Přeskočit na obsah
Benative
12. 9. Marie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Zůna v úzkých. Chtěl, aby s ním nejbližší kolega zůstal, přemluvit ho ale nedokázal

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Ministr Jaromír Zůna (za SPD) prošel nedávno těžkým prozřením, hlásí jeho spolupracovníci. Do poslední chvíle totiž doufal, že ředitele svého kabinetu přemluví, aby jej neopouštěl. Jak ale deník Aktuálně.cz informoval v létě, Karel Kortánek byl dlouhodobě rozhodnutý, že z ministerstva obrany odejde. Už tak vyprázdněný resort přišel 11. září o člověka, který byl se Zůnou od úplného začátku.

Karel Kortánek (druhý zprava) na ministerstvu obrany nevydržel ani rok. Ministr Jaromír Zůna (druhý zleva) sice chtěl, ať neodchází, ale Kortánka se zkušenostmi z diplomacie nepřemluvil.
Karel Kortánek (druhý zprava) na ministerstvu obrany nevydržel ani rok. Ministr Jaromír Zůna (druhý zleva) sice chtěl, ať neodchází, ale Kortánka se zkušenostmi z diplomacie nepřemluvil.Foto: Jan Schejbal, Ministerstvo obrany ČR
Reklama

Ministr obrany Jaromír Zůna s reportérem deníku Aktuálně.cz příliš nekomunikuje a na jeho dotazy reaguje jen sporadicky. Když se ale nedávno potkali na pražské premiéře válečného snímku Osamělý vlk, Zůna novináři opáčil, že jen „vyvolává duchy.“ Narážel tak na srpnový článek o odchodu Karla Kortánka z resortu.

Zůna podle svých blízkých kolegů zřejmě až do poslední chvíle věřil, že se mu ředitele kabinetu podaří přemluvit, aby zůstal. „Nebyla to totiž první taková situace. Kortánek chtěl od Zůny odejít dlouhodobě, vždycky to ale nějak vyšumělo,“ přibližuje pod podmínkou anonymity jeden z úředníků vyzbrojovací sekce resortu.

Související

Jenže tentokrát už společnou řeč oba muži nenašli. Z původně naplánovaného konce srpna se tak definitivní odchod Karla Kortánka z ministerstva obrany pouze o pár dní odsunul, a to na pátek 11. září. I tím se potvrzuje nevalná pověst, jíž resort pod vedením SPD získal. Řada míst zůstává neobsazených, někteří důležití úředníci odcházejí.

„Změna ve vedení kabinetu ministra obrany: Karel Kortánek, ředitel kabinetu ministra obrany, dnes rezignoval na svou funkci,“ objevilo se v pátek na resortním webu. „Novou ředitelkou kabinetu ministra obrany se od 12. 9. 2026 stává jeho dosavadní zástupkyně Alexandra Homová,“ stojí ještě v krátkém sdělení.

Reklama
Reklama

Jak už dříve informoval mluvčí resortu Petr Pešek, jde o jmenovanou pozici, a tudíž její obsazení nevyžaduje vypsání výběrového řízení.

Byli spolu nejdéle

I když byl Kortánek vůbec prvním spolupracovníkem, jehož si Zůna před Vánoci 2025 na ministerstvo obrany přivedl a pracovně tak k sobě měli velmi blízko, v posledních měsících prý vztah mezi oba muži citelně chladl. A to nejen proto, že Kortánek byl delší dobu na nemocenské.

Související

Docházelo údajně i k takovým situacím, že ministr obrany neměl k dispozici podklady, které mu má podle zaběhnutých pravidel dodávat právě ředitel kabinetu. Konkrétně šlo třeba o podklady k veřejným projevům.

Reportér deníku Aktuálně.cz se proto s dotazy obrátil na samotného Kortánka. Ten však, stejně jako v srpnu, nechal textovou zprávu bez jakékoliv odpovědi.

Reklama
Reklama

Kortánkova práce obnášela „poskytování podpory ministru obrany při výkonu funkce člena vlády“, píše se na resortním webu. „Komplexně zabezpečuje a koordinuje protokolární aktivity ministra a jeho náměstků,“ upřesňuje.

Zamíří do diplomacie?

Karel Kortánek velkou část kariéry propojil s érou Andreje Babiše. Krátce po nástupu Martina Stropnického (ANO) do čela ministerstva obrany se tam v únoru 2014 objevil i Kortánek. Nejdřív jako šéf kanceláře jednoho z náměstků, později zastával pozici ředitele kabinetu samotného ministra.

Související

Pár dní po startu druhé vlády Andreje Babiše (ANO) se v červenci 2018 stal ředitelem kabinetu ministra vnitra, kterým tehdy byl Jan Hamáček, předseda sociální demokracie. Na konci roku 2021 se pak Kortánek vypravil do iráckého Erbílu, kde až do 30. října 2025 vedl český zastupitelský úřad.

„Rok 2025 přinesl mnoho změn nejen v mém osobním životě, ale i profesním. Děkuji za podporu a přízeň, které se mi od vás dostalo v roce 2025, a těším se na naše společné výzvy v roce 2026,“ napsal Kortánek na profesní síti LinkedIn krátce před loňskými Vánoci. Od té doby na internetu mlčí.

Reklama
Reklama

Teď se spekuluje, že by opět mohl zamířit do diplomatické služby. Nabízí třeba ambasáda ve Washingtonu, jíž nově vede Jakub Kulhánek. Ten s Kortánkem velmi úzce spolupracoval už na ministerstvu vnitra v éře Jana Hamáčka.

Kortánkovou zaoceánskou misi ale zdroje z ministerstva zahraničí odmítají potvrdit, prý tenhle záměr nikomu neohlásil. A formálně se dosud do konce srpna do žádného personálního tendru nepřihlásil.

Pro připomenutí: Jaromír Zůna mluví o svých prioritách

Spotlight Aktuálně.cz - Jaromír Zůna. | Video: Tým Spotlight
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv

ŽIVĚ Rusko v noci podniklo další útoky. Ukrajina hlásí tři mrtvé a několik zraněných

Rusko v noci na sobotu opět zaútočilo na ukrajinská města: dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal ruský útok na Záporoží, jeden člověk byl zabit při útoku na Kryvyj Rih, v Oděse je 16 zraněných, informují ukrajinské úřady. Na západě Ruska ukrajinský dron zaútočil na auto, na místě zahynula žena, další tři lidé, včetně dítěte, vyvázli se zraněním, tvrdí krizový štáb Belgorodské oblasti.

A satellite image shows black smoke rising from an area of Saudi Arabia’s East-West oil pipeline south of Medina
A satellite image shows black smoke rising from an area of Saudi Arabia’s East-West oil pipeline south of Medina
A satellite image shows black smoke rising from an area of Saudi Arabia’s East-West oil pipeline south of Medina

ŽIVĚ Saúdská Arábie po čtvrtečních útocích dočasně odstavila ropovod východ-západ

Saúdská Arábie v pátek oznámila, že dočasně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Důvodem jsou čtvrteční útoky, při nichž bylo zraněno několik lidí. Ministerstvo energetiky nejprve neuvedlo, kdo za útoky stojí, v pátek večer ale Rijád podle agentury Reuters sdělil, že ropovod zasáhly drony vypuštěné z Iráku. Irák mezitím útoky odsoudil a nařídil vyšetřování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama