Zneužití pravomoci prezidenta, komentují politici prezidentovu milost Balákovi

Prezident Miloš Zeman v úterý udělil milost řediteli Lesní správy Lány Miloši Balákovi, který byl minulý týden pravomocně odsouzen k tříletému vězení za ovlivňování stomilionové zakázky. Proti rozhodnutí prezidenta se postavili vládní i opoziční politici, označují jej za zneužití moci prezidenta. Zeman milost zdůvodnil tím, že je Balák "mimořádně pracovitý a kvalifikovaný vedoucí zaměstnanec".

Úterní rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana komentovala na Twitteru například předsedkyně poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Miloš Zeman udělením milosti šéfovi Lán Miloši Balákovi zneužil úřad prezidenta a obešel demokratické principy," uvedla. Podle ní jde o výsměch lidem, kteří dodržují zákony a "historie bude k němu (prezidentu Zemanovi) nemilosrdná".

Premiéra Petra Fialu (ODS) prezidentovo rozhodnutí udělit milost Balákovi překvapilo. Obává se, že to nepřispěje k důvěře občanů v právní systém země, sdělil České televizi. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) milost označil za nešťastné rozhodnutí. "Prezident má sice na takové rozhodnutí právo, ale nevrhá to dobrý dojem na prezidentský úřad a podrývá to i důvěru ve spravedlnost," zmínil Babiš.

Podle senátora Pavla Fischera je prezident pod vlivem kriminálního prostředí. "Na Hradě se zbláznili. Skartovali další tajné dokumenty, manipulují s veřejnými zakázkami a beztrestně jedou dál," napsal Fischer. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) pak rozhodnutí prezidenta za další pozoruhodnou změnu jeho názorů.

Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan označil milost za ukázku protekcionismu a selektivního přístupu. "Zarážející je i rychlost, s jakou byla milost udělena," komentoval Rakušan. Také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) milost odsoudil a Zemanovo chování přirovnal k chování arogantního císaře, ne prezidenta demokratické země.

"Pokud chceme vrátit důvěru lidí ve stát, tak musí v tomto státě platit spravedlnost a zákony pro všechny stejně," komentoval situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj prezident napadl rozhodnutí nezávislého soudu a měl by své rozhodnutí jednoznačně zdůvodnit.

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) vidí za milostí prezidenta a jejím odůvodněním útok na spravedlnost. "Udělení milosti Balákovi a zvláště zdůvodněním tohoto rozhodnutí dostala spravedlnost těžce na frak," řekla. Podle ní podobná milost čeká i na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Souvislost mezi trestním stíháním Miloše Baláka a Andreje Babiše nastínil také europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer.

Místopředseda ANO Radek Vondráček situaci komentoval pro Českou televizi. "Milost by měla být něco výjimečného a v obecné rovině rozhodnutí prezidenta neodpovídá tomu, jak by se měly milosti udělovat," řekl. Dodal, že prezident má právo udělit milost, ale jeho rozhodnutí vnímá negativně.