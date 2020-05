Zneužití policie, papalášské vyhrožování. Postup kraje proti kritikům vadí už i ČSSD

Předseda středočeské ČSSD Robin Povšík se distancoval od trestního oznámení, které Středočeský kraj podal kvůli zprávám o nedostatku ochranných pomůcek u záchranářů. Na špatnou situaci si počátkem pandemie stěžovala záchranářka ze Zdib Veronika Brožová, podle kraje neměla pravdu. Zda oznámení míří na ni, hejtmanství neupřesnilo.

Povšík postup hejtmanství označil za politicky i morálně nepřijatelný a vyzval hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) ke stažení trestního oznámení. ČSSD ve středních Čechách vládne spolu s ANO, kromě Povšíka postup kraje kritizuje také opozice.

Policie se podle pořadu České televize Reportéři zajímá o Brožovou a server Náš region, který od záchranářky informace převzal. "Předmětem toho trestního oznámení je činnost médií," řekl ČT krajský radní pro zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). Na koho oznámení míří, nechtěl upřesnit s poukazem na to, že případ se prošetřuje.

"Je to zneužití policie, protože ta případ nakonec stejně odloží, pouze tím nikým nevolení krajští úředníci zkazí pár týdnů života několika lidem," sdělil Povšík. Kritice kraj čelí také od opoziční ODS. "Není to bohužel první případ podobného papalášského vyhrožování a zastrašování," prohlásil zastupitel za ODS Martin Kupka.

Kraj tvrdí, že záchranáři pomůcky měli

Záchranářka 17. března v otevřeném dopise hejtmance napsala, že na jejím stanovišti byl jediný respirátor a tři balíčky ochranných pomůcek k infekčnímu pacientovi, roušky měli záchranáři údajně z vlastních zdrojů. Kraj to odmítá, záchranáři podle něj ochranné pomůcky měli.

"Konkrétně 17. března měla Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje k dispozici 649 kusů respirátorů FFP3, 190 kusů respirátorů FFP2, 1210 ústenek, 384 ochranných obleků a 277 brýlí. Tyto počty se v průběhu nouzového stavu měnily, nicméně vždy byly pro záchranáře připraveny v dostatečném množství," uvedl dnes Jan Nováček z krajského úřadu.

Po zveřejnění informací podle něj začali na krajský úřad volat vyděšení lidé s dotazy, zda záchranka situaci zvládne. Kraj se nakonec v souvislosti s článkem v Našem regionu rozhodl 19. března podat "oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy".

Na koho bylo oznámení podáno, nechtěl ani Nováček upřesnit. "Samotnou paní hejtmankou jsme byli ujištěni, že trestní oznámení zcela jistě nemělo osobní charakter," uvedl k případu předseda odborů středočeských záchranářů Jiří Havlovic.

Kauzou se zabývají kriminalisté z odboru extremismu a terorismu. Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka je to kvůli nouzovému stavu, kdy vyšetřování možného šíření poplašné zprávy spadalo do jejich gesce. "Nejde tedy o to, jak se někdo mylně domnívá, že se v tomto případě jedná o podezření z extremismu nebo terorismu," uvedl Daněk. Kriminalisté podle něj nyní zjišťují veškeré okolnosti, aby určili, zda šlo o protiprávní jednání, nebo nikoliv.