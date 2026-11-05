Zůnovo „uplivnutí“ udivilo i Američany. Kontrola darovaných útočných vozidel skončila

Vztahy mezi Českem a USA v poslední době erodují především kvůli neochotě vlády Andreje Babiše (ANO) dát na obranu tolik peněz, kolik se Praha zavázala v Severoatlantické alianci. Ovšem nepomohla jim ani jedna menší epizoda ministra Jaromíra Zůny (za SPD), který poslal své inspektory, aby zkontrolovali dar 46 zbrusu nových útočných vozidel Flyer pro výsadkáře. Prověřování je teď u konce.
Den a noc. Zhruba takhle by se dal popsat rozdíl v tom, jak česká armáda v posledních měsících prezentovala své nové útočné vozidlo Flyer 72 HD před veřejností.
Zatímco na květnovém veletrhu IDEB v Bratislavě se k němu na stánku nikdo neměl a novinář se informací nedočkal, v říjnu na pražské akci Future Forces Forum byl téměř hlavním a velmi obletovaným exponátem vnitřní expozice ozbrojených sil.
Tahle markantní pirueta výmluvně vykresluje to, jak špičky ministerstva obrany pod vedením Jaromíra Zůny a jeho náměstka Radovana Vícha (SPD) k Flyerům přistoupily.
Vozidla české ozbrojené síly získaly zdarma v rámci amerického programu FMF (Foreign Military Financing) jako kompenzaci za starší techniku, kterou předtím poskytly ukrajinské armádě vzdorující ruské agresi.
Audit místo prezentace
Chrudimští výsadkáři svou novou techniku oficiálně představili až letos 1. července. A Zůna? Ten na slavnostní událost nedorazil.
Místo toho jen přes média vzkázal: „Nechal jsem interním auditem prověřit dvě oblasti projektu Flyer. Zda a jak byla provedena předběžná finanční kontrola jako součást procesu přípravy této majetkové operace a rozhodovací proces. Tyto dvě položky.“
Ministr už nevysvětlil, co chce na daru auditovat. Jak si u diplomatických zdrojů ověřil reportér deníku Aktuálně.cz, situace zarazila i americkou stranu.
Už jste vozidlo Flyer viděli? Podívejte se zblízka:
„Působí to pro ně nepochopitelně, nerozumí tomu,“ říká pod podmínkou anonymity jeden ze seniorních úředníků ministerstva obrany. „A faktem je, že ani my moc nechápeme to, proč tohle ,plivnutí‘ na vozidla ze strany Zůny přišlo, co tím sledoval,“ pokračuje dlouholetý zaměstnanec resortu.
Redakce se proto s dotazy obrátila i na samotného ministra obrany. Ten ale nechal otázky bez odpovědi.
Z vyjádření americké ambasády v Praze pro deník Aktuálně.cz nicméně vyplývá, že darování obrněnců má pro ni velký význam: „Vozidla Flyer jsou perfektním symbolem dlouhodobých a úzkých obranných vztahů mezi Spojenými státy a Českou republikou. Těší nás, že Česká republika učinila tento krok směrem k modernizaci své vojenské techniky.“
„Kontrola byla ukončena“
Jak zjistila redakce, po čtyřech měsících je audit nařízený Jaromírem Zůnou u konce. „Dle sdělení kolegů z inspekce ministra obrany byla předběžná kontrola ukončena a spis si nyní vyžádala Vojenská policie,“ potvrzuje Simona Veselá z tiskového oddělení resortu. „To je vše, co lze v dané věci nyní sdělit,“ dodala.
Na doplňující dotaz, jaký konkrétní výsledek tedy kontrola darování 46 útočných vozidel přinesla, už nikdo z ministerstva obrany do vydání článku nezareagoval.
A odstup si drží i Vojenská policie. „K vámi zmiňovanému tématu nebudeme v současné době poskytovat žádné komentáře,“ odpověděla novináři Nikola Rimkevič Hájková, mluvčí armádních policistů.
Výsledky auditu jsou přitom důležité v kontextu dalšího vyzbrojování výsadkového pluku. Podle dřívějších informací si totiž měla česká armáda pořídit dalších 230 Flyerů zhruba za šest miliard korun přes americký vládní program FMS (Foreign Military Sales).
Podle čerstvě schválené Koncepce výstavby Armády ČR (KVAČR 2040) by vozidla této kategorie do ozbrojených sil měla začít přicházet v roce 2031.
Jak deník Aktuálně.cz informoval dříve, z tohoto navazujícího obchodu zatím ministerstvo obrany vycouvalo. Tím dalo najevo, že oněch 230 dalších výsadkových vozidel může nakoupit i u jiného výrobce a Spojené státy tedy obejít.
A pokud jde o prvních 46 darovaných Flyerů, i tam ještě Zůnu a jeho vyzbrojovací sekci čeká jedno zásadní rozhodnutí. Než totiž budou vozidla plnohodnotně zavedena, musí do nich být zabudovaná komunikační technologie a zbraně. Počítalo se, že tyhle práce si v letech 2026 a 2027 vyžádají 650 milionů korun.
Původně mělo jít o byznys firmy STV Group, která je v Česku partnerem amerického výrobce Flyer Defense. Minulé vedení obrany v čele s Janou Černochovou (ODS) ale rozhodlo, že do integrace automobilů by měl být zapojen i stát – ať už Vojenský opravárenský podnik (VOP CZ), nebo Vojenský technický ústav (VTÚ).
Ani v tomto případě však dosud není jasné, jak věc dopadne.
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