Šéf ODS zuří. Nechá přelepit billboardy s nečekanou podporou kandidátky ANO

Billboardy, na kterých končící senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podpořil kandidátku hnutí ANO Lucii Kantorovou, zmizí. Redakci serveru Aktuálně.cz to potvrdily nezávisle na sobě dva zdroje z řad občanských demokratů. Předseda strany Martin Kupka pak pro Aktuálně.cz uvedl, že přelepení billboardů inicioval on.
„Přelepí je, bude tam poděkování,“ řekl Aktuálně.cz zdroj dobře obeznámený s děním v plzeňské ODS. Podle něj Aschenbrenner těžko nese kandidaturu bývalého náčelníka generálního štábu Karla Řehky v Plzni, kterého podpořilo navzdory dohodě hnutí STAN a který v prvním kole senátních voleb získal nejvíc hlasů.
Že billboardy, na nichž Aschenbrenner pózuje vedle Kantorové u nápisu „Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije“, zmizí, potvrdil pak Aktuálně.cz pod příslibem anonymity i zdroj z vedení ODS.
Končící senátor v kampani opakovaně akcentoval, že Řehka není Plzeňan a bylo by lepší, kdyby město zastupoval v horní komoře někdo, kdo je odsud.
Aschenbrenner prý na tomto svém doporučení trvá a opakuje, že jeho postoj neznamená příklon k ANO. „V žádném případě se o toto v mém případě nejedná,“ tvrdí. Argumentuje tím, že vždy proti ANO vystupoval.
Kupka: Je to nepřijatelné
Partyzánská akce neúspěšného kandidáta do Senátu pak rozčílila předsedu ODS Kupku. „Ano, inicioval jsem to (přelepení billboardů – pozn. red.). Je to i po dohodě s Lumírem Aschenbrennerem,“ uvedl předseda ODS na dotaz Aktuálně.cz.
Navíc jde o reklamní plochy, které si ODS pronajala ještě před prvním kolem senátních voleb.
„Lumír Aschenbrenner dnes (v úterý) ve videu řekl, že ve druhém kole nikomu nedá doporučení. O to víc mě překvapil billboard, na kterém je vyfocený s paní Kantorovou. S podobou tohoto billboardu zásadně nesouhlasím a pokládám ho za nepřijatelný,“ uvedl na sociálních sítích dopálený Kupka.
Ten je naštvaný obzvlášť poté, co vedení ODS už několik měsíců jede kampaň s varováním, že je nutné zabránit tomu, aby premiér Andrej Babiš s hnutím ANO získal postupně většinu v Senátu.
Řehka ho porazil
Aschenbrenner skončí v Senátu po 12 letech. Po oznámení Řehkovy kandidatury bylo jasné, že se jeho šance na znovuzvolení snížily.
Voliči nakonec do druhého kola senátní volby poslali Řehku s 32,86 procenta hlasů a kandidátku ANO Lucii Kantorovou s 27,26 procenta hlasů. Aschenbrenner skončil až třetí s 20,10 procenta.
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