho připravovaného projektu. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, akvizici zasáhla daleko výraznější změna. Darování 46 Flyerů mělo být totiž jen začátkem kompletního přezbrojení výsadkového pluku.
Kontrakt, který spadl pod stůl
Na něj měl navazovat nákup dalších 230 těchto vozidel skrz americký vládní program FMS (Foreign Military Sales). Samotné pořízení tolika Flyerů by dle předběžných propočtů mohlo český obranný rozpočet vyjít až na šest miliard korun. Jenže tenhle kontrakt spadl pod stůl.
„Projekt nebyl v současné době posunut do realizační fáze,“ potvrzuje Zdeňka Sobarňa Košvancová, mluvčí generálního štábu. „Prioritou ministerstva obrany a Armády ČR je v první řadě převzetí darovaných vozidel, jejich integrace do podmínek Armády ČR a získání praktických zkušeností z jejich provozu,“ vysvětluje dále.
A jedním dechem ještě doplňuje: „Teprve na základě vyhodnocení provozních zkušeností, dosažených schopností a dalších rozvojových priorit pozemních sil bude možné rozhodnout o případném dalším rozšiřování této kategorie techniky.“
Z jejího vyjádření, které poskytla reportérovi deníku Aktuálně.cz, je navíc zřejmé, že pokud by se jednou mělo o nákupu 230 vozidel uvažovat, rozvaha začne od nuly.
„Aktuálně vyhodnocujeme“
„Případné budoucí rozhodnutí o pořízení dalších vozidel nad rámec darované techniky by bylo předmětem samostatného rozhodovacího procesu, jehož součástí by bylo také posouzení dostupných alternativ, ekonomických aspektů a nákladů životního cyklu jednotlivých řešení,“ popisuje Košvancová.
A to je velká změna. Ještě před rokem se totiž plánovalo, že nákup Flyerů přes FMS bude přirozeně navazující investiční akcí po darování prvních desítek vozidel. Současný vývoj je tak zřejmě i důsledkem škrtů v plánovaných obranných výdajích, k nimž přistoupila vláda Andreje Babiše (ANO).
Což se zřejmě projevilo i v další zakázce spojené se zaváděním vozidel Flyer 72 HD do výzbroje české armády. Všechna darovaná auta totiž Spojené státy dodávají bez potřebné výbavy a jejich zástavba komunikačními systémy či zbraněmi měla v letech 2026 a 2027 vyjít až na 650 milionů korun. Ani tento kontrakt ale neběží.
„Finanční prostředky na tuto fázi projektu jsou plánovány v souladu se standardním rozpočtovým procesem ministerstva obrany. (…) Konečné finanční náklady budou záviset na výsledné konfiguraci vozidel, zvoleném způsobu integrace a průběhu smluvního zajištění projektu,“ reaguje Košvancová.
Ještě minulé vedení obrany v čele s Janou Černochovou (ODS) přitom rozhodlo, že do integrace automobilů by měl být zapojen některý ze státních podniků, čili Vojenský opravárenský podnik (VOP CZ) nebo Vojenský technický ústav (VÚT). Zjednodušeně proto, aby ze zakázky neprofitoval jen soukromý byznys. Partnerem amerického výrobce Flyer Defense je v Česku firma STV Group patřící miliardáři Martinu Drdovi.
Ani tady však není zdaleka jasno. Podle Zdeňky Sobarni Košvancové se řeší i to, jaká cesta bude finančně nejvýhodnější. „Ministerstvo obrany aktuálně vyhodnocuje možné varianty zajištění této činnosti. Při rozhodování budou posuzovány zejména technické schopnosti jednotlivých subjektů, ekonomická efektivita, termíny realizace, schopnost dlouhodobé podpory systému a zajištění bezpečnostních požadavků resortu obrany,“ uvedla mluvčí.
„Žádný bianco šek“
V minulých dnech se dokonce na sociální síti X kvůli Flyerům spustila roztržka mezi bezpečnostním analytikem Milanem Mikuleckým a exministryní obrany Janou Černochovou (ODS). Mikulecký totiž uvedl, že přestože USA nabídly darem Praze celkem 46 těchto automobilů, ozbrojené síly jich nakonec nejspíš získají jen 40. Resort pod vedením Jaromíra Zůny je prý totiž formálně odmítá přijmout.
„Přes veškerou snahu některých lidí za bývalé vlády, aby to ,neklaplo‘, jich teď máme čtyřicet. Nyní máme možnost získat dalších šest. Opět darem. Vypadá to, že historie se opakuje. Opět někdo vlivný dělá všechno pro to, aby to ,neklaplo‘,“ napsal Mikulecký.
„Nešlo jen o čtyřicet vozidel financovaných americkou vládou, ale především o to, že podle informací od vojáků se chystal nákup dalších stovek kusů. (…) Další postup tedy logicky žádal standardní akviziční proces (…) a zapojení státního podniku do dovybavení a integrace vozidel,“ reagovala Černochová.
„Nešlo o žádný bianco šek, ale o pojistku proti tomu, aby se z amerického daru automaticky stal mnohamiliardový obchod pro předem vybranou firmu,“ dodala exministryně s odkazem na roli STV Group v obchodu.
Ve zmíněné firmě přitom jako jeden z ředitelů pracuje i bývalý náměstek z obrany Pavel Beran, dle Černochové „Mikuleckého blízký přítel“.
Pohled bývalé ministryně Jany Černochové na to, jak vláda Petra Fialy pomáhala Ukrajině:
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