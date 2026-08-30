Zpěvák Petr Fiala ustál tlak StB: „Neřeknu vám ani, kolik ukazují tyhle hodiny“

„Státní bezpečnost je zbytečná a škodlivá,“ řekl estébákům frontman skupiny Mňága a Žďorp Petr Fiala v roce 1984. Snažili se ho naverbovat, aby donášel na své spolužáky. Odvetou byl vyhazov z pedagogické fakulty, protože „neskýtá záruky vhodného působení“.
Ostravská Státní bezpečnost si Petra Fialy všimla v únoru 1984 a založila mu svazek kandidáta tajné spolupráce s krycím jménem Čestmír. „Jmenovaný se jeví jako vhodný typ pro získání ke spolupráci a rozpracování problematiky vysokých škol,“ zapsal poručík Zdeněk Javorský. „Pro své charakterové vlastnosti je v kolektivu oblíben, je předpoklad, že jako student prvního ročníku své styky dále rozšíří.“ Petru Fialovi bylo tehdy dvacet, chodil na pedagogickou fakultu v Ostravě a měl se stát učitelem matematiky a chemie.
Už o tři měsíce později, v květnu 1984, ale estébáci uložili svazek Čestmír do archivu. Petr Fiala jim dal totiž zřetelně najevo, že s jeho spoluprací počítat nemohou.
Proběhly dvě schůzky a estébáci je popsali takto: „V průběhu prvního pohovoru hovořil k otázkám otevřeně, i když působil zaraženým dojmem.“ Zápis dále pokračuje: „V průběhu druhého pohovoru již jednal s orgány StB odměřeně, přičemž projevil značnou neochotu se nadále s orgány StB při jakékoliv příležitosti stýkat.“
Petr Fiala mluvil s estébáky opravdu nebývale otevřeně. „Podle jeho názoru je složka StB v tomto státě zbytečná a myslí si, že i škodlivá,“ zaznamenali. „Jako příklad uváděl nejmenovaného známého, který byl donucen vystěhovat se z ČSSR. S těmito názory nikde nevystupuje, ale jsou jeho vnitřním přesvědčením.“ Na popis kontaktu s kandidátem tajné spolupráce Petrem Fialou stačily StB pouhé čtyři stránky.
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Byla to napůl švejkovina
„Řekli mi, že chtějí mít v každé studijní skupině dva donašeče,“ vzpomíná Petr Fiala na první schůzku s StB v roce 1984. „Ptal jsem se, to tam ještě nikoho nemáte? Říkali, máme, ale potřebujeme dva, kdyby jeden kecal.“ O koho šlo, neví a ani po tom nikdy nepátral.
Vybavuje si ale překvapení, že spolupráce s StB se může nějak týkat jeho osobně. „Když jsem pochopil, že se mě snaží naverbovat, okamžitě jsem začal dělat úplně blbého,“ vzpomíná Petr Fiala. „Propustili mě, myslel jsem, že už je nikdy neuvidím, že jsem dostatečně zapůsobil.“
Druhá schůzka byla daleko zlověstnější. „Šli jsme nějakou dobu po Ostravě a pak zničehonic zabočili do nějaké vily,“ vypráví. „Celou tou vilou mě provedli, byla obrovská a úplně prázdná. A byly tam otevřené dveře do takových velkých vykachlíkovaných koupelen. Bylo tam ticho. Hned mě napadlo, kdyby mě tady zavřeli, tak mě už nikdo nenajde.“
Vzpomíná, že s estébáky seděl v nějaké místnosti odhadem pět hodin. Pořád do něj „něco hučeli“ a chytali ho za slovo. „Zmínil jsem třeba, že všichni nejsou spokojení s režimem. Hned se ptali, no, a kdo třeba?“ vybavuje si. Ke konci téhle schůzky padla citovaná věta o zbytečnosti a škodlivosti StB. „Napůl to byla švejkovina, napůl jsem byl z jejich chování fakt vytočený.“
„Švejkovinu“ vůči estébákům si Petr Fiala dopřál také proto, že se příliš nebál vyhazovu ze školy. Na obor chemie a matematika šel hlavně kvůli tomu, že tam byla volná místa a vysoká škola ho měla zachránit před dvouletou povinnou vojnou. Během první praxe ve škole mu ale došlo, že učit nechce.
„Seděl jsem v poslední lavici a sledoval učitele. Děti se na mě otáčely a chechtaly se,“ říká. „Uvědomil jsem si, že to není sranda. Že bych jednou opravdu mohl stát vepředu a dětem vykládat o věcech, které mě vůbec nezajímají. A ještě jim říkat, že Sovětský svaz je fakt super kámoš.“
Rozhodl se proto, že do školy nepůjde tak dlouho, až už nebude možné se tam vrátit. Estébáci ho kontaktovali právě během jara, kdy na semináře a přednášky přestal chodit.
Zavolejte Oldu
Spis Petra Fialy estébáci obnovili v roce 1985, tentokrát už pro ně nebyl kandidátem tajné spolupráce, ale prověřovanou osobou. Důvodem bylo to, že „organizoval kulturní akci v A-klubu na koleji pedagogické fakulty, během které došlo k vystoupení závadové skupiny Stará dobrá ruční práce“.
„Bubeník byl můj kamarád,“ říká Petr Fiala. „Závadové chování té skupiny spočívalo v tom, že si dělali legraci z jiné kapely, OK Bandu. Byl známý, hrál jako předkapela Pražského výběru,“ říká Petr Fiala. „OK Band měl jednu písničku s fakt debilním textem. Zpívalo se tam něco jako ‚víš přece, že nemůžu psát texty, když jedu autem‘. Stará dobrá ruční práce řvala během koncertu ‚víš přece, že nemůžu psát texty, když jedu vlakem družby do Sovětského svazu‘. Tehdy mi to připadalo hustý.“
Estébáci si tentokrát pro Petra Fialu přišli na fakultu. Výjimečně tu byl. „Právě v ten den jsem vyrazil do školy, že přece jen ještě zkusím se do studia pustit,“ říká hudebník. „Byly dvě přednášky, při geometrii dělali spolužáci průměty a překlopy, ale já viděl na tabuli jen nějakou bláznivou malbu. Při fyzikální chemii to bylo podobné, bylo jasné, že už se není kam vracet. Nejenže mi ujel vlak, už jsem neviděl ani nádraží.“
„Shodou okolností mě vyhmátli přesně v okamžiku, kdy jsem věděl, že už se do školy vrátit nemůžu,“ vzpomíná Petr Fiala. Schůzka proběhla na běžné služebně a StB si k ní poznamenala, že Petr Fiala potvrdil, že byl organizátorem celé akce a vzal na sebe odpovědnost. „V průběhu vytěžování se choval arogantně, měl ironické poznámky a zlehčoval význam a práci orgánů StB jako celku,“ stojí ve spise s krycím jménem Čestmír.
Petr Fiala o „vytěžování“, během kterého už neměl co ztratit, vypráví:
„Vzpomněl jsem si na legendárního detektiva Phila Marlowa a jeho slova v jednom příběhu, když ho sbalili policajti. A řekl jsem estébákům zhruba to, co on: ‚Nebudu se s vámi bavit. Neřeknu vám ani, kolik ukazují tyhle hodiny.‘“
Jeden z estébáků na to podle Petra Fialy reagoval slovy: „No dobře, tak pan student se nechce bavit? Zavolejte Oldu.“ Petr Fiala si v tu chvíli pomyslel, že „přijde nějaký místní Dolph Lundgren“ a dá mu nakládačku. Přišel tlustý muž, který „vypadal odporně, byl takový nějaký umaštěný a košile se mu na břiše rozepínala“. Vystačil si se slovy: „Pan profesor nechce mluvit? Tak budeme informovat fakultu. A teď vypadněte.“
Nevnucoval bych jim, že jsou kreténi
Estébáci navrhli Petru Fialovi vyhlásit výstrahu „pro jeho charakterové vlastnosti a záporné postoje vůči státním orgánům“ a také kvůli tomu, že „úmyslně ztížil šetření k vystoupení závadové skupiny Stará dobrá ruční práce“. Varovali, že pokud by v „negativní činnosti“ pokračoval, hrozí mu trestní postih.
Po ostravské pedagogické fakultě zároveň chtěli, aby Petra Fialu vyloučila. „Svými názory a postoji pro budoucnost neskýtá záruky vhodného působení jako pedagogický pracovník,“ stojí ve spise Čestmír. „Vedení Pedagogické fakulty Ostrava byla zaslána informace k provedení vlastních opatření.“
„Když jsem svůj svazek četl před lety poprvé, tahle formulace – provedení vlastních opatření – se mi tam strašně líbila,“ říká Petr Fiala. „Není to tam napsané natvrdo. Myslím, že to krásně vystihuje to nemocné hovno, co tu bylo.“
Choval by se Petr Fiala k estébákům jinak, kdyby mu na studiu záleželo? „Asi jo,“ říká. „Tím nemyslím, že bych něco podepsal nebo na někoho donášel,“ uvažuje. „Asi bych počkal ještě jednu dvě schůzky, než by se to dohrabalo na hranici, za kterou bych nechtěl jít. V tomhle jsem měl jasno. Možná bych jim tolik nevnucoval, že jsou kreténi.“
Petru Fialovi se „od nějakých spolužaček“ doneslo, že škola směřuje k jeho vyloučení. A protože chtěl oddálit hrozící vojnu, okamžitě požádal o roční přerušení studia z rodinných důvodů. Věděl, že do školy už nenastoupí, a tak se rozhodl, že se vojně vyhne pobytem v blázinci.
„Dal jsem si pár piv a vyrazil k doktorovi říct mu, že chci spáchat sebevraždu,“ říká. Připadal si trapně a nevěrohodně, ale cíle dosáhl. V psychiatrické léčebně Kroměříž strávil několik týdnů a tamní lékaři zjevně tušili, proč tam je. „Základní vojenskou službu nekonal,“ stálo v jeho kartě velkým červeným písmem. Ze stejného důvodu tam byl také Jindřich Spilka, s nímž hrál Petr Fiala později v kapele Smrt mladého sebevraha. Vojně se skutečně vyhnul, dostal několikrát „odklad“ a po třech letech „modrou knížku“ (průkaz o neschopnosti k vojenské činné službě).
Šli jako pistolníci
Hudbu poznával Petr Fiala, rodák z Valašského Meziříčí, v místním „kulturním domě“ – velkém sále na zámku. Na koncerty pronikal načerno. Neměl na lístek a navíc by dovnitř kluka ze základní školy bez dospělého stejně nepustili. „Šel jsem tam už odpoledne, když bylo ještě všechno otevřené,“ říká. „Zavřel jsem se na záchodě a počkal tam.“
Dodnes má před očima obraz, který jednou při odpoledním čekání na koncert viděl z okna. Po cestě, která vede od náměstí až k zámku, přicházela Věra Špinarová s kapelou. „Vidím – uprostřed komunismu –, že tam jde malá princezna a kolem ní borci v kožených bundách a džínách, které nikdo ve Valmezu neměl,“ vypráví. „Šli roztažení po celé cestě, pomalu, jako pistolníci. Bylo to jako z westernu. Hudebníci, přijedou do města, rozboří ho, poberou nějaký ženský a jedou pryč.“
Měl pocit, že „tihle špinarovci“ přichází z nějakého jiného, lepšího, svobodného světa.
Zájem o hudbu a chuť založit vlastní kapelu v něm později vzbudil Katapult. Koncert sledoval zase tajně, tentokrát z požární lávky nad pódiem. „Byla to bomba. Vůbec jsem tomu nemohl věřit,“ říká. „Hned jsem se zbláznil, rodiče jsem přemluvil, ať opraví gramofon, začal jsem si kupovat jejich singly a ve třídě vykládat, že existuje Katapult.“
Rodiče si vzali dvoutisícovou půjčku na kotoučový magnetofon Tesla B700 a Petr Fiala místo školy v garáži poslouchal německou industriální kapelu Einstürzende Neubauten. „Strašně rychle jsem projel punk, hard rock, začal zkoumat všemožnou alternativní hudbu,“ říká. „Industriální hudbu jsem měl jednu dobu hrozně rád, protože jsem neuměl na nic hrát a mlátit do plechovek umí každý.“
Hráli jsme potmě
První kapelu Slepé střevo založil Petr Fiala na jaře 1983 se spolužáky z gymnázia. Její členové neuměli na žádný nástroj (s výjimkou saxofonisty, který se kdysi učil na klarinet), a dokonce to považovali za přednost. „Chtěli jsme kapelu, která bude výjimečná, přinese něco nového,“ vypráví Petr Fiala. „Mohl v ní hrát jen ten, kdo na nic neuměl, aby nebyl zkažený.“ Sdíleli názor, že výuka zabíjí individualitu: „Naučí vás, že když basa hraje tohle, vy hrajete tohle. Nám bylo jedno, jak to má být, prostě jsme to nějak udělali. Tak se nám to líbilo.“
Podobný postoj popsal Paměti národa před časem také zakladatel kapely Znouzectnost Petr Škabrada (Déma). „Je strašně důležité nechat člověka, aby probudil, co v sobě má,“ řekl. „Učení vede ke zručnosti, ale stírá osobitost hraní a hlavně hudebního vyjadřování.“
Slepé střevo nemělo ani nástroje. V boudě na zahradě Petra Fialy ale zkoušela skupina Koroze jeho kamaráda Martina Knora (později hrál skoro čtyřicet let v kapele Mňága a Žďorp, skončil v roce 2024). Petr Fiala ho do boudy pustil pod jednou podmínkou: „Když založím nějakou kapelu, budeme si moci půjčovat vaše nástroje.“
Brzy na to došlo. „Přišel jsem poslední, zbyla na mě kytara,“ směje se Petr Fiala. „Baskytarista přišel nejdřív, byl vychytralý – řekl si, že basa má jenom čtyři struny a ještě vydává takový mocný zvuk.“
Na prvních zkouškách v zahradní boudě hrálo Slepé střevo tak, že „někdo vymyslel kolečko“, hrál ho pořád dokola a ostatní se zkoušeli přidat. Petr Fiala vzpomíná: „Strašně jsme se před sebou styděli. Tak jsme zhasli a hráli jsme potmě, třeba hodinu v kuse.“
Podobně, i když už ne potmě, zkoušela také kapela Mňága a Žďorp, kterou Petr Fiala založil na jaře 1987. „Už jsme byli samozřejmě trochu vyhranější a poučenější, ale nové písničky jsme dávali dohromady stejně – ve zkušebně jsme hráli tak dlouho, až měl každý vymyšlený svůj part,“ říká. „U jedné písničky to mohlo trvat klidně tři měsíce.“
Po klasickém hudebním vzdělání zatoužil Petr Fiala jedinkrát, v roce 1991, když televize poprvé vysílala vystoupení kapely Mňága a Žďorp v pražském klubu Na Chmelnici. „Předtím jsem všem říkal – dívejte se,“ vzpomíná Petr Fiala. „A když to začalo, tak jsem jim volal – vypněte to. Bylo to strašné. Od začátku do konce jsem zpíval úplně falešně.“ A hned ten podvečer vyrazil do „lidušky“ a prosil učitelku: „Nezlobte se, ale já bych potřeboval, abyste mě naučila zpívat.“ Prý ho odmítla se slovy, že v jeho případě „je už na všechno pozdě“.
Měli jsme hudbu strašně rádi
Veřejně si Slepé střevo zahrálo už v létě 1983 na přehlídce Beatová liga ve Valašském Meziříčí. Víc než muzikou ale zaujalo svými převleky. „Ušil jsem si z prostěradla takový úzký hábit, na hlavě jsem měl žlutou koupací čepici, na čele velkou jizvu jako po lobotomii,“ vzpomíná Petr Fiala. „Každý měl nějakou masku.“
V následujících letech fungoval v různých kapelách, ať už svých nebo kamarádů. S Jindřichem Spilkou, kterého poznal v psychiatrické léčebně, hrál v punkové kapele Smrt mladého sebevraha. Jeho Slepé střevo mělo konspirativní název Rytmus 84, aby uniklo pozornosti Státní bezpečnosti. Následně Petr Fiala založil skupinu Happyend. Ta skončila v roce 1987 po ostudě na pražském Rockfestu.
„Byl to jeden z největších debaklů mého života,“ přiznává Petr Fiala. „Celou noc jsme pařili někde v Letenských sadech, vůbec jsme nespali. Bubeník to odnesl nejvíc, dvakrát nebo třikrát spadl ze stoličky. Hráli jsme tak špatně, že lidi ze sálu v Paláci kultury odcházeli. Už jsem tam taky nechtěl být, tak jsem vyndal kabel z nástroje a odešel. Postupně z jeviště odešli všichni.“
Nahrával také s Rytmickou mládeží. „Byla to parta lidí z různých kapel, část z nich bydlela v Havířově, kde měli zkušebnu,“ říká Petr Fiala. „O víkendech jsme tam nahrávali písničky, které jsme společně dávali dohromady. Měli jsme hudbu a výrobu písniček strašně rádi.“ Nahrávalo se na laciné magneťáky. „Bylo to hodně amatérské,“ říká Petr Fiala. „Ale bylo to upřímné, kupodivu jsme udělali hodně dobrých věcí. Některé jsme pak s Mňágou nahráli v profesionálním studiu na desky.“
Je to něco mazlavého a starý krám
„Mňága je ve slezském dialektu něco mazlavého, nepříjemného, prostě ble, žďorp je starý krám, třeba staré auto,“ vysvětluje Petr Fiala název kapely, jež vznikla na jaře 1987. „Nám se ta slova líbila. Navíc to byla doba, kdy kapely měly fakt divné názvy, třeba Atomová Mihule nebo Třírychlostní Pepíček.“
Jejími zakládajícími členy byli kromě Petra Fialy (kytara, zpěv) Ivo Chmelař (kytara, zpěv, housle, trumpeta), Radek Odstrčil (baskytara), Karel Mikuš (bicí), Lukáš Filip (saxofon) a Jarek Pernický (saxofon, kapelu opustil hned po prvním koncertu). „Velice rychle jsme napsali nějakých deset dvanáct písniček,“ říká Petr Fiala. „Věnovali jsme se tomu trochu zodpovědněji než těm kapelám předtím. Taky už jsme se trochu naučili hrát.“ Muzikanti v kapele se měnili, dnes je jediným původním členem Petr Fiala.
V roce 1988 na pražském Rockfestu se hudebníci poprvé svlékli do „pódiové uniformy“ – červených trenýrek a bílých nátělníků. „Když každý vystupoval ve svém oblečení, nebylo to ono,“ říká Petr Fiala. „Svorně jsme si vzpomněli na nenáviděný úbor z tělocviku. Když jsme si začali na pódiu svlékat gatě, lidi čekali, kam zajdeme. S našimi rachitickými postavami jsme vypadali bizarně.“
Později bubeník Karel Mikuš vymyslel námořnické oblečky, které pak muzikanti pár let oblékali.
„Viva revolution“
Dění v listopadu 1989 nemohl Petr Fiala zpočátku uvěřit. Vzpomíná, že když v neděli 19. listopadu večer přišel do práce (tehdy dělal vychovatele na internátu v Šilheřovicích), volal hned Vladimíru Hanzelovi, hudebnímu publicistovi, jenž byl od léta 1989 osobním tajemníkem Václava Havla. Neměl na něj čas a dal mu k telefonu Jarmilu Polákovou (filmovou producentku, která později založila společnost Film a sociologie).
„Řekla mi, vezmi si tužku a papír, já ti něco nadiktuji, přepíšeš to na stroji a zítra to budeš vylepovat po městě,“ vzpomíná Petr Fiala na onen večerní rozhovor. „Bylo to nějaké prohlášení, že by vláda měla jít do hajzlu.“
Myslí si, že jí řekl něco jako: „Jarmilo, všechny vás tam oběsí.“ A ona opáčila: „Tady už nikoho neoběsí.“
Celou noc psal prohlášení a ráno ho vyrazil vylepovat do ostravských paneláků. „Chodil za mnou důchodce a letáky strhával,“ říká Petr Fiala. „Říkám mu, ještě jednou to strhnete, tak vám ty vaše starý hnáty fakt zlámu. Nic neříkal, stál a čekal, až vylepím další.“ Petr Fiala to vzdal a šel lepit o kus dál. „Pak jsme ozvučovali náměstí, to dělal hlavně mladší bratr Jiří. Slátal aparaturu všech možných kapel z Valmezu,“ vzpomíná Petr Fiala. „Každý večer byla na náměstí taková ta místní setkání.“
Nejintenzivnější zážitek byl ale koncert v olomoucké sportovní hale den po generální stávce 28. listopadu. Mňága a Žďorp tu vystoupila spolu s Jaroslavem Hutkou a Martou Kubišovou, poprvé hráli před zaplněnou halou pro několik tisíc lidí.
Za tenhle koncert dostala kapela taky svůj první honorář, tři tisíce korun. „To byl tehdy měsíční plat,“ říká Petr Fiala. „Byli jsme zvyklí dostávat tak stovku dvě na benzin. Byli jsme úplní amatéři, taková ta zájmová umělecká činnost. Nedělali jsme nikdy přehrávky, nechtěli jsme odpovídat na debilní otázky nějaké komise.“ Honorář kapelu rozjařil: „Začali jsme volat: Viva revolution!“
Jako ve snu, který se mi kdysi zdál
V roce 1991 vydala Mňága a Žďorp první desku Made in Valmez, kterou otevírá hit Hodinový hotel. A začala chystat druhou desku Furt rovně (vyšla v roce 1992). Pořád byli amatéři, chodili do práce a hráli ve volném čase. Tehdy musel z kapely odejít Petrův bratr Jiří.
„Už jsme měli nachystaných osm deset písniček a brácha nebyl schopen si do nich vymyslet svůj nástroj, baskytaru,“ říká Petr Fiala. „Trvalo to strašně dlouho a nás to brzdilo. Trochu na to kašlal, možná dával přednost holkám. To jsme dělali všichni, akorát jsme u toho ještě vymýšleli ty svoje nástroje. Museli jsme ho vyměnit.“
V roce 1992 se rozhodli hudbou živit. „Jako první dal výpověď Martin Knor, dělal ve Zbrojovce Vsetín, a bylo to absurdní, protože z nás byl nejopatrnější,“ vzpomíná Petr Fiala. „Když nám to řekl, okamžitě, v ten den, jsme dali výpověď i my ostatní. Chtěli jsme taky ráno po koncertě spát. Moje tehdejší žena se rozplakala, bála se, co s námi bude.“
Ve zmíněném roce odehrála kapela podle Petra Fialy nějakých dvě stě padesát koncertů. „V každém městě byl klub, lidi byli hladoví,“ vzpomíná Petr Fiala na rané devadesátky. „Chtěli pařit, radovat se, poslouchat hudbu každý den.“ Pro kapelu to nebyl zrovna pohodlný život nejen kvůli počtu koncertů. „Dneska máme super dodávku, bezva hotel, kdykoliv můžeme zastavit na benzince,“ říká Petr Fiala. „Tehdy jsme měli rezavé auto. Zvuk v klubech nestál za nic. A pořadatelé byli všelijací. Někdy jsme si přišli pro honorář a pokladník byl pryč. Jindy jsme dostali na kousku papíru nějakou bezcennou směnku.“ Na tyhle nástrahy nebyli muzikanti připraveni: „Byli jsme fakt lopaty, prostě kluci z Valmezu.“
Lidé v kapele se měnili. „Někteří začali nezřízeně pít a pak s nimi byla těžší komunikace. Někteří zjistili, že chtějí mít svoji kapelu,“ říká Petr Fiala. „Kytarista Radek Koutný vystoupil z dodávky na benzince, že už dál nejede. Zrovna jsme odjížděli na asi pět koncertů za sebou, první byl v pražském Lucerna Music Baru. Takže já se v té dodávce cestou do Prahy učil ty jeho kytary. Muselo to být strašné.“
Kapela stála před rozhodnutím, zda zvolit cestu, kterou se vydala třeba skupina Kabát. Petr Fiala vzpomíná, že někdy kolem roku 1993 seděli v Praze s nějakými manažery, kteří navrhovali: „Hoši, teď jste na vrcholu, plníte kluby. Uděláte deset koncertů po zimních stadionech a pak na rok zalezete. Petr napíše další písničky a pojedete zase zimní stadiony.“ Tohle ale kapela nechtěla: „Říkali jsme, my nechceme nikam zalézt, chceme hrát. Ještě jsme nikde pořádně nehráli.“
Mňága a Žďorp patří mezi nejvýraznější kapely české porevoluční éry. V roce 2025 vydala poslední, patnácté, album Hoříš? Hořím! a na jaře 2026 získala ocenění v kategorii Skupina roku na cenách Anděl.
„Hrajeme líp, jsme zábavnější,“ říká Petr Fiala. „Vyhovuje mi to nejvíc, jak mi to kdy v životě vyhovovalo.“ A vzpomíná, že kdysi za totality měl živý sen: „Jdeme na nějaký koncert, povídáme si, chechtáme se a je nám strašně fajn. Pak jsem se probudil a věděl, že to nemůže být pravda, protože žijeme za komunistů. Kdekoliv jsme se sešli, čekali na nás policajti. Normálně jsem se rozbrečel, jak mi bylo líto, že to tak nemůže být. Jenomže to je přesně to, co teď zažívám.“
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