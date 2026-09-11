Zůna nakonec nejede do Číny, aby nechyběl u závěru jednání o rozpočtu

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) nakonec nepojede v polovině září na mezinárodní bezpečnostní a obrannou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok.
Novinářům to v pátek řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Zůna má do pondělního jednání koalice o rozpočtu připravit podrobnější rozklad některých částí obranného rozpočtu, dodal Okamura.
Opozice kritizovala, že chystaná cesta ministra obrany koliduje s termínem jednání sněmovního výboru pro obranu, kde se má jednat o rozpočtu či modernizaci armády. Opozičním poslancům vadil i fakt, že ministr míří právě do Číny, kde byl nedávno i Okamura. Šéf výboru Josef Flek (STAN) uvedl, že dvě cesty vysokých českých představitelů do Číny za krátkou dobu by mohly vzbudit pozornost i mezi spojenci v NATO. Cestu označil za bezpečnostní riziko.
Koalice chce o rozpočtu hlasovat na vládě 21. září, SPD a Motoristé mají výhrady k původně navrhovanému schodku 389 miliard korun. Okamura Zůnovi řekl, že by kvůli jednání o rozpočtu měl zůstat v Česku. "Já potřebuju, aby teďka nebyl nikdo 12 hodin v letadle, ale abychom mohli obratem se scházet a komunikovat, kdyby se tam objevily nějaké možnosti někde na nějakém resortu," uvedl.
Šéf SPD požádal ministry o analýzu některých velkých rozpočtových kapitol, týká se to i obrany. Nejprve si chce Zůnovy podklady Okamura prostudovat sám, koalice by o rozpočtu měla poté jednat v pondělí ve 14:00. "Ted žádné závěry nejsou," uvedl Okamura k možným změnám v rozpočtu.
Vadí mu, že opozice na jednu stranu kritizuje plánovaný schodek, ale na druhou trvá na výdajích na obranu v souladu se závazkem v Severoatlantické alianci (NATO). "To nemá logiku, to si protiřečí. Ti, kteří to říkají, si nevidí do úst, protože peníze jsou jenom jedny," uvedl. Se Zůnou se chce na některé položky zaměřit podrobněji. "Chci se podívat, jaké jsou v plánu z hlediska strategie, z hlediska koncepce, jaké projekty jsou třeba rozpracovány a podobně, abychom se podívali na tu časovou posloupnost," uvedl.
Okamura se vydal do Číny v červenci, šlo o první oficiální cestu vysokého českého ústavního činitele do země po několika letech. Cílem návštěvy bylo podle české strany posílení obchodních vztahů, turistické výměny a kulturní spolupráce, součástí delegace byla také podnikatelská mise. Před cestou čelil Okamura kritice části opozice.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Macinka s Okamurou Babiše nedostanou. Do kolen půjde někdo jiný
ŽIVĚ Rusko obnovilo útoky na Kyjev. Při nočním náletu hořel obytný dům
Kyjev a další ukrajinská města v noci na pátek opět čelila náletu ruských dronů, včetně bezpilotních letounů s proudovým pohonem, které má protivzdušná obrana problém včas zachytit. V Kyjevě se ruský dron zřítil na devítipodlažní obytný dům. Dopoledne Rusko v útocích na ukrajinskou metropoli pokračovalo a zasáhlo dvě čerpací stanice.
Zůna dostal „přes prsty“. Jeho expertka měla hlídat zakázky, Babišův resort to zamítl
Mezi dvěma resorty Babišovy vlády se odehrál nenápadný, ale pozoruhodný personální svár. Ministerstvo pro místní rozvoj vedené hnutím ANO odmítlo Jaromíru Zůnovi - ministru obrany - kandidátku do skupiny kontrolující veřejné zakázky. Jde o ženu, která podepsala nákup dronů pro Vojenskou policii. Ty nikdy nedorazily a obrana vyčíslila své pohledávky na 74 milionů. Důvod rozhodnutí není jasný.
111 tisíc podpisů proti jeho účasti. Muslimský starosta New Yorku přesto míří na pietu 11. září
New York si v pátek připomíná 25 let od teroristických útoků z 11. září. V noci nad městem zazářila pietní dronová show věnovaná obětem tragédie, během dne pak u Ground Zero zazní jména všech 2983 lidí, kteří při útocích zemřeli. Účast nového starosty Mamdaniho na hlavní pietě ale provází ostrý spor. Kritici včetně bývalého starosty Rudyho Giulianiho tvrdí, že by se ceremoniálu účastnit neměl.
Zakázali jí hrát, nikdo ji nechtěl oblékat. Jak parťačka Siniakové trpěla kvůli postavě
Dnes už se tomu příběhu může smát. Americká tenistka Taylor Townsendová je blízko toho, aby na US Open dotáhla zisk kariérního grandslamu po boku české parťačky Kateřiny Siniakové. Před 15 lety jí ale moc do zpěvu nebylo.
Merz označil plán AfD za etnickou čistku. Strana na něj podala trestní oznámení
Strana Alternativa pro Německo (AfD) v pátek uvedla, že podala trestní oznámení na kancléře Friedricha Merze kvůli jeho středeční řeči v parlamentu. Merz v ní AfD obvinil, že svým plánem takzvané remigrace v Německu v podstatě chystá etnickou čistku.