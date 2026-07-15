Pojišťovna ministerstva vnitra prověřuje vyplácení odchodného. Exředitel dostal 23 milionů

Dozorčí rada Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a ministerstvo financí prověřují vyplácení odchodného pro bývalé manažery pojišťovny. Bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík dostal při odchodu 23,4 milionu korun, šéfka personálního oddělení Lýdie Jaroměřská téměř 21 milionů korun. Vyplývá to z informací, které získal Český rozhlas Radiožurnál, napsal ve středu server iROZHLAS.cz.
Pojišťovna je přitom několik let ve ztrátě. Ministerstvo zdravotnictví je ve věci připravené podat trestní oznámení, uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO).
Prověřování vyplácení odchodného ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra (ZPMV) pro Český rozhlas (ČRo) potvrdil předseda správní rady pojišťovny a policejní prezident Martin Vondrášek.
„V tuto chvíli jsme si vyžádali od ZPMV podklady. Ty poté budeme hodnotit a na základě závěru, který předložíme správní radě na příštím zasedání, budeme navrhovat další opatření,“ uvedl šéf dozorčí rady a ředitel Letecké služby Policie ČR Slavomír Bell. Výsledky očekává na podzim.
„Výkonný ředitel ZPMV Otakar Smolík měl nárok na odchodné ve výši dvanáctinásobku průměrné měsíční mzdy, tj. 11 782 137 korun, a nárok na konkurenční doložku ve stejné výši,“ uvedla pojišťovna. Smolík tak měsíčně vydělával téměř milion korun, tedy zhruba stejně jako prezident a premiér dohromady.
Odměny v době finanční tísně
Pokud se potvrdí, že minulé vedení pojišťovny zcela neopodstatněně vyplácelo mnohamilionové částky z veřejných peněz v době, kdy pojišťovna čelí vážným finančním problémům, jde o naprosto skandální a neomluvitelné selhání, napsal ministr Vojtěch na síti X.
Kontrolu hospodaření pojišťovny podle něj spolu s ministerstvem financí inicioval i jeho resort. „Ministerstvo zdravotnictví je připraveno podat trestní oznámení, aby byla vyvozena odpovědnost vůči všem, kteří se na tomto jednání podíleli,“ doplnil Vojtěch.
Vysoké odchodné od pojišťovny dostali mezi lety 2023 a loňskem také bývalá šéfka úseku kanceláře generálního ředitele Martina Brzobohatá ve výši 9,3 milionu korun a bývalá poradkyně ředitele úseku výkonu Edita Vágnerová ve výši zhruba 6,1 milionu korun, píše server. Takové podmínky jim zajistil bývalý generální ředitel ZPMV David Kostka, který rezignoval ke konci dubna a dostal odchodné tři miliony korun, jak napsal iROZHLAS už dřív.
Kostka se k tomu odmítl vyjádřit, na žádost o vysvětlení nereagovali ani Smolík s Jaroměřskou. Nový generální ředitel pojišťovny Ministerstva vnitra Ondřej Felix, který vede pojišťovnu od začátku května, post výkonného ředitele zrušil.
Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů korun. Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.
V Česku působí sedm zdravotních pojišťoven, ZPMV je s 1,354 miliony pojištěnců druhou největší. Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří letos se zhruba 560 miliardami korun. V posledních letech systém rozděluje více peněz, než vybere na pojistném či příspěvcích od státu za státní pojištěnce. Rozdíl čerpají pojišťovny z dřívějších rezerv.
Ztrátově hospodařily v letech 2022 až 2024 všechny zdravotní pojišťovny v Česku. ZPMV vykázala v roce 2022 schodek 712 milionů korun, v roce 2023 to bylo 485 milionů a předloni 916 milionů.
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