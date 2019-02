"Zneužívání výhod, drahá služební auta, prostě papalášství," kritizuje ANO Babiš

Premiér Andrej Babiš zahájil strategii catch all party. Chce, aby jeho hnutí ANO už nemělo pověst politického uskupení pro důchodce. Teď má v plánu cílit na všechny voliče. Řekl to v neděli dopoledne na sněmu hnutí ANO.

Předseda vlády ve svém projevu, který trval skoro 50 minut, slíbil skoro 400 kilometrů nových silnic, zastavení množíren psů, investice, více peněz lidem a řadu dalších věcí.

Kritizoval Evropskou komisi či "divoký" vývoj v zemi v 90. letech po sametové revoluci, která ukončila totalitní nadvládu komunistů. Během 90. let a později Babiš zbohatl, získal Agrofert a postupně ovládl i několik někdejších státních firem.

Po kritice “divokých 90. let” došlo i na množírny psů. Premiérovi vadí, že jejich zákaz “TOP 09 nepodpořila a místo toho se rozčiluje, že jsme to ukradli”.@Aktualnecz @Hospodarky pic.twitter.com/EgJJv9JL8d — Kateřina Frouzová (@KaterinaFrouz) February 17, 2019

Ve svém vystoupení se předseda ANO opřel se i do praktik, které se mu v hnutí nelíbí. Babiš chce post šéfa politického uskupení obhájit, proto znovu kandiduje do jeho čela. Nemá protikandidáta a jeho volba, která se podle programu uskuteční v neděli odpoledne, by měla proběhnout hladce.

"Byl bych rád, kdyby naši kritici už neříkali, že jsme divný. No, my nejsme divný," prohlásil premiér, když vysvětloval, že mu nyní jde o to, aby oslovil co nejširší škálu voličů. Tomu odpovídala i jeho řeč, ve které sliboval lepší podmínky zaměstnancům i drobným podnikatelům.

Babiš připustil, že ekonomika zpomaluje, ale nepovažuje to za vážný problém. V programu, který na akci v pražském Chodově delegátům představil, proto hlavně sliboval více peněz. A to nejen do zmíněných silnic. Premiér hovořil například i o zvyšování mezd, zjednodušení daní, dotace podnikatelům, omezení sociálních dávek či třeba digitalizaci.

"Mám šetření v genech"

Navzdory tomu, co všechno ANO slibuje, však Babiše podle jeho slov rozčiluje, když mu kritici vytýkají, že jeho vláda plýtvá. "Já osobně mám šetření v genech," prohlásil před delegáty s tím, že některé věci ale stát musí udělat.

Andrej Babiš sní o “malém a levném státu, který nikoho neotravuje” Souhlasím s ním, jen nerozumím tomu, proč uplynulých 5 let dělal ve funkci ministra financí a premiéra pravý opak. pic.twitter.com/GTBQvVCWpc — Petr Fiala (@P_Fiala) February 17, 2019

"Někdo snad nechce, abychom navyšovali peníze důchodcům, platy učitelům a sestřičkám?" pokračoval premiér. Upozornil na to, že společně s ministryní financí Alenou Schillerovou mají v plánu donutit kolegy ve vládě, kdy část nákladů v rozpočtech pro svá ministerstva seškrtali. Hlavním programem podle předsedy ANO bude "nebát se, nekrást a šetřit".

Poměrně významnou část projevu premiér věnoval i kritice svých chyb a pak také přešlapům kolegů v regionech. Na jedné straně Babiš hájil demokratické postupy v ANO, na druhé si vytýkal, že nedostatečně prověřoval některé kandidáty a funkcionáře. "Věřím, že zůstaneme nejsilnější politickou silou v zemi. A to i přes některé chyby, které jsme zejména v personální oblasti udělali - včetně mě. V minulosti jsem dostatečně neprověřil kandidáty, které jsem doporučoval našim kolegům. Teď už si dávám větší pozor," slíbil předseda.

Stydím se za to, jaké lidi vybírají naše krajské organizace

V samotném hnutí pak premiérovi vadí rozmáhající se "papalášské praktiky". "Víte, jak často kritizuji kumulaci funkcí, zneužívání výhod, drahá služební auta, prostě papalášství. To se začíná objevovat i u nás," vzkázal v poslední části své řeči premiér členům ANO. Konkrétně zmínil "primátorské espézetky, milionové superby a podobné nesmysly".

"Když to čtu v médiích, jsem naštvaný a stydím se za to, jaké lidi vybírají naše krajské organizace," přiznal Babiš. Vadí mu, že členové ANO jsou v předvolební kampani málo aktivní, když sami nekandidují, nezakládají nové stranické buňky a mají problémy s přijímáním nových členů. "U některých organizací vidíme snahu privatizovat krajské organizace," pokračoval ve výčtu nedostatků.

Cíl je vyhrát evropské volby

V nejbližší době se podle něj ANO musí zaměřit na evropské volby. Ty se konají v květnu a hnutí má ambici je vyhrát. Premiérovi jde především o to, aby v budoucnu v Evropské unii národní státy měly větší slovo. A také o to, aby se do parlamentu nedostali europoslanci, kteří Babiše kritizují.

"Udávají mě na základně vylhaných argumentů… Je to trapné a nechutné…Proto musíme v evropských volbách uspět, aby se tam tito lidé už nedostali," prohlásil Babiš.

Zmíněná kritika se v posledních měsících týká především jeho možného střetu zájmů. EU totiž zpřísnila pohled na případy střetu zájmů a Evropská komise aktuálně prošetřuje, zda se tento problém netýká i samotného Babiše. Ten sice svůj někdejší holding Agrofert převedl do svěřenských fondů, ale to by podle evropských právníků nemuselo stačit, protože i tak má zájem na tom, aby podniky profitovaly. Pokud komise řekne, že český předseda vlády je ve střetu zájmů, pak může Agrofert přijít o dotace z EU.

V EU Babiš považuje za svého spojence V4 a odmítá, aby Evropa zasahovala do dění v Maďarsku a dalších zemí. Zastal se premiéra Maďarska Viktora Orbána a pochválil ho za nedávný projev v Evropském parlamentu. "Hodnotím to pragmaticky. Máme spoustu stejných názorů. Je to člověk, který je v politice 30 let a zažil v Evropě různé situace," uvedl Babiš. Mohl mít také projev v Evropském parlamentu, ale dal přednost jiným aktivitám.

