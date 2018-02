Zpráva estonské rozvědky zmiňuje doněcký "konzulát" v Ostravě a turisty v Rusku varuje před agenty

před 3 hodinami

Estonská zpravodajská služba uvádí zrušené Zastupitelské centrum Doněcké republiky v Ostravě jako příklad ruských manipulačních nástrojů proti Západu. Tajným službám jde o získání informace za jakoukoliv cenu, říká bývalý ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Karel Randák.

Praha - Zastupitelské centrum samozvané Doněcké republiky v Ostravě vydrželo pouhých pár měsíců, ale jeho odkaz zůstává. Estonská rozvědka Välisluureamet na něj upozorňuje ve své zprávě o mezinárodní bezpečnosti pro rok 2018, která se věnuje zejména hrozbám z Kremlu.

"Příklady Ruskem organizované manipulace proti Západu lze spatřit v reálně neexistujících zastupitelstvích východoukrajinských separatistů - zvláště Doněcké lidové republiky - v Evropě," píše organizace, která spadá pod estonské ministerstvo obrany.

V dubnu 2017 bylo rozhodnutím soudu zavřeno polovojenské zastupitelství Doněcké lidové republiky v Ostravě v České republice," uvádí ve výčtu center ruské propagandy v Evropě. K textu autoři přikládají i fotografii polorozpadlého domu, kde byla organizace registrována.

Välisluureamet upozorňuje na případ z let 2016 a 2017, kdy kontroverzní skupina Národní domobrana v Ostravě otevřela Zastupitelské centrum Doněcké republiky. Svůj nesouhlas se vznikem "konzulátu" tehdy vyjádřily nejen desítky protestujících, ale také ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který jej označil za hrozbu pro české diplomatické vztahy. Samostatnost Doněcké lidové republiky totiž neuznává ani Česká republika, ani žádný jiný stát.

"Stojím proti české vládě. Pomáháme lidem postiženým válečným konfliktem, který vláda podporuje," bránila se tehdy "honorární konzulka" Nela Lisková, která je známá svým proruským postojem na českých sociálních sítích. Krajský soud centrum po zhruba devíti měsících v dubnu 2017 na Zaorálkův popud zrušil.

Jako další příklady center ruské manipulace Välisluureamet uvádí zastupitelství Donbasu v Itálii, Řecku, Francii a Finsku. Lídra helsinské buňky, kontroverzního politického aktivistu Johana Backmanna, Estonsko považuje za ruského agenta, kterému zakázalo vstup do země.

Autoři zprávy věnují velký prostor také praktikám, pomocí kterých tajné služby Kremlu získávají informace od lidí ze zemí Evropské unie cestujících do Ruska. Podle estonské rozvědky k tomu využívají zejména mezinárodních akcí, jako jsou ekonomická fóra, vědecké konference nebo sportovní události.

Välisluureamet uvádí příklad s podnikatelem, který se při svých obchodních cestách do Petrohradu spřátelí s ruským kolegou. Ten jeví velký zájem o detaily fungování firmy, které mu ale dotyčný odmítne říct. Poté začne mít při vstupu do Ruska velké potíže na letišti. Kolega nabízí obnovení pohodlného příletu do země výměnou za tajné informace o firmě. Pokud evropský podnikatel odmítne, úřady mu odebírají vízum.

Příklad podle bývalého ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Karla Randáka není daleko od reality. Zároveň ale uvedl, že se jedná o zavedený postup všech zpravodajských organizací. "Práce tajných služeb není záležitost, která by byla založená na nějakém velkém etickém kodexu. Jde o získání informace, a to v podstatě za jakoukoliv cenu," řekl Randák Aktuálně.cz. Češi cestující do Ruska se podle něj mohou setkat s podobným jednáním.

"V Americe se s tímto nepotkáte, vůči Čechům tyto metody používat nebudou, protože jsme členy NATO a informace si mohou sehnat oficiální cestou. K Rusům se ale budou chovat úplně stejně jako oni k nim," dodal Randák.