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Zůna oznámil odklad dodávky prvních bojových vozidel CV90 pro českou armádu

ČTK
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Dodávka prvních deseti pásových bojových vozidel pěchoty CV90 pro českou armádu se zpozdí. Vozidla, která měla armáda původně obdržet letos pro vojskové zkoušky, budou dodána až v průběhu příštího roku. Novinářům to v úterý na dotaz po jednání sněmovního výboru pro obranu řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Důvody zpoždění ani přesnější termín dodání neupřesnil.

Archivní foto, ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Archivní foto, ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).Foto: Seoul Defense Dialogue 2026 / Korejské ministerstvo obrany
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"My jsme měli původně dostat deset vozidel CV90 v letošním roce do vojskových zkoušek. Tato vozidla budou dodána v průběhu příštího roku," uvedl ministr.

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Česko uzavřelo smlouvu na pořízení 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 v roce 2023 se švédskou společností BAE Systems Hägglunds. Hodnota zakázky činí 59,7 miliardy korun včetně DPH. Nová vozidla mají v české armádě nahradit zastaralá bojová vozidla pěchoty BVP-2 sovětské konstrukce.

Ministerstvo obrany v úterý na dotaz uvedlo, že v projektu pořízení vozidel CV90 se v současnosti uskutečňují podnikové zkoušky. Jejich dosavadní průběh včetně případného zpoždění bude podle Simony Veselé z tiskového oddělení ministerstva vyhodnocen příští týden na jednání společného řídicího výboru (Joint Steering Committee) ve Švédsku.

Výrobce vozidel BAE Systems Hägglunds minulý týden ČTK sdělil, že prvních pět vozidel již bylo vyrobeno. "Stejně jako řada dalších významných programů realizovaných v současném náročném prostředí čelíme i my určitým výzvám," uvedl ředitel komunikace společnosti Ola Thorén.

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Projekt podle něj vzniká v mimořádně náročných podmínkách evropského obranného průmyslu a výrobce nyní ve spolupráci s českou stranou vyhodnocuje další postup. Konkrétní podrobnosti odmítl před dokončením procesu komentovat.

Thorén zároveň uvedl, že zvolený přístup k výrobě umožňuje postupný přenos výrobních kapacit, technologií a odborného know-how do českého průmyslu a současně vytváří základy pro dlouhodobé zajištění údržby a podpory vozidel po celou dobu jejich provozního životního cyklu.

"Český program CV90 zůstává pro společnost BAE Systems Hägglunds jednoznačnou prioritou, a to jak z hlediska dodávek vozidel Armádě České republiky, tak z hlediska zajištění významného a dlouhodobého zapojení českého obranného průmyslu," dodal Thorén.

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