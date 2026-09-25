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Domácí

Zoo Praha představila pět zdravých gepardích mláďat, do výběhu vyrazí příští týden

ČTK
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Pražská zoo se návštěvníkům už brzy pochlubí pěti novými gepardy štíhlými. Paterčata se v Praze narodila 18. června a všechna dobře prospívají. Čtyři samci a jedna samice zatím žijí se svou sedmiletou matkou Daenerys v odděleném výběhu, od příštího týdne je ale uvidí i veřejnost, a to ve výběhu vedle Pavilonu šelem a plazů.

Během prvních tří měsíců života musela gepardí paterčata zvládnout hned několik komplikací.
Během prvních tří měsíců života musela gepardí paterčata zvládnout hned několik komplikací.Foto: Petr Hamerník / Zoo Praha
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Mláďata už mají za sebou vakcinaci a odčervení a přešla na pevnou stravu. Novinářům je dnes představil kurátor savců Pavel Brandl. Gepard štíhlý přitom patří mezi kriticky ohrožené druhy – ve volné přírodě jich podle odhadů přežívá jen kolem 7000.

Během prvních tří měsíců života musela gepardí paterčata zvládnout hned několik komplikací. Jejich matka si k porodu nečekaně vybrala venkovní výběh v zázemí zoo. Mláďata musela přečkat i období silných letních dešťů - i divocí gepardi se přitom rodí právě v období dešťů.

Gepardí mláďata v době, kdy jim byl zhruba měsíc.
Gepardí mláďata v době, kdy jim byl zhruba měsíc.Foto: Petr Hamerník / Zoo Praha

Na začátku srpna navíc Daenerys prodělala střevní infekci. Všech pět mláďat ale dosavadní komplikace zvládlo bez úhony.

V červenci mláďatům začaly růst zuby a kromě mléka je čím dál víc zajímalo, co jí jejich matka.

„Měli jsme obavy, jestli nezkušená samice bude potomkům přinášet potravu do výběhu, nebo je na krmení dovnitř vodit. Zpočátku byla nejistá z toho, že ji mláďata chtěla následovat do ubikace, a nijak je v tom nepodporovala. Dnes už je to naopak – matka na ně volá a povzbuzuje je, aby ji následovala," popsal Brandl.

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Mláďata už podle něj jedí hlavně maso a kojí se jen příležitostně. „Spíš pro pocit, aby se uklidnila," dodal“.

Podle Brandla mláďata zatím nejsou plně odchovaná – tak zoo mladé gepardy označí až přibližně za rok, kdy budou připravení odejít do jiné zoologické zahrady. O jejich přesunu pak rozhodne chovatelský program.

Zoo Praha teď odchovává gepardy poprvé po osmi letech. „Od roku 2020 procházel evropský chov gepardů znepokojivým poklesem jedinců. Teprve letos se začíná populační křivka opět otáčet pozitivním směrem. U tohoto druhu je každé odchované mládě zásadní," uvedl Brandl.

Gepardi přitom patří mezi vůbec nejohroženější šelmy na světě. Pražská zoo je chová už od roku 1933, kdy získala samce Mignona z cirkusu Kludský – k úspěšnému chovu se ale propracovala až v 70. letech. V roce 1972 se stala první zoo v tehdejším Československu a teprve třetí na světě, které se podařilo gepardy úspěšně odchovat.

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