Zůna v Číně? Žádný let jsme mu neschvalovali, říká Babiš. Ministr ho neinformoval

Premiér Andrej Babiš (ANO) nebyl informován o tom, že se ministr obrany za SPD Jaromír Zůna chystá do Číny. Žádný let do říše středu prý kabinet neschvaloval, řekl předseda vlády na pondělní tiskové konferenci. V seznamu vládních cest Zůnova výprava na pekingskou konferenci chybí – nejspíše proto, že šéf resortu poletí komerční linkou. Jeho úřad tak nemusel žádat o armádní letoun na přepravu.
Zatímco náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč stále nedostal povolení, aby odjel na Ukrajinu v rámci účasti na prestižní bezpečnostní konferenci, jeho nadřízený ministr obrany Zůna už se pomalu chystá na vlastní pracovní výjezd do Asie.
V čínském Pekingu se má totiž odehrát mezinárodní bezpečnostní konference Siang-šan, která se tradičně uskutečňuje pod taktovkou tamější komunistické strany. Zůna své plány doposud nekomentoval, informaci nicméně propálil předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), který nedávno také navštívil Čínu.
„Jedná se o účast na jedné z největších každoročních světových mezinárodních bezpečnostních a obranných konferencí Siang-šan v Pekingu, které se účastní i delegace z USA a západní Evropy, NATO i EU,“ řekl Okamura pro web Novinky.cz.
Zůna bude „trčet“
Ačkoliv je pravda, že se konference těší přítomnosti evropských zemí i Spojených států, zavítají na ni maximálně náměstci či jiní úředníci, nikoliv přímo šéfové resortu obrany. Pokud Zůna opravdu odletí na čínskou konferenci, bude podle sinologa Martina Hály „trčet“.
„Ne že by Siang-šan ministry nehostil. Naopak, Peking se jejich účastí rád chlubí. Posílají tam vesměs nižší šarže, víceméně jako pozorovatele. Podle dostupných informací se konference nikdy nezúčastnil žádný ministr ze členské země NATO nebo EU,“ napsal známý specialista z projektu Sinopsis.
„Ani o tom pořádně nevím,“ říká Babiš
Zůnova cesta není vedená v seznamu plánovaných vládních výjezdů, který kabinet jednou za čas zveřejňuje prostřednictvím schválených usnesení. O ministrově účasti na čínské konferenci nevěděl ani premiér Andrej Babiš.
„Neumím vám na to odpovědět, ministr nebyl na vládě. Žádný let do Číny jsme ministru Zůnovi dneska neschvalovali. Ani o tom pořádně nevím, neinformoval mě o tom,“ odpověděl na dotazy novinářů během pondělní tiskové konference.
Stejně tak nerozumí tomu, proč náčelník generálního štábu Hlaváč nemůže odjet na Ukrajinu, když se tam brzy chystá jiný člen kabinetu. „Připravujeme s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem ekonomickou misi, tak nevidím důvod. Musíte se zeptat pana ministra,“ odkázal Babiš média zpět na Zůnu.
Do Číny chce i premiér
Web Novinky.cz také uvedl, že účast ministra obrany na čínské konferenci koliduje s termínem schůze sněmovního obranného výboru. Podle jeho předsedy Josefa Fleka (STAN) měli mít na programu důležitá témata, jako jsou rozpočet resortu obrany, plánované výdaje či modernizace armády.
Zůna se z jednání omluvil už dvakrát. Výbor chtěl zasednout 1. září, tou dobou byl ale ministr pracovně v irském Dublinu. Další řádný termín připadl na 15. září, i z něj se Zůna měl omluvit. Podle Fleka i někteří koaliční poslanci vyjádřili velkou nespokojenost s ministrovou absencí.
Bezpečnostní informační služba (BIS) opakovaně ve svých výročních zprávách upozorňuje na Čínu jako na jedno ze zahraničních bezpečnostních rizik, to ale vládní koalici neodrazuje od plánování dalších cest. Kromě zmíněného Zůny chce asijského hegemona navštívit i Babiš s Havlíčkem, a to v čele podnikatelské delegace.
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