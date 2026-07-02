Zůna nechal prověřit část projektu vozidel, které USA daruje českým výsadkářům

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) nechal prověřit část projektu lehkých útočných vozidel Flyer 72 HD, které České republice darovala vláda Spojených států. Interní audit má ukázat, zda a jak byla provedena finanční kontrola při přípravě převodu tohoto majetku a rozhodovací proces. Velvyslanectví Spojených států v Praze ve vyjádření pro ČTK odmítlo komentovat postupy české vlády.
Americké velvyslanectví uvedlo, že vozidla byla pořízena z amerického vojenského grantu ve výši 26 milionů dolarů (přibližně 553,5 milionu Kč) a jsou určena pro 43. výsadkový pluk české armády. „Tyto prostředky byly České republice poskytnuty jako náhrada za vojenskou techniku darovanou Ukrajině,“ uvedlo tiskové oddělení ambasády.
„Nechal jsem interním auditem prověřit dvě oblasti projektu Flyer. Zda a jak byla provedena předběžná finanční kontrola jako součást procesu přípravy této majetkové operace a rozhodovací proces. Tyto dvě položky,“ řekl Zůna. Kdy bude audit hotový, neuvedl.
Vláda Spojených států darovala ve svém programu Foreign Military Financing (FMF) 46 lehkých útočných vozidel. Tato vozidla mají tvořit stěžejní bojovou techniku 43. výsadkového pluku, a nahradí stávající vozidla Land Rover 130 Kajman. První vozidla z daru jsou již na území Česka a celá dodávka má být dokončena v letošním roce.
V květnu web Aktuálně.cz napsal, že čeští výsadkáři získali první zmíněná útočná vozidla. Mluvčí generálního štábu armády Zdeňka Sobarňa Košvancová tehdy serveru řekla, že převzali zatím šest vozidel. Další dodávka aut byla plánovaná na konec května.
Web Aktuálně.cz pak uvedl, že není jasné, jak zavádění vozidel Flyer dopadne vzhledem ke snížení rozpočtu pro obranu na letošní rok. Auta totiž dorazí ze Spojených států nezastavěná a chrudimští výsadkáři je musí dovybavit, například radiostanicemi či neprůstřelnými skly.
Vozidla Flyer 72 HD (Heavy Duty) využívají podle webu Aktuálně.cz především američtí výsadkáři, pro které je vyvinula firma General Dynamics před 15 lety. Jsou to útočná sedmimístná vozidla přepravitelná vzduchem, a to i v podvěsu vrtulníku. Flyer může nést na každé straně jeden kulomet, na střechu je možné namontovat zbraňovou stanici osazenou granátometem či protitankovými řízenými střelami.
Ministerstvo obrany uvažovalo o nákupu těchto vozidel podle serveru již v minulosti. Nicméně v roce 2023 zrušilo veřejnou zakázku na nákup 159 lehkých útočných vozidel pro výsadkový pluk. Hlavním důvodem byla podle ministerstva výrazně vyšší nabídková cena.
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