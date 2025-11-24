Zotročil si tři dívky, fackoval je a dupal jim na prsty. Soud potrestal trýznitele

Soud ho v pondělí uznal vinným z několikanásobného týrání osoby žijící ve společném obydlí, ze znásilnění, zbavení osobní svobody, z pokusu o účast na sebevraždě, z podvodu, z vydírání a z nebezpečného pronásledování.
Některých žalovaných činů se dopustil v době, kdy mu bylo 17 let. Poškozené dívky si podle znalců odnesly ze vztahu s mladým mužem kromě dluhů také zdravotní problémy, traumata a stresové poruchy.
Muž podle spisu postupně držel tři dívky, s nimiž se seznámil v on-line prostoru, v naprosté poslušnosti výhrůžkami. Odehrávalo se to od roku 2019 do roku 2023.
Vydával se za různé muže a vymýšlel si, že plní jejich pokyny. Odřízl dívky od kontaktů s rodinami a přáteli, neustále je kontroloval.
Dupal dívkám na prsty, močil na ně
Za každý domnělý prohřešek je fackoval, kopal, bil, kousal, tahal za vlasy, některým dupal na prsty, močil a plival na ně a jinak je ponižoval. Jedné z dívek opakovaně říkal, ať si podřeže žíly, další donutil, aby se pořezala žiletkou na paži, uvedl soudce Tomáš Bouček.
Dívky bez muže nesměly nikam chodit, i přes jejich pláč je nutil k různým sexuálním praktikám, omezoval je i v chození na toaletu a nutil je, aby si braly půjčky a úvěry od peněžních institucí i rodin.
Vydíral je intimními snímky a videi, zaznělo v rozsudku. Sledoval a pronásledoval také dědečka jedné z dívek. Získané stovky tisíc korun podle obžaloby používal pro sebe, mimo jiné na luxusní hotely, sázky a hazard.
Činil jsem na pokyn, tvrdí muž
Případem se soud zabývá od loňského září, obžalovaný původně jakoukoliv vinu odmítl. Letos v létě, když soud ukončil dokazování a měly zaznít závěrečné řeči, přišel se zásadní změnou výpovědi. Připustil, že se podílel na obohacování na úkor dívek.
Tvrdil ale, že tak činil podle pokynů jistého Arména žijícího v Česku. Tvrdil, že na sociální síti se seznámil s mužem hledajícím lidi, kteří si chtěli vydělat a byli ochotni se pohybovat v "šedé zóně".
"Měl jsem vytipovat, z které holky něco bude a z které ne, které by se daly tunelovat. Měl jsem jim dávat najevo zájem, aby se zamilovaly. Pointa byla jednoduchá - měly se od nich získávat půjčky, paušály, taky se často hrálo v kasinu," vypověděl letos v září.
"Pachatel mě doslova zlomil. Dlouho jsem nedokázala podívat se sama sobě do očí. Nenáviděla jsem se. Cítila jsem se prázdná. Připadala jsem si jako bych byla nic. Neměla jsem nic. Cítila jsem se nepochopená, neviditelná, neslyšená, pošpiněná, odporná, znechucená, ublížená, zraněná a bezmocná. Nebyla jsem sama sebou. Měla jsem nulové sebevědomí," zaznělo u soudu vyjádření jedné z dívek.