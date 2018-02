Němeček: O svém konci vím z televize, ministr se mnou komunikoval nulově. Jeho důvody jsou čisté lži

před 6 hodinami

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO) v pátek náhle odvolal ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluka Němečka (ČSSD). Důvodem k jeho odvolání bylo podle Vojtěcha umělé navyšování hospodářského výsledku či jeho angažmá v městské nemocnici v Bohumíně. Němeček se o svém odvolání dozvěděl až z televize. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Němeček většinu ministrových argumentů zpochybňuje.

Jak jste se o svém odvolání dozvěděl?

Kolegové mi volali, že si mám zapnout televizi. Pak jsem si našel stránky ministerstva zdravotnictví, kde to bylo také, ale mezitím se to zdůvodnění třikrát během půlhodiny změnilo. Zjevně hledali důvod a neměli ho připravený.

Nemělo by odvolání proběhnout nějakou oficiálnější cestou?

Je to podle mě právně neplatné a stále jsem ještě ředitelem Fakultní nemocnice v Ostravě. Ale to je formálně-právní otázka. Pohled jiný je ten, že je to velmi nedůstojné, protože jak já, když jsem byl ministr, tak všichni moji předchůdci to dělali tak, že ředitele fakultní nemocnice přímo odvolával ministr nebo náměstek, aby to mělo nějakou štábní kulturu.

Způsob, jakým to pan ministr provedl, mi připadá velmi pod úrovní. Paní Vrbovská (odvolaná ředitelka Nemocnice Na Bulovce, pozn. red.) mi říkala, že k ní přišel nějaký úředník do kanceláře s papírem, takže ani ta formální stránka neodpovídá a trochu to svědčí o tom, jak to ministerstvo teď funguje.

Vy dnes ale v kanceláři nejste, je to tak?

Ne, nejsem. Jsem od včerejšího večera doma v posteli s chřipkou. Do kanceláře jsem napsal, že si beru volno, od pondělí pak nemocenskou, podle toho, jak se to bude vyvíjet. Ale jsem doma a o to víc mě to překvapilo.

Jak zatím probíhala komunikace nemocnice s panem ministrem od jeho jmenování?

S ministrem nulově. Já jsem pana ministra viděl naposledy, když jsem já byl ministr zdravotnictví a on byl poradcem pana Babiše. Od té doby jsem s ním nikdy nekomunikoval. Jediné, co jsme dostali, byly dva dopisy z ministerstva, které šly všem ředitelům fakultních nemocnic. Tuším, že se to týkalo toho, že nemáme pronajímat vyvolávací zařízení soukromým firmám, to bylo vše. Nikdy jsem s ministrem nejednal, nikdy mi nezavolal a nic nevytkl.

Takže předtím, než vás pan ministr odvolal, vám nedal vědět nějakou nespokojenost?

Ne, ani náznak.

Když se podívám na to, co ministr napsal ve svém zdůvodnění, uvádí například to, že jste uměle vylepšovali hospodářský výsledek.

Původně jsem se zhrozil, že jsme nějak vylepšovali účetnictví, ale když byl v televizi, řekl, že tím myslel to, že u zaměstnanců, kteří měli přesčasy, vedení chtělo, aby si nejprve vybírali náhradní volno. Až když to nešlo, tak se přistupovalo k jejich proplácení. Pan ministr by jako právník měl vědět, že toto je postup, který nám ukládá zákoník práce. Kdybych to nedělal, tak se dopouštím pochybení.



Pak jsem se z televize dozvěděl, že jsme vyváděli nějaké lukrativní provozy z nemocnice, což je také čistá lež, respektive neznalost pana ministra, protože zmínil, že v areálu FN je soukromé IVF (asistovaná reprodukce, pozn. red.) centrum. Já chápu, že v hnutí ANO IVF centrum vnímají velmi citlivě, ale pak jsem zjistil, že je v budově, která nepatří nemocnici, ale nějakému soukromému subjektu, který s nemocnicí nemá nic společného. Ten subjekt to pronajal tomu IVF centru. (Klinika IVF Ostrava se nachází v komplexu PrimeCell Therapeutics a.s., dnes PrimeCell Advanced Therapy, který se v areálu Fakultní nemocnice Ostrava otevřel v září 2014, pozn. red.)

Třetí věc byla, že funguji jako člen představenstva v Bohumínské městské nemocnici. To je pravda. To je přibližně 0,2 úvazku. Ale to jsem měl přibližně před rokem ministerstvem přímo povoleno. (Toto tvrzení ministr Vojtěch odmítá jako nepravdivé, pozn. red.) Tady stačilo říct, že s tím nesouhlasí, a já bych to angažmá ukončil.

Vy jste se v tomto směru necítil být ve střetu zájmů?



Ne, určitě ne. Ta situace je taková, že je to malinká městská nemocnička v Bohumíně, která v ničem nemůže konkurovat FN Ostrava. To je prostě velká zaoceánská loď oproti malé veslici, takže tam určitě žádný střet zájmů není. A navíc je plně ve vlastnictví města, není to žádný soukromý subjekt.

Ale mohli jste si třeba mezi sebou posílat pacienty…

My léčíme úplně jiný typ pacientů než v takovéto malé městské nemocnici. Opravdu jsem tam žádný problém neviděl. Koneckonců to, že fungujeme dobře, že dobře hospodaříme, dokládá i to, že jsme v roce 2017 skončili se ziskem ve výši 111 milionů korun. To má málokterá fakultní nemocnice.

Vy jste na Twitteru uvedl, že je to politicky motivovaná čistka. Jak jste to myslel?

Tak co jiného za tím může být? Myslím si, že si všichni pamatují ataky pana Babiše na mě. Je jasné, že mezi lidmi, kteří jsou jaksi na černé listině, jsem někde na předních místech.



Také jste mluvil o tom, že se lacino nedáte. Tím jste myslel nějaké právní kroky?

Já jsem tím myslel, že na rozdíl od některých jiných lidí si nenechám kydat bahno na svoji hlavu. A že ty věci budu veřejnosti vysvětlovat, řeknu, jak to je, protože si pamatujeme, že nedávno to byl případ paní Vrbovské, která byla odvolána se zdůvodněním, že má styky s lobbisty. Nicméně ona na to nijak nereagovala. Já na ty lži a ta obvinění reagovat budu a reagoval jsem.

A zvažujete nějaké právní kroky?

Určitě zvažuji. Jednak si myslím, že tedy se musí dořešit to odvolání, aby bylo právně platné, protože jsem právně čistým způsobem odvolán nebyl. Oznámení z televize nepovažuji za právně proběhlé odvolání. A ty lži, které si pan ministr neustále vymýšlel nové, aby to zdůvodnil, poškozují fakultní nemocnici.

Jedna věc je nějaký můj lidský osud, s tím já problém nemám, ale druhá věc je, že si myslím, že je to strašný podraz vůči nemocnici, kde pracují tisíce lidí a poskytují špičkovou péči. A musím také říct, že ve mně vyvolává velkou nedůvěru, jaké osoby pan ministr chce pověřit vedením nemocnice. Byl zmíněn pan doktor (Evžen) Machytka. To je člověk, který vede mnoho soudních sporů s lékařskou fakultou. Je vnímán jako velmi kontroverzní. (Dle dostupných informací Machytka vyhrál spor s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, s níž se soudil o to, že ho akademický senát neoprávněně nepřijal za svého člena. Univerzita podala kasační stížnost. pozn. red.)

Ve zdůvodnění se také píše o "personální a odborné destabilizaci". Chybí vám v nemocnici personál?

Nikoliv, nechybí, máme plný stav lékařů, máme plný stav sester. Máme špičkové lidi v čele všech pracovišť. Takže si myslím, že je to velký nesmysl.

Jaké projekty za sebou necháte rozdělané?

Nechávám za sebou deset let práce, protože v té nemocnici jsem deset let fungoval a podařilo se mi z ní udělat velmi dobře ekonomicky fungující fakultní nemocnici se špičkovými lidmi, se spoustou spokojených pacientů, s mnoha investicemi, které byly zrealizovány a posunuly tu nemocnici. Teď aktuálně probíhá dostavba pavilonu pro matku a dítěte, hematologie a porodnice nová. Plánujeme teď začít budovat nový psychiatrický pavilon, protože tato péče v regionu také chybí. Těch věcí je samozřejmě celá řada.

Ale musím říct, že už v průběhu toho dnešního dne jsem jaksi prostřednictvím telefonu dostal spoustu reakcí, od přednostů, primářů, zaměstnanců, kteří jsou velmi znepokojeni a bojí se, co s nemocnicí bude. Protože vybudovat něco tak, aby to fungovalo, aby to bylo v pořádku, zvláště nemocnici, trvá spoustu let. Ale něco destabilizovat zvládnete za rok, za dva.

V jaké fázi je vyšetřování ohledně údajně předraženého kybernetického nože, který jste koupil coby ředitel nemocnice v roce 2009 a kvůli němuž podalo ministerstvo financí za vedení Andreje Babiše trestní oznámení na neznámého pachatele?

Já o tom nic nevím, to jde zcela mimo mě. Nebyl jsem nijak kontaktován.