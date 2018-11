Zpráva kontrarozvědky má rekordní zpoždění. Zdrželo se to na vládě, vysvětluje BIS

Veřejná část každoroční zprávy Bezpečnostní informační služby, která v posledních letech pravidelně upozorňuje například na vliv ruských a čínských tajných služeb na českém území, letos nabrala rekordní zpoždění. Až ve středu ji projednala sněmovní komise, k jejímu zveřejnění tak dojde pravděpodobně až na začátku prosince. V předchozích letech přitom mohla veřejnost v tomto termínu již zprávu číst.

V loňském roce došlo k jejímu uveřejnění v předposledním říjnovém týdnu, v předcházejících dvou letech to bylo na začátku září. "Letos se bohužel poněkud zpozdilo schvalování jak vládou, tak i v komisi pro kontrolu BIS," řekl mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha.

Vláda zprávu projednala 10. října, první jednání sněmovní komise pro kontrolu BIS se konalo až ve čtvrtek. "My jsme to nijak nezdržovali. Máte nějaký rytmus sněmovny, musí to být v termínu, kdy nejedná sněmovna. Navíc je potřeba nějaký čas, aby se se zprávou mohli členové komise seznámit. Problém byl s vládou, která to schválila pozdě," vysvětlil Aktuálně.cz předseda komise Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) odkázal na premiéra Andreje Babiše (ANO), který materiály kontrarozvědky na vládu předkládá. Ten na otázky Aktuálně.cz neodpověděl.

Nyní termín zveřejnění zprávy po projednání na vládě a v komisi záleží pouze na kontrarozvědce. "Nyní začneme pracovat na anglickém překladu. Zprávu dáváme na web vždycky v obou jazykových mutacích, protože i vzhledem k tomu, že se tam mluví o zpravodajských službách cizí moci, tak to samozřejmě zajímá i ambasády," vysvětlil mluvčí BIS Šticha, podle kterého by k jejímu publikování mohlo dojít na konci listopadu či na začátku prosince.

K veřejnosti se však nedostane dokument, který měla v ruce vláda a sněmovní komise. Ten podléhá utajení. BIS ovšem každoročně zveřejňuje ještě jednu verzi zprávy, kterou dává na své webové stránky. V posledních letech v ní například upozorňuje na vliv ruských a čínských tajných služeb na českém území. Očekává se, že i tentokrát se mu bude věnovat.

Nakonec o něm mluvil tento týden na semináři ve sněmovně sám ředitel BIS Michal Koudelka, který bývá ve svých vyjádřeních obvykle velmi zdrženlivý. Za vůbec největší hrozbu pro Česko označil ruské agenty. "Zásadním problémem jsou špioni ze zpravodajských služeb SVR a GRU. Jsou velmi aktivní a agresivní," prohlásil podle Deníku N.