Zproštění obžaloby. Soud osvobodil dva advokáty v kauze úplatku při kontrole komory

Soud v pátek osvobodil pražského advokáta Martina Grubnera v kauze údajného vyžádání a převzetí úplatku ve výši 400 tisíc korun. Obžaloba tvrdí, že Grubner přijal peníze od kolegy Phama Viet Do, který si tak chtěl zajistit příznivý výsledek kontroly ze strany České advokátní komory (ČAK). Grubner jakékoliv korupční jednání popírá, Pham se k podplácení přiznal. Verdikt není pravomocný.
„Po provedení důkazů zůstaly pochybnosti, zda k předání úplatku skutečně došlo,“ uvedl soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Petr Babka s tím, že proti sobě i nadále stojí dvě vzájemně neslučitelné verze děje: Phamova a Grubnerova. Za takových okolností musel soud respektovat presumpci neviny.
Svědci z advokátní kanceláře, kteří po pěti letech popsali schůzky Grubnera s Phamem jako standardní, jsou podle něj obecně věrohodní. Phama si i po takové době mohli zapamatovat na základě jeho exotického zjevu, elegantního oblečení a plynulé češtiny, podotkl.
Podle obžaloby si Grubner řekl o úplatek od mladého advokáta Phama v květnu 2021, kdy Pham vykonával praxi teprve několik měsíců. Grubner měl tehdy jako dlouholetý člen kontrolní rady České advokátní komory na starosti prověření podnětu z Finančního analytického úřadu, který Phama podezíral z možného praní špinavých peněz.
Mladík se totiž snažil uložit v bance tři miliony korun v hotovosti od svého klienta jako advokátní úschovu. Pham se k poskytnutí úplatku Grubnerovi doznal o více než dva roky později, když podával policii vysvětlení v souvislosti s jiným případem.
Zneužil nezkušenosti kolegy
Státní zástupce Jan Lelek žádal pro Grubnera tříleté vězení a milionový peněžitý trest, pro Phama pak samostatný peněžitý trest ve výši 250 tisíc korun. Vyzdvihl, že Grubnerův skutek byl zištný, vysoce společensky závažný a advokát při něm zneužil jak mladické nezkušenosti začínajícího kolegy, tak i svého postavení v komoře.
Lelek řekl, že si z činnosti státního zastupitelství nevybavuje žádný jiný případ s přiznáním obžalovaného, který by u soudu skončil jeho osvobozením. Novinářům sdělil, že trestní věc je netypická i tím, že stíhaní jsou dva lidé s právnickým vzděláním i praxí.
Soudce podle něj upozadil oproti Grubnerově obhajobě důkazy, které podporují Phamovu verzi - například to, že Pham si před vzájemnou schůzkou vybíral peníze. Motivy ke skutku i k doznání vysvětlil Pham logicky, dodal státní zástupce.
Grubner se hájil tím, že Pham nevypovídá pravdu a že důvodem jeho doznání je dohoda s policejní centrálou na tom, že policie odloží Phamovo stíhání za praní špinavých peněz a úvěrový podvod.
Přiznání odůvodnil vírou
Tvrdil také, že výsledek kontroly nemohl vzhledem k nastaveným procesům v advokátní komoře ovlivnit a že na jeho schůzce s Phamem byla po celou dobu přítomná asistentka advokátní kanceláře. Odmítl rovněž konstrukci obžaloby, podle níž byl v postavení úřední osoby, což je okolnost zvyšující trestní sazbu.
Pham před soudem řekl, že skutku lituje a považuje ho za největší selhání v životě. Vysvětlil, že úplatek poskytl, protože se obával, že by mohl přijít o vše, co v předchozích letech budoval. Uvedl, že Grubnerova asistentka byla na schůzce pouze zpočátku a poté byl s advokátem v místnosti sám.
Své pozdější přiznání zdůvodnil vírou v Ježíše Krista. Advokacii už nevykonává, ze seznamu advokátů je vyškrtnutý od loňského ledna. U soudu se domáhal podmíněného zastavení svého stíhání, po osvobození se vzdal práva na odvolání.
Grubner má v souvislosti s kauzou pozastavenou advokátní činnost. Figuruje i v dalším trestním případu, v němž ho justice nepravomocně potrestala šesti lety vězení za krácení daní a jeho odvolání zatím neprojednala. Ve funkci kontrolora ČAK se mimo jiné podílel i na prověrce účetnictví advokátky Hany Sukové. Kontrola nezjistila nic závadného, žena byla nicméně letos nepravomocně odsouzena k sedmiletému vězení za zpronevěru více než 161 milionů korun z advokátních úschov.
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