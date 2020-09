Zredukujte učivo, méně známkujte, rozvíjejte dovednosti, radí školám inspekce

Školy by měly nejen dohnat výpadek z minulého pololetí, ale také změnit svůj přístup k výuce. Česká školní inspekce sepsala dokument, v němž radí zkušenosti z učení na dálku využít k zlepšení vzdělávání. Pakliže se jím budou pedagogové řídit, výrazně by to přispělo k reformě českého školství. Projděte si ta nejzásadnější doporučení.

Foto: Shutterstock.com Zjistit pokrok žáků, ale ne známkovanými testy Učitelé by měli hned na podzim zmapovat dosažený pokrok u každého žáka a naplánovat výuku a její zaměření na doplnění nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných předmětech. Ani ne tak známkovanými testy, jako spíše prací ve dvojicích či ve skupinách, aby učitelé názorně viděli, jak jsou děti schopné aplikovat znalosti a dovednosti v přirozených situacích. Cílem prvních měsíců nemá být srovnávání a hodnocení žáků, ale dorovnávání rozdílů.