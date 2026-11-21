Vedení Prahy chce prostřednictvím poslanců STAN prosadit v Poslanecké sněmovně zákon, který by samosprávám umožnil zavádět mýto pro vjezd do částí měst. V sobotu to uvedl nový pražský primátor Petr Hlaváček (STAN). Součástí dohody koalice STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Prahy sobě je také to, že Institut plánování a rozvoje do roka připraví návrh možných podob zklidnění dopravy v centru metropole.
„Máme dohodu s kolegy ze STAN, že to připraví a navrhnou,“ řekl Hlaváček. Zavedení mýta je podle posouzení vlivu na životní prostředí podmínkou pro zprovoznění chybějící části vnitřního okruhu, kterou chce město začít stavět v roce 2029.
Praha v minulém volebním období připravovala zpoplatnění vjezdu na Smetanovo nábřeží a Malou Stranu. Navrženou podobu opatření však zamítlo ministerstvo vnitra, a navíc na ní nepanovala koaliční shoda.
O zklidnění dopravy v centru se v metropoli diskutuje dlouhodobě, návrhy zejména na uzavření Smetanova nábřeží pro automobily však zatím nikdy nebyly schváleny.
Nová koalice má zklidnění dopravy v historickém centru ve svých prioritách, nejprve k tomu však vznikne studie.
„Institut plánování a rozvoje dostane pověření, aby během roku zpracoval materiál v nějakých variantách i s dopady,“ nastínil Hlaváček. Dodal, že zvolená podoba bude následně na politickém rozhodnutí v koalici.
Nová koalice plánuje také zdražení ročního kuponu na MHD pravděpodobně na 4750 korun a parkování pro rezidenty v zónách zřejmě na dvojnásobek, tedy 2400 korun ročně.
Součástí úprav parkování mají být podle Hlaváčka i další změny v systému zón, které by mohly částečně vycházet z reformy, kterou připravila minulá koalice, ale kvůli nesouladu na cenách ji nikdy neschválila. „První krok, který se udělá, že se to dá na stůl a povede se o tom debata,“ řekl primátor.
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