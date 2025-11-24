Domácí

Zotročil si tři dívky, fackoval je a dupal jim na prsty. Soud potrestal trýznitele

ČTK Viet Tran ČTK, Viet Tran
před 2 hodinami
Krajský soud v Plzni poslal na deset let do věznice se zvýšenou ostrahou třiadvacetiletého muže z Karlových Varů. Podle soudu několik let zotročoval, týral zvlášť trýznivým způsobem, ponižoval a znásilňoval postupně tři dívky a obíral je o peníze. Okradl i několik taxikářů, kterým nezaplatil za vykonané jízdy. Obžalovaný si rozsudek osobně nevyslechl, požádal, aby se jednání konalo bez něj.
Domácí násilí, ilustrační snímek
Domácí násilí, ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Soud ho v pondělí uznal vinným z několikanásobného týrání osoby žijící ve společném obydlí, ze znásilnění, zbavení osobní svobody, z pokusu o účast na sebevraždě, z podvodu, z vydírání a z nebezpečného pronásledování.

Související

Pozor na tento podvod. "Emily" připravila Čecha o 5 milionů, přehlédl klíčový detail

Frustrace, starý muž, podvod, smutek, osamělost

Některých žalovaných činů se dopustil v době, kdy mu bylo 17 let. Poškozené dívky si podle znalců odnesly ze vztahu s mladým mužem kromě dluhů také zdravotní problémy, traumata a stresové poruchy.

Muž podle spisu postupně držel tři dívky, s nimiž se seznámil v on-line prostoru, v naprosté poslušnosti výhrůžkami. Odehrávalo se to od roku 2019 do roku 2023.

Vydával se za různé muže a vymýšlel si, že plní jejich pokyny. Odřízl dívky od kontaktů s rodinami a přáteli, neustále je kontroloval.

Dupal dívkám na prsty, močil na ně

Za každý domnělý prohřešek je fackoval, kopal, bil, kousal, tahal za vlasy, některým dupal na prsty, močil a plival na ně a jinak je ponižoval. Jedné z dívek opakovaně říkal, ať si podřeže žíly, další donutil, aby se pořezala žiletkou na paži, uvedl soudce Tomáš Bouček.

Dívky bez muže nesměly nikam chodit, i přes jejich pláč je nutil k různým sexuálním praktikám, omezoval je i v chození na toaletu a nutil je, aby si braly půjčky a úvěry od peněžních institucí i rodin.

Vydíral je intimními snímky a videi, zaznělo v rozsudku. Sledoval a pronásledoval také dědečka jedné z dívek. Získané stovky tisíc korun podle obžaloby používal pro sebe, mimo jiné na luxusní hotely, sázky a hazard.

Činil jsem na pokyn, tvrdí muž

Případem se soud zabývá od loňského září, obžalovaný původně jakoukoliv vinu odmítl. Letos v létě, když soud ukončil dokazování a měly zaznít závěrečné řeči, přišel se zásadní změnou výpovědi. Připustil, že se podílel na obohacování na úkor dívek.

Související

Poznáte muže na videu? Drze obral zaneprázdněnou ženu, přišla o mobil za 25 tisíc

Policie ČR, policie, krádež, Brno, hlavní nádraží, vlak

Tvrdil ale, že tak činil podle pokynů jistého Arména žijícího v Česku. Tvrdil, že na sociální síti se seznámil s mužem hledajícím lidi, kteří si chtěli vydělat a byli ochotni se pohybovat v "šedé zóně".

"Měl jsem vytipovat, z které holky něco bude a z které ne, které by se daly tunelovat. Měl jsem jim dávat najevo zájem, aby se zamilovaly. Pointa byla jednoduchá - měly se od nich získávat půjčky, paušály, taky se často hrálo v kasinu," vypověděl letos v září.

"Pachatel mě doslova zlomil. Dlouho jsem nedokázala podívat se sama sobě do očí. Nenáviděla jsem se. Cítila jsem se prázdná. Připadala jsem si jako bych byla nic. Neměla jsem nic. Cítila jsem se nepochopená, neviditelná, neslyšená, pošpiněná, odporná, znechucená, ublížená, zraněná a bezmocná. Nebyla jsem sama sebou. Měla jsem nulové sebevědomí," zaznělo u soudu vyjádření jedné z dívek.

 
Mohlo by vás zajímat

Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?
3:21

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou

Česko ochromí nový sníh. Předpověď ukazuje místa s nejvydatnější nadílkou
14 fotografií

Malý sníh, velké dopravní zmatky. Klasika na českých silnicích

Malý sníh, velké dopravní zmatky. Klasika na českých silnicích
14 fotografií
domácí Aktuálně.cz Obsah krimi soud násilí otroctví znásilnění trest dívka Plzeňský kraj Karlovy Vary

Právě se děje

Aktualizováno před 19 minutami
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

ŽIVĚ
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami
Mafie v Rusku. Konce Putina se elity Kremlu děsí, Šojgu ukázal varovný příklad
3:52

Mafie v Rusku. Konce Putina se elity Kremlu děsí, Šojgu ukázal varovný příklad

Investigativní server Proekt odhalil nepotismus v ruské vládnoucí elitě.
Aktualizováno před 1 hodinou
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

ŽIVĚ
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Vojtěch Bednář

Komentář: Vzkaz voličů politikům? Češi chtějí hlavně klid a stabilitu

Aktualizováno před 1 hodinou

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1
Prohlédnout si 12 fotografií
Na stupně vítězů u hotelu a kasina Bellagio dovezl tři nejlepší piloty v závodě F1 v Las Vegas růžový Cadillac Fleetwood Sixty Special.
Auto z více než 418 tisíc kostek váží přes dvě tuny a má na délku přes pět metrů.
před 1 hodinou
Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?
3:21

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?

Aktuálně.cz se zeptalo trojice čerstvých a hlavně mladých poslankyň a poslanců, jak se jim coby zástupcům generace Z v jejich nové práci daří.
před 2 hodinami
Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Mladý kanadský obránce Luke Dragusica předvedl zkrat, který se s ním potáhne celou hokejovou kariéru.
Další zprávy