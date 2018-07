Zrušení zákonů a nařízení z roku 1919 vláda nepodpoří. Je to chytačka na voliče, vysvětluje Ťok

ODS chce zrušit například zákon o propůjčování míst legionářům, zákon, jímž se zřizují lidové soudy cenové nebo zákon o ustanovení výpomocných sluhů.

Praha - Vláda ve sněmovně nepodpoří návrh poslanců ODS na zrušení 150 zákonů a nařízení z roku 1919. Informoval o tom tiskový odbor Strakovy akademie. Už koncem června s jedním takovým návrhem ODS vláda vyslovila nesouhlas.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) má předlohu za předvolební tah ze strany ODS. "Ty zákony se neruší, ono i když se do zákona napíše, že se zruší, tak ve sbírce zákonů budou i ty zrušené a ještě k tomu navíc jeden další. Mně to přijde, že je to taková trochu chytačka na voliče," řekl novinářům před schůzí kabinetu.

Podle vlády nenabízí návrh ODS potřebné koncepční řešení. V návrhu stanoviska také stojí, že zastaralé právní předpisy nepředstavují v jednotlivých případech tak naléhavý problém, protože vzhledem ke své zastaralosti již nemají právní účinky na aktuální právní vztahy a nevyplývají z nich žádné relevantní povinnosti."Postupné předkládání více zrušovacích zákonů nepovažuje vláda za šťastné a přehlednosti právního řádu je to spíše na újmu," stojí v návrhu stanoviska vlády.

Vláda také uvádí, že podniká kroky ke zpřehlednění českého právního řádu. Jde o projekty e-Sbírka a e-Legislativa realizovaných na základě zákona o sbírce zákonů z roku 2016, který má vstoupit v účinnost od roku 2020.

Poslanci ODS uvádějí, že podle informačního systému ASPI bylo ve sbírce zákonů publikováno dosud celkem 33 616 právních předpisů. Mezi stále platnými předpisy lze podle nich nalézt i takové, které pocházejí z počátků první republiky a nejsou v současné době jakkoli využívané. Nikdy nebyly zrušeny a nadále tak zaplevelují právní řád, uvádí důvodová zpráva. "Postupným rušením obsoletních právních předpisů se český právní řád stane přehlednější a méně přebujelý," uvedli předkladatelé.

Poslanci ODS chtějí zrušit například zákon o propůjčování míst legionářům, zákon, jímž se zřizují lidové soudy cenové nebo zákon o definitivním ustanovení výpomocných sluhů. Zrušit se má také zákon, jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v tzv. pevnostním obvodu města Hradec Králové nebo zákon o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.

Vláda také zastává názor, že návrh na zrušení zastaralých zákonů by se měl opírat o zevrubnější analýzu a jasně stanovená kritéria, než je využití dat z komerčního právního informačního systému ASPI.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou návrh k projednání poslanci. Zatím není jasné, kdy se k jeho projednání dostanou.