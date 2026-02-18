Zpřísnění pobytu Ukrajinců se odkládá. Tvrdší podmínky přijdou, slibuje Okamura

Ukrajinci budou mít dál možnost získat zvláštní dlouhodobý pobyt. A to i navzdory nesouhlasu vládního hnutí SPD. To se nedá nic dělat, řekl novinářům šéf SPD Tomio Okamura, když bylo jasné, že ho koaliční partneři přehlasují. Podle něj ovšem ke zpřísnění nakonec dojde.
„Máme tři ministry z celkového počtu, což znamená, že když nás přehlasují, tak nás přehlasují. Ale naši ministři budou hlasovat proti tomu,“ řekl Tomio Okamura (SPD) ještě před pondělním zasedáním vlády, na které se nakonec odsouhlasilo, že podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu se měnit nebudou.
Aby běženci získali zvláštní dlouhodobý pobyt, budou muset žít v Česku s dočasnou ochranou alespoň dva roky nebo mít roční hrubý příjem nad 440 tisíc korun. Musí rovněž projít bezpečnostní prověrkou a nikdo z nich ani z jejich rodinných příslušníků nesmí čerpat sociální dávky.
„Nesmí mít žádné nedoplatky na daních,“ uvedl rovněž jako příklad jedné z podmínky ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání vlády.
Některé organizace měly k nastaveným podmínkám pro získání pobytu výhrady s tím, že jsou tvrdé a splňuje je jen úzký okruh uprchlíků. V loňském roce totiž požádalo o zvláštní dlouhodobý pobyt zhruba 80 tisíc Ukrajinců, získalo ho ale nakonec jen 16 tisíc z nich.
Okamura zároveň připomněl, že koalice na zpřísnění podmínek pro pobyt všech cizinců v Česku pracuje. Ministr vnitra Metnar má připravit příslušný zákon nejpozději v květnu, tvrdí šéf SPD.
Jedním z hlavních pilířů by měla být podle informací deníku Aktuálně.cz přísnější kontrola Ukrajinců pobírajících humanitární dávku. A to zejména v souvislosti s tím, jak se policii daří rozkrývat podvody okolo čerpání podpory určené pro ukrajinské uprchlíky.
Nejnověji informovala policie o pěti případech zneužití humanitárních dávek pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou. Ti se do Česka se nepřestěhovali, jen sem přijížděli pro peníze. Neoprávněně získali přes 570 tisíc korun. K podvodnému jednání se přiznali, jak uvedla tento týden v tiskové zprávě mluvčí policie Dana Čírtková.
Podle vedoucího odboru cizinecké policie Oldřicha Chaloupka nejsou podobné případy na Vysočině ojedinělé. Upozorňují prý na ně sami pracovníci odboru azylové a migrační politiky v Jihlavě.
Vrchní ředitel sekce informačních technologií ministerstva práce a sociálních věcí Karel Trpkoš nedávno deníku Aktuálně.cz řekl, že nejlepší ochranou proti zneužívání dávek by bylo, pokud by úřady práce mohly dostávat od policie informace, zda se Ukrajinci čerpající dávky opravdu zdržují v Česku. Podle něj policie příslušná data má.
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) už dřív připomněl, že český trh práce by se bez uprchlíků z Ukrajiny neobešel. „Vidíme už několik let, i před ruskou agresí na Ukrajině, že opravdu z hlediska stavebnictví, péče o seniory v pečovatelských domech, zdravotnictví by se tady bez ukrajinských uprchlíků Česká republika v tak velkém množství samozřejmě neobešla," uvedl Juchelka.
Proto chce vláda v rámci hospodářské strategie zjednodušit přijímání zahraničních pracovníků. Přijímání síly z ciziny je složité a trvá v průměru přes šest měsíců, v Německu či v Nizozemsku je tato doba třikrát kratší.
Nízké je i pracovní zapojení matek malých dětí či lidí před penzí. Dokument počítá s řízenou migrací podle stanovených kritérií. Vyřizování povolení k pobytu by se mělo zkrátit u lidí s vysokou kvalifikací na měsíc, u ostatních na dva měsíce.
Podle předsedy vládní SPD Tomia Okamury jsou zahraniční síly v určitých oborech potřeba, ale v hospodářské strategii žádné konkrétní počty přijímaných sil podle něj nebudou. Původně přitom měla vláda plán přijetí až stovky tisíc zahraničních pracovníků, Hospodářská komora ČR dokonce mluvila o potřebě čtvrt milionu lidí ze zahraničí.
Kolik zahraničních pracovníků nakonec do země přijde, nelze podle odborníků předem odhadnout. „Právě proto jsme tam nedali žádné číslo. Číslo samo o sobě je zavádějící, proto jsme ho tam nedali, aby trh práce byl zabezpečený s ohledem na poptávku po těch lidech,“ řekl tento týden ministr průmysl a obchodu a hlavní autor hospodářské strategie Karel Havlíček (ANO).
Jen krůček od hokejové senzace. Češi podlehli Kanadě v prodloužení, i když vedli
Čeští hokejisté sahali po senzaci, ale ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně podlehli Kanadě 3:4 v prodloužení. Vítězný gól vsítil v čase 61:22 Mitch Marner.
ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií
Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.
Zeman se obrátil na čínského prezidenta kvůli zadrženému českému studentovi
Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu při setkání s čínským velvyslancem požádal prezidenta Si Ťin-pchinga o humanitární gesto pro českého studenta, který byl podle něj zadržen v Číně. Uvedl to na svém facebooku. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) potvrdil, že o případu ví, s detaily ale odkázal na ministerstvo zahraničních věcí.
10 000 nových domů pro hrdiny a štěňátka, Pchjongjang je připraven na velký den
Těsně před zahájením devátého sjezdu Strany práce se Kim Čong-un s dcerou Ču-e vydal zkontrolovat nové sídliště pro rodiny severokorejských vojáků, kteří padli na Ukrajině. Na sídlišti právě slavnostně dokončili 10 tisíc bytů. Státní televize přitom nepřehlédla ani „neformální“ návštěvu herního centra, obchodu s hudebními nástroji nebo veterinární kliniky.
Za zabavení lodi na záchranu migrantů musí Itálie vyplatit odškodné
Itálie má odškodnit nevládní organizaci Sea Watch, jejíž loď sloužící pro záchranu migrantů v moři úřady v roce 2019 zabavily protiprávně. Ve středu o tom rozhodl soud v Palermu. Stát má podle něj organizaci vyplatit 76 tisíc eur (1,8 milionu Kč), uvedla agentura ANSA. Úřady loď zabavily, když vplula do přístavu v rozporu s nařízením ministerstva vnitra.