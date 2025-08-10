Domácí

Zoopark ve Zvoli, kde policie zastřelila lva, měl problémy už dřív. A nemá povolení

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Zoopark ve Zvoli u Prahy, kde v sobotu utekl z klece lev a policie jej zastřelila, funguje tři roky bez řádného povolení. Návrh opatření se při porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání předává na obec s rozšířenou působností, což je v tomto případě černošický městský úřad.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Podnět veterinární správa předala v roce 2022, o sankci rozhoduje úřad, řekl v neděli mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Policisté budou případ prověřovat jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, odpověděla v neděli na dotaz ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Policie vyjížděla do zooparku v sobotu kolem 20:00. "K útěku lva došlo z kontaktního zooparku na soukromém pozemku v obci Zvole. Lev se podle všeho podhrabal z výběhu (klece) a následně se pohyboval po soukromém pozemku, přičemž ještě zranil ošetřovatele," uvedla Suchánková.

Související

Policie zastřelila nedaleko Prahy lva, který utekl z klece a poranil ošetřovatele

policie, policisté, policejní páska, uzavřená ulice, silnice, vyšetřování, Kostelec na Hané

Policisty majitel pozemku upozornil, že jde zhruba o 350kilogramového lva, nebezpečného, neochočeného, který může komukoliv ublížit. "Na pozemek tak policisté vstupovali vyzbrojeni dlouhými služebními zbraněmi. Při provádění prohlídky terénu po chvíli zvíře zaznamenali. Predátor se okamžitě rozeběhl proti nim a policisté tak na přímo hrozící nebezpečí reagovali a zvíře zneškodnili," popsala zásah policejní mluvčí.

Vyšetřování případu pokračuje. Policisté budou podle ní zjišťovat mimo jiné i to, zda byl prostor dostatečně zabezpečen proti útěku nebezpečného zvířete.

"Zoopark Zvole je dlouhodobě problematický chov, kdy chovatel již ztratil povolení pro chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči. Stavební úřad nařídil zbourání černých staveb (většina zooparku)," uvedl Vorlíček.

Povolení k chovu nebylo podle něj ve Zvoli prodlouženo, neboť na daný chov vydal stavební úřad nařízení ke zbourání, což byl důvod zamítnutí žádosti, a chovatel pak už další žádost nepodal. Majitel podle Vorlíčka zmínil, že plánuje přemístění chovu na jiný pozemek, což se ale nestalo.

Nejde o první incident spojený se zooparkem ve Zvoli. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uteklo z areálu a po dvou dnech se je podařilo odchytit. O rok dříve z něj uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.

 
Mohlo by vás zajímat

ANO mírně oslabilo, stále ale dominuje. Posílily Spolu a Stačilo!, říká průzkum STEM

ANO mírně oslabilo, stále ale dominuje. Posílily Spolu a Stačilo!, říká průzkum STEM

Velký kvíz pro skutečné houbaře. Kolik z třiceti druhů poznáte podle fotky?

Velký kvíz pro skutečné houbaře. Kolik z třiceti druhů poznáte podle fotky?
Infografika

Úředníci ji nechtějí, záchranu možná přinese kaolin. Vidnavská lokálka se nevzdává

Úředníci ji nechtějí, záchranu možná přinese kaolin. Vidnavská lokálka se nevzdává

Policie zastřelila nedaleko Prahy lva, který utekl z klece a poranil ošetřovatele

Policie zastřelila nedaleko Prahy lva, který utekl z klece a poranil ošetřovatele
domácí Aktuálně.cz Obsah Zoopark lev policie Státní veterinární správa

Právě se děje

před 27 minutami
ANO mírně oslabilo, stále ale dominuje. Posílily Spolu a Stačilo!, říká průzkum STEM

ANO mírně oslabilo, stále ale dominuje. Posílily Spolu a Stačilo!, říká průzkum STEM

Zhruba o půl procentního bodu na 21,3 procenta si polepšila vládní koalice Spolu, která je v modelu druhá.
Aktualizováno před 34 minutami
Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, přestupová suma z něj udělala rekordmana

Sparta ulovila ekvádorského reprezentanta, přestupová suma z něj udělala rekordmana

Fotbalová Sparta Praha angažovala ekvádorského reprezentanta Johna Mercada z portugalského klubu AVS.
před 1 hodinou
Putinův vzkaz Zelenskému je nečekaný, může jít o taktiku. Jde mu o "Nové Rusko"?
1:09

Putinův vzkaz Zelenskému je nečekaný, může jít o taktiku. Jde mu o "Nové Rusko"?

Vladimir Putin ve čtvrtek prohlásil, že "proti Zelenskému nic nemá" a osobní setkání s ním nevylučuje. Je Putinova vstřícnost jen taktika?
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinci dobyli zpět vesnici v Sumské oblasti. Rusové ji obsadili před měsícem

ŽIVĚ
Ukrajinci dobyli zpět vesnici v Sumské oblasti. Rusové ji obsadili před měsícem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Zkrachovalý mistr Evropy živořil v bídě, tak obíral své známé. Gólmana čeká vězení

Zkrachovalý mistr Evropy živořil v bídě, tak obíral své známé. Gólmana čeká vězení

Svou životní mizérii řešil tak, že si od svého okolí půjčoval peníze, přestože mu bylo jasné, že je nikdy nevrátí.
před 1 hodinou
Zoopark ve Zvoli, kde policie zastřelila lva, měl problémy už dřív. A nemá povolení

Zoopark ve Zvoli, kde policie zastřelila lva, měl problémy už dřív. A nemá povolení

Nejde o první incident spojený se zooparkem ve Zvoli. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy.
před 3 hodinami
Vstup jen „na Adama“. Stuttgartské muzeum láká na výstavu určenou pouze pro obnažené

Vstup jen „na Adama“. Stuttgartské muzeum láká na výstavu určenou pouze pro obnažené

Výstava s názvem Frei Schwimmen (Volné plavání) se věnuje historii veřejných koupališť a návštěvníci si při vstupu mohou nechat pouze obutí.
Další zprávy