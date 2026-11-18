Hlasování v senátních volbách na Žďársku se zopakuje, a to od prvního kola a se stejnými kandidáty, rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS) ve středu. Vyhověl návrhu Radka Černého (ODS), jemuž chyběl jeden hlas pro postup do druhého kola. Mandát původně obhájil Josef Klement (KDU-ČSL). NSS při přepočítávání hlasů zjistil pochybení okrskových komisí, oznámili novinářům členové volebního senátu.
Černý měl dostat přinejmenším o dva hlasy více. Nejasností však soud našel více, nebylo tedy možné pouze korigovat výsledek hlasování v prvním kole, případně opakovat volby jen v některých okrscích.
Volby se tak zopakují v celém obvodu se stejnými kandidáty, pokud kandidaturu nevezmou zpět. Svou účast potvrdili vítěz říjnového prvního kola v tomto obvodu Michal Šmarda (Volt), Josef Klement (KDU-ČSL), který vyhrál v druhém kole a byl znovu zvolen senátorem, i Radek Černý (za ODS), jemuž chyběl jeden hlas pro postup do druhého kola.
Šmarda a Klement to řekli ČTK, Černý na jehož návrh Nejvyšší správní soud rozhodl o opakování voleb, to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.
ČTK svoji kandidaturu potvrdil i David Moos (SD-SN). Poslanec Radek Koten, který byl na Žďársku kandidátem SPD a skončil na čtvrtém místě, se o opětovné kandidatuře ještě poradí s vedením strany.
Soud si vyžádal dokumentaci z 26 okrsků, poukázal například na vysoký podíl neplatných hlasů nebo rozdíly mezi uváděným počtem vydaných a odevzdaných obálek. Někde byla dokumentace tak nepřehledná, že vůbec nebylo možné udělat zpětný přepočet. Verdikt zmiňuje chyby třeba ve Velké Bíteši, Pavlově, Radkově nebo Březí nad Oslavou.
Podle předsedy volebního senátu Vojtěcha Šimíčka byla pochybení nejspíš důsledkem nedbalosti a spěchu. „Komise mají nejen svou práci udělat perfektně, správně sečíst lístky a vyhodnotit, jak který z kandidátů uspěl, ale musí také tu dokumentaci zpracovat a archivovat tak, aby soud byl schopen přezkoumat jejich postupy a pochody,“ řekl Šimíček.
Černý podle zveřejněných výsledků voleb získal v prvním kole 11 372 hlasů. Lidovec Josef Klement jich měl 11 373. Klement tedy těsně postoupil do druhého kola, kde porazil vítěze prvního kola Šmardu a obhájil senátorský mandát.
Opakované hlasování vyhlásí prezident, a to do 30 dnů poté, co obdrží prostřednictvím ministerstva vnitra středeční rozhodnutí.
Středeční zásah NSS je výjimečný. Naposledy soud podobně rozhodl v roce 2016, kdy nařídil opakování senátních voleb na Mostecku. Ve druhém kole je tehdy vyhrála Alena Dernerová, která ale kandidovala za rozhádané hnutí Severočeši.cz, jehož místopředsedkyně těsně před volbami požádala o stažení kandidatury pozdější vítězky.
Mostecká radnice žádosti nevyhověla, proto Severočeši.cz napadli výsledek u NSS a ten nařídil opakování voleb. Dernerová vyhrála i napodruhé.
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