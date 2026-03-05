Zničili jste jí život, rozčiloval se Babiš nad osudem sobě blízké ženy. Chce jí pomoct

Premiér Andrej Babiš při svém čtvrtečním vystoupení před poslanci mluvil především o sobě, když vysvětloval, proč nechce být vydaný k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. V jednu chvíli se ale zmínil o ženě, která je s ním propojena víc, než by si patrně přála. A která může zaplatit za zmiňovanou kauzu víc než samotný Babiš.
Pokud Poslanecká sněmovna nevydá soudu v kauze Čapí hnízdo premiéra Andreje Babiše, s čímž všichni ve sněmovně počítají, ocitne se Babiš ve zvláštní situaci. Zatímco on si bude moci oddechnout minimálně po dobu, kdy bude mít většinu poslanců, kteří ho nevydají, v daleko horší situaci bude někdo jiný – bývalá manažerka Čapího hnízda Jana Nagyová, která k soudu bude muset a bude nucena si poslechnout rozsudek.
Je přitom zřejmé, že Babiš si je toho vědom, protože při svém čtvrtečním projevu ve sněmovně, kdy vysvětloval, proč nechce být vydaný, se zmínil také o ní.
„Já samozřejmě budu paní Nagyové pomáhat, zaplatím veškeré náklady, a v rámci časových možností budu chodit na ten soud, protože ji podpořím,“ tvrdil Babiš o Nagyové, které už v minulosti pomohl jiným způsobem. Když byly v roce 2024 volby do Evropského parlamentu, postaral se o to, že se objevila na 5. místě kandidátky jeho hnutí ANO. A vzhledem k úspěchu ANO ve volbách se stala jednou z europoslankyň a získala i imunitu před stíháním.
Jenže Evropský parlament ji už imunity zbavil a nic tedy nebrání tomu, aby zasedla na lavici obžalovaných. Soud čeká jen na to, zda se vedle ní posadí Babiš, nebo neposadí. Pokud ho tedy sněmovna imunity nezbaví, bude sedět před soudem jen a pouze Nagyová.
„Vy jste jí zničili život,“ tvrdil Babiš, který patrně myslel ze svého pohledu policisty, žalobce a soudce, protože podle něho je celý případ Babiš–Nagyová politickým procesem. „Mě nemůžete zničit. Nemůžete. Máte smůlu. I když proti mně stojí obrovská síla politického kartelu. A paní Nagyová určitě vyhraje. Určitě vyhraje. Zničili jste jí život,“ pokračoval expremiér. Během svého vystoupení tak tvrdil, že nevěří justici, a proto nechce být vydaný, a zároveň vyslovil přesvědčení, že stejná justice Nagyovou osvobodí.
Opoziční poslanci ale poukazovali na to, že odpovědnost za její stíhání nese právě Babiš, protože ona se ke kauze Čapí hnízdo „připletla“ proto, že pracovala jako manažerka na Čapím hnízdě a podávala žádost o dotaci necelých 50 milionu korun na vznik Čapího hnízda. Toho hnízda, které podle obžaloby bylo fakticky Babišovým projektem. Babiš přitom věděl, že jeho velká firma nemá nárok takovou dotaci získat – byla určena jen malým a středním podnikatelům. Mimochodem, Babiš už peníze vrátil.
„Přestaňte to tady podávat tak, jak se celý svět proti vám spikl, jak vy musíte brát homeopatika na křivdu, jaké z toho máte trauma. Přestaňte tady vyprávět srdceryvné příběhy, jak to ničí životy jiným lidem, třeba vašim dětem nebo paní Nagyové, protože ty jste do toho zatáhl vy. Vy jste je zatáhl do tady toho dotačního podvodu,“ reagoval na Babiše například předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Nagyová je totiž obžalovaná z podvodu a Babiš z napomáhání podvodu.
Nagyová a Babiš už stanuli před soudy dvakrát a dvakrát byli osvobozeni Městským soudem v Praze. Vrchní soud ale vždy osvobození zrušil a vrátil případ k dalšímu projednání. Soudkyně Vrchního soudu Eva Brázdilová ve svém posledním stanovisku konstatovala, že je o vině Babiše a Nagyové přesvědčena a že důkazy proti nim tvoří uzavřený okruh, který dává logiku. Babiš měl být tím, kdo „tahal za nitky“ při vyřizování žádosti o peníze. Nagyová podle obžaloby měla vědět, že při podání žádosti podvádí a poskytuje nepravdivé informace.
Jana Nagyová, stejně jako Andrej Babiš, dlouhodobě všechna obvinění odmítá a tvrdí, že nic špatného nespáchala. „Vůbec nechápu, že se celý tento případ dostal až k soudu. Nikdy jsem nic nepravdivého neuvedla, nic podstatného nezamlčela. Farma Čapí hnízdo byla malým a středním podnikem dle tehdejších pravidel a jejich výkladu,“ prohlásila už dříve před soudy. Více neřekla, na otázky obžaloby a obhajoby odmítala odpovídat.
ŽIVĚ Dron z Íránu zasáhl letiště na ázerbájdžánském území, zranil dva lidi
Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, píše agentura AFP s odvoláním na místní média. Ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí v prohlášení potvrdilo dronový útok z íránského území na Nachičevan, který podle něj zranil dva lidi.
ŽIVĚ Nevydávejte mě, požádal Babiš sněmovnu. Trestní stíhání si lze v Česku objednat, tvrdí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš požádal poslance, aby ho nevydali k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Své trestní stíhání opět označil za účelové a politicky motivované. Soudí, že jeho cílem je to, aby skončil v politice. Trvá na tom, že v Česku je možné trestní stíhání objednat.
ŽIVĚ Plánovaná třístranná schůzka o válce na Ukrajině v Abú Dhabí nebude, hledá se nový termín i místo
Kyjev hovořil s Washingtonem o možnosti odložení dalších třístranných jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy týkajících se ukončení rusko-ukrajinské války. Uvedl to ve čtvrtek na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dodal, že se řešila také změna místa, kde by se schůzka konala. Původně byla podle něj plánována na tento týden do Abú Dhabí.
„Čím je Rusko dál, tím je naše bezpečnost větší.“ Poradce vlády radí pomáhat Kyjevu
Hynek Kmoníček, bývalý diplomat a poradce současné vlády ANO, SPD a Motoristů pro národní bezpečnost, má jasno. Nejvýraznější hrozbou pro bezpečnost České republiky a jejích obyvatel je Rusko. Na čtvrteční konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost připomněl, že historicky tomu nikdy nebylo jinak a je třeba pomáhat Ukrajině. Svými slovy jde proti kabinetu, který chce vazbu s Kyjevem oslabit.
Michelangelo skryl svá díla v tajné místnosti, tvrdí italská badatelka
Renesanční umělec Michelangelo nařídil svým žákům, aby část jeho děl ukryli v tajné místnosti a ochránili je tak pro budoucí generace, uvedla ve středu italská badatelka. Podle proslulého historika umění Giorgia Vasariho Michelangelo před svou smrtí v Římě v roce 1564 spálil velké množství vlastních kreseb a skic.