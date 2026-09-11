Zůna dostal „přes prsty“. Jeho expertka měla hlídat zakázky, Babišův resort to zamítl

Mezi dvěma resorty Babišovy vlády se odehrál nenápadný, ale pozoruhodný personální svár. Ministerstvo pro místní rozvoj vedené hnutím ANO odmítlo Jaromíru Zůnovi - ministru obrany - kandidátku do skupiny kontrolující veřejné zakázky. Jde o ženu, která podepsala nákup dronů pro Vojenskou policii. Ty nikdy nedorazily a obrana vyčíslila své pohledávky na 74 milionů. Důvod rozhodnutí není jasný.
Ve čtvrtek 20. srpna 2026 odeslal Jaromír Zůna (za SPD) dopis Zuzaně Mrázové (ANO), ministryni pro místní rozvoj. V něm „z důvodu personálních změn“ žádá o odvolání dosavadního zástupce obrany v Pracovní skupině pro transparentní veřejné zakázky.
Vláda zřídila už v roce 2016. Jejím smyslem je posuzovat velké kontrakty.
„Do této pracovní skupiny navrhuji jako nového člena za ministerstvo obrany jmenovat JUDr. Barboru Krejčí Stoklasa,“ stojí v Zůnově elektronicky podepsaném srpnovém dopisu, s jehož obsahem se mohl reportér seznámit.
Stoklasa dodnes v kontrolní skupině nefiguruje. Jak totiž zjistil reportér deníku Aktuálně.cz, ministerstvo pro místní rozvoj vedené Babišovým hnutím úřednici odmítlo. Důvod neuvedlo.
Nepovedený nákup dronů
Jak už deník Aktuálně.cz uvedl před několika dny, Stoklasa, zástupkyně zástupce vrchního ředitele vyzbrojovací sekce, podepsala krátce před Vánoci 2023 nákup dronů pro Vojenskou policii v rámci takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění.
Nejde o otevřené výběrové řízení: v tomto případě bývá osloven užší okruh možných dodavatelů, z nichž si následně vybere. Jde o méně transparentní, ale pro úřady či ministerstva často rychlejší způsob výběru dodavatele.
Pár desítek hodin po podpisu smlouvy obrana odeslala dodavateli první zálohu ve výši 17,6 milionu korun.
Jenže drony určené pro policejní pyrotechniky nikdy nedorazily. Firmy, které se podílely na zakázce, zkrachovaly. Obrana od obchodu na podzim 2025 odstoupila a do insolvenčního řízení přihlásila pohledávky ve výši 74 milionů korun.
„Předseda neakceptoval“
Zda tato záležitost s rozhodnutím ministerstva pro místní rozvoj nominaci odmítnout, není jasné.
„Podle jednacího řádu Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky jmenuje a odvolává členy skupiny její předseda - zástupce ministerstva pro místní rozvoj, a to na základě návrhu příslušného resortního ministra. Předseda pracovní skupiny návrh na nominaci paní Barbory Krejčí Stoklasové neakceptoval, a k jejímu jmenování tak nedošlo,“ potvrzuje Veronika Lukášová, mluvčí ministerstva Zuzany Mrázové.
Na další dotaz, co stálo za neschválením Zůnovy úřednice, už však ministerstvo pro místní rozvoj do vydání článku neodpovědělo.
Dosazování členů skupiny pro transparentní veřejné zakázky je přitom víceméně formální proces a zamítání nominací není standardní. „To se za nás opravdu nestávalo,“ potvrzuje Jana Černochová (ODS), bývalá ministryně obrany.
Zatím není jasné, jak ministerstvo obrany s tímto nečekaným rozhodnutím naloží a koho vyšle jako nového zástupce do skupiny. Jaromír Zůna na dotazy novináře nechtěl odpovídat, textovou zprávu nechal bez reakce. „Stávající nominace bude předmětem dalšího jednání,“ dodal mluvčí resortu Petr Pešek.
„Jde o zažitou praxi“
Mluvčí Pešek ještě upozorňuje, že nominace Barbory Krejčí Stoklasy do vládního orgánu pro dohled nad zakázkami je pro Zůnův resort logickým krokem.
„Jde o zažitou interní praxi, zástupcem ministerstva obrany v pracovní skupině zpravidla bývá zástupce vrchního ředitele sekce vyzbrojování a akvizic. Navíc jde o jednu z největších expertek na obranné akvizice v rámci ministerstva obrany,“ vysvětluje Petr Pešek, proč Zůna nominoval právě Krejčí Stoklasu.
A stejně tak odmítá, že by za nepovedený nákup bezpilotních prostředků pro Vojenskou policii mohli resortní úředníci.
„Každá podepsaná smlouva je výsledkem řádného akvizičního procesu realizovaného na základě schválené specifikace dle platné legislativy a příslušných interních schvalovacích předpisů. U této konkrétní zakázky se navíc stále řeší splnění závazků dodavatele, a to jak v rámci insolvenčního řízení, tak i v rámci jednání s americkým výrobcem,“ říká Pešek.
Jak funguje ministerstvo pod vedením Jaromíra Zůny? Podívejte se na rozhovor s bývalým vrchním ředitelem:
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