Zrušil smlouvu, která nikdy neplatila. Za zbrklou výpověď pronájmu lázní dostal přesto podmínku

Městský soud v Praze potvrdil tříletý podmíněný trest bývalému úředníkovi resortu ministerstva vnitra Romanu Fidlerovi, který v roce 2013 zbrkle zrušil smlouvu na pronájem čtyř lázeňských domů, jež vnitro na 20 let pronajalo společnosti Temparano. Podle soudu tak způsobil škodu 43 milionů korun. Případ je paradoxní v tom, že před dvěma týdny jiný soud řekl, že smlouva nikdy nevstoupila v účinnost, protože ji úředníci nevložili do obchodního rejstříku. A Temparano tak fakticky lázně nemělo nikdy provozovat.

Praha - Neobvyklý případ uzavřel Městský soud v Praze. Bývalého ředitele Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra (ZSMV) Romana Fidlera poslal podmíněně na tři roky do vězení za to, že neoprávněně vypověděl smlouvu na pronájem čtyř lázeňských domů resortu vnitra. Podle žalobce Fidler způsobil škodu 65 milionů korun.

Soud tak potvrdil trest, který Fidlerovi uložil loni v létě Obvodní soud pro Prahu 10. Ten po vypršení pětileté zkušební doby také nesmí dalších pět let působit ve vedoucí pozici ve státní správě.

Fidlerovi přitom hrozilo až osmileté vězení. A odvolací soudce Jan Kareš přiznal, že tříletá podmínka je vzhledem k výši škody mírná. "Vyšší trest ale dát nemůžeme," uvedl. Proti prvoinstančnímu verdiktu se totiž odvolal pouze Fidler, ale už ne státní zástupce.

Jednal v zájmu soukromé firmy. Ale proč?

Lázeňské domy v roce 2008 pronajalo Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra, které se stará o majetek resortu, slovenské firmě Temparano za roční nájemné 23 milionů. Jenže o pět let později Fidler uvedenou smlouvu s okamžitou platností vypověděl.

Udělal to i přesto, že se o tom radil s tehdejším ministrem vnitra Martinem Pecinou, který mu to nedoporučil. "Vypověděl to nejméně vhodným způsobem a následně zavázal resort povinností zaplatit 65 milionů korun," konstatoval soudce. Ve smlouvě bylo totiž uvedeno, že při předčasném vypovězení zaplatí vnitro jako sankci výši trojího ročního nájemného, které jí firma platila. Podle Kareše tak Fidler vědomě způsobil škodu.

Přitom podle soudu zůstalo záhadou, proč to Fidler udělal. Ten se sice hájil tím, že se obával, že sama firma bude požadovat po státu stamiliony odškodného, ale jeho argumentaci soud neuvěřil. "Ta obhajoba je absolutně nevěrohodná, není k tomu jediný podklad," řekl soudce Kareš, podle něhož tak Fidler jednal ne v zájmu státu, ale firmy Temparano.

"To podezření, že jednal úmyslně v zájmu druhé strany, je logické. Orgány činné v trestním řízení to zkoumaly i operativními prostředky, ale na nic nepřišly. Zůstává to tak zahaleno tajemstvím," uvedl.

Pokud chtěl Fidler nájem vypovědět, mohl to udělat i jinak - s roční výpovědní lhůtou. Tím by sice také stát musel platit penále, ale jen 45 milionů. A navíc by od firmy vyinkasovali dalších více než 20 milionů na nájemném.

Smlouvu měli zveřejnit

Jiný soud, který řešil náhradu škody kvůli neoprávněnému vypovězení uvedené smlouvy, přitom nedávno řekl, že celá smlouva na pronájem lázní nikdy nevstoupila v platnost. Ministerstvo vnitra ji totiž nezveřejnilo v Obchodním věstníku.

Protože vnitro odmítlo penále zaplatit, firma Temparano na něj podala žalobu. A civilní soud ji zamítl s překvapivým odůvodněním - smlouva, ač byla podepsána, nikdy nezačala platit, protože ji úředníci předepsaným způsobem nezveřejnili.

"Jednalo se o nájem podniku i se zaměstnanci a zákon stanoví, že se takováto smlouva zakládá do sbírky listin a nabývá účinnosti až zveřejněním v Obchodním věstníku," řekl soudce, který řešil spor o odškodné. To se ale podle něj nikdy nestalo. A dá se tak podle něj říci, že Temparano vlastně lázeňské domy platně nepřevzalo. A nebylo ani oprávněno je jakkoliv provozovat.

Když odůvodňoval Kareš trest nad Fidlerem, tak tuto linku ale nezmínil. "Počkejte si na písemné vyhotovení," řekl na dotaz Aktuálně.cz.

