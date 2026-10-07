Zoufalá starostka, které sliboval pomoc Fiala: „Politici se tady točili jako na kolotoči.“

Starostka Yveta Tomková, pod kterou spadá i nechvalně známé sídliště, je velmi zklamaná z přístupu řady vrcholných politiků.
I když víkendové komunální volby nemají zdánlivě s vysokou politikou ve vládě a parlamentu nic společného, realita je jiná. Jestliže starostové a starostky často schytávají kritiku za to, že život v jejich obci či městě negativně ovlivňují lidé na okraji společnosti, sami komunální politici toho moc nezmohou. Lze to ukázat na příkladu vyloučené lokality ústeckého sídliště Mojžíř, ale nejen tam.
Jsou to dva roky, kdy kolona aut s premiérem Petrem Fialou (ODS) a novináři vjela na nechvalně proslulé sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem, které si předseda vlády prošel společně s místními politiky a také za asistence některých obyvatel sídliště. Pohled na nevábně působící okolí i slova místních přitom jasně ukazovaly, že je toho mnoho, co by bylo třeba zlepšit.
Zvláště když mu starousedlíci až se zoufalstvím v hlase popisovali, že tady žijí s vypětím všech sil, bez možnosti prodat v takové lokalitě svůj byt či dům. Stěžovali si zejména na neustálý hluk, obrovský nepořádek či obavy o svou bezpečnost.
Premiér naslouchal a sliboval zlepšení. Krátce před tím, než nasedl do auta, si vyslechl i následnou prosbu od starostky Yvety Tomkové (Lepší sever), která vede ústecký obvod Neštěmice, do něhož spadá i toto sídliště.
„Není to jenom před volbami, že ne? Pomůžete nám tady? Protože nám opravdu nikdo nikdy nepomohl. Já bych ráda, aby to bylo apolitické. Abychom se bavili o osudech lidí tady,“ naléhala na Fialu v roce 2024, když právě na tomto sídlišti fakticky zahajoval předvolební kampaň před tehdejšími krajskými a senátními volbami.
Změna nepřišla
Tehdejší šéf ODS starostku ujišťoval, že se jeho vláda snaží hledat řešení pro podobné lokality a lidi na okraji společnosti, kteří taková místa nejvíc zatěžují. „Nepůjde to najednou, bude to postupné,“ sdělil a avizoval změnu v systému vyplácení sociálních dávek.
„Když budeme vyplácet dávky v této šíři i těm, kteří je nepotřebují, tak to dopadne tak, že je potom třeba nedostanou ti, kteří je potřebují. To nejde,“ odpovídal tehdy.
Pohled do minulosti přitom ukazuje, že do těchto míst jezdili i předcházející předsedové vlády, včetně toho současného, Andreje Babiše (ANO). A v Mojžíři byl také prezident Petr Pavel, konkrétně v únoru roku 2023 navštívil tamní základní školu, kdy se mimo jiné ptal vedení školy, zda „vidí světlo na konci tunelu“. Následně v tomto i jiných případech mluvil o tom, že stát musí podobným regionům pomáhat.
Když se Aktuálně.cz vrátilo na tato místa nyní – před komunálními volbami (senátní se v tomto obvodu letos nekonají) – mluvilo kromě místních lidí i s velitelem policie, asistentkami dopravy, ale také se zmiňovanou starostkou Yvetou Tomkovou. A jedna z otázek se přímo nabízela: Jak to dopadlo? Pomohl tehdejší premiér? Pomohli další politici?
Je to peklo, stěžuje si starostka
„Nedopadlo to vlastně vůbec nijak. Nikdo nám nepomohl,“ byla její první slova, v nichž upozorňovala, že ale nešlo jen o Petra Fialu. „Oni tady byli i ti předchozí premiéři. Točili se tady všichni, jak na kolotoči, co jsem tady starostkou. A nezměnilo se vůbec nic,“ povzdechne si politička.
„Řekla bych, že situace je dokonce ještě horší,“ uvedla Tomková, která je v čele městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice dvanáct let a ráda by ve funkci pokračovala. Její obvod přitom tvoří i místa, která vypadají velmi hezky a udržovaně.
O sídlišti Mojžíř ale mluví jako o „pekle“, které se podle ní nezmění, dokud sociální dávky pro řadu tamních obyvatel – přihlášených, ale často i nepřihlášených – nebudou přísně vázané na to, aby pracovali a posílali své děti do školy.
Starostka je dokonce přesvědčena, že život některých takto problematických obyvatel je postavený na „kupčení s dětmi“ – tedy že žijí tak, aby měli co největší počet potomků, na něž budou čerpat sociální dávky.
Reforma proběhla, ale nepomohla
Aktuálně.cz se proto pokusilo zjistit, co v této věci vládní a opoziční politici (včetně expremiéra Fialy i dalších „návštěvníků“ Mojžíře) za poslední dva roky udělali.
Nelze říct, že by se nepohlo vůbec nic. O změně systému sociálních dávek naopak probíhala čilá debata, ostatně i cesta Fialy do Mojžíře před volbami byla součástí snahy jeho ODS ukázat, že tato partaj i tehdejší vláda chtějí výplatu dávek pro ty, kteří je zneužívají, omezit.
Byla také schválena reforma dávek pod taktovkou tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který přišel s tolik propíranou superdávkou – čtyři různé příspěvky (příspěvek a doplatek na bydlení, na živobytí a přídavek na dítě) od října 2025 nahradila jedna sociální dávka pro celou domácnost, která navíc měla zvýhodňovat ty, kteří pracují.
Když ale přišla při rozhovoru se starostkou Tomkovou řeč právě na superdávku, neskrývala kritiku. I zástupci ministerstva práce se v Mojžíři prý objevili, právě při chystání této novely. „Byla jsem hodně rozčarovaná, když jsem zjistila, jaké podmínky tam jsou,“ popisuje Tomková.
„Superdávka nám vůbec nepomohla. Situace se rozhodně nezlepšuje,“ prohlásila Tomková, podle níž v místě dál bují obchod s chudobou, na němž vydělávají zejména pronajímatelů bytů, kteří nájemníkům účtují horentní sumy placené státem. Otázkou ovšem je, zda by jiné nastavení nepřipravilo o peníze i zranitelné osoby v nouzi, kteří systém nezneužívají a pomoc od státu skutečně potřebují.
„Snažili jsme se pomáhat,“ tvrdí politici
Reportér Aktuálně.cz se proto obrátil také na expremiéra Petra Fialu, který sdělil, že se snažil starostce v ústecké čtvrti Mojžíř, stejně jako dalším komunálním politikům, pomáhat konkrétní vládní politikou.
„Vyloučené lokality a hospodářsky zaostávající regiony jsou dlouhodobý problém, který snižuje kvalitu života i konkurenceschopnost celé země. Naše vláda se proto snažila postupovat systémově a kombinovat více opatření,“ sdělil nynější poslanec ODS. Podle něj byly součástí těchto opatření například peníze na silnice, do vybraných škol i na rozvoj institucí, které se řešení sociálně vyloučených lokalit věnují.
„Konkrétně jsme podporovali investice do dopravní a místní infrastruktury, jen v roce 2023 jsme na rozvoj regionů připravili téměř 2,4 miliardy korun. Posílili jsme také podporu škol s vysokým podílem sociálně znevýhodněných dětí, pokračovala činnost Agentury pro sociální začleňování a prostřednictvím evropských fondů jsme podporovali sociální bydlení, sociální služby nebo projekty v oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti,“ uvedl expremiér, který zmínil i reformu sociálních dávek.
Podpora aktivních
„Naším cílem bylo lépe zacílit pomoc a zároveň více motivovat k práci a k vlastní aktivitě,“ zdůraznil.
Podobně reagoval také exministr a nynější poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka, který nový sociální systém hájí a tvrdí, že jde proti zneužívání dávek obchodníky s chudobou. Podle něj superdávka zároveň motivuje žadatele více pracovat a navíc úzce spolupracovat s úřady práce, aby si skutečně hledali legální zaměstnání.
Jurečka zároveň upozornil, že systém se superdávkou se v této chvíli teprve rozjíždí a že až další měsíce ukáží, co funguje či nefunguje. „Na posuzování dopadů superdávky je za mě pořád ještě brzy, ten reálný náběh je nyní od třetího kvartálu s tím, že ve čtvrtém kvartálu se budou ještě některé parametry dolaďovat,“ podotkl.
Jak to bude ale se superdávkou dál, je otázka, protože současný ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO avizuje, že plánuje některé změny. Zatím změnil to, že zvýšil okruh zranitelných osob, které mají na dávky nárok, a pozměnil i systém, podle něhož se vyplácí podpora na bydlení. Statistiky aktuálně ukazují, že superdávku pobírá 238 500 tisíc domácností (posuzovaným žadatelem o superdávku je domácnost jako celek, nikoli její jednotliví členové, pozn. red.).
Jestli se alespoň v něčem vrcholoví a komunální politici shodují, je to, že řešení problémů spojených s lidmi v těžké sociální situaci je běh na dlouhou trať. Detailně se mu bude muset věnovat nynější vláda i ty, které přijdou po ní.
„Žádné jednotlivé opatření situaci nezmění ze dne na den. Ale právě kombinace lepší infrastruktury, kvalitnějšího vzdělávání, dostupnějšího bydlení a motivace k práci může postupně snižovat rozdíly mezi úspěšnějšími a vyloučenými částmi republiky,“ zdůrazňuje expremiér Fiala, podle něhož je klíčové, aby především mladí lidé zůstávali v regionech, kde vyrostli.