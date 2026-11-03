Znásilňovali své dvě děti a videa prodávali na internetu. Soud rodičům vyměřil 11 let vězení

Krajský soud v Ústí nad Labem poslal rodiče z Děčínska za dlouhodobé znásilňování dvou malých dětí na 12 a 11 let do vězení. Na dětech v předškolním a raném školním věku uplatňovali různé sexuální praktiky včetně orálního a análního sexu a pořizovali si z jednání videa, která sdíleli přes internet.
Oba prohlásili vinu. Soudce Martin Majchrák řekl, že případ je naprosto výjimečný, je nutné proto vyslat jasný signál, že takové jednání je neakceptovatelné.
Rozsudek je pravomocný ve vztahu k ženě, odsouzené na 11 let. Muž si ponechal lhůtu na podání odvolání do výroku o dvanáctiletém trestu. Mezitím soud zbavil manžele rodičovských práv vůči chlapci a dívce.
Na činy se přišlo při vyšetřování jiné trestné činnosti. Státní zástupkyně Klára Kubátová v závěrečné řeči řekla, že jedinou polehčující okolností u obžalovaných bylo to, že prohlásili vinu.
Sexuální praktiky provozovali nejméně dva roky na malých dětech a u toho se natáčeli. U obou našli kriminalisté rozsáhlou konverzaci, v níž si vyměňovali dětskou pornografii.
Žádná deviace, pouze zvrácenost
Znalci nezjistili u rodičů sexuální deviaci, při páchání trestné činnosti byli příčetní. „Vedla je k tomu osobní zvrácenost,“ uvedla Kubátová. Upozornila, že minimálně starší z dětí si bude trestnou činnost pamatovat a navíc materiály, na kterých jsou děti zobrazeny, budou dál kolovat po internetu.
Děti neměly nikoho jiného než vlastní rodiče. Zásah do života dětí je podle opatrovnice citelný a celoživotní. Starší dítě detailně popsalo, co se v domácnosti dělo. Nemajetkovou újmu žádala pro starší dítě ve výši 700 tisíc korun a pro mladší 400 tisíc korun. Soud návrhu vyhověl a manželé se v tomto ohledu vzdali práva na odvolání.
Oba spáchali pět trestných činů, mezi jinými znásilnění, výroba a šíření pornografie či soulož mezi příbuznými. Hrozil jim trest pět až 15 let odnětí svobody.
Soud zohlednil prohlášení viny, u ženy zohlednil to, že před spácháním trestného činu nebyla odsouzena. Výši trestu soud zdůvodnil dlouhou dobou jednání a jeho extrémní nebezpečnost a škodlivost.
Soud: Nepřijatelné
„Je zcela nepřijatelné, aby se vůči malým dětem dopouštěli takového jednání biologičtí rodiče, což je naprosto nepochopitelné hlavně u ženy,“ uvedl Majchrák. „Je nutné vyslat jasný signál, že takové jednání je naprosto neakceptovatelné,“ řekl.
Připomněl případ matky a jejího partnera z Lounska, kteří zneužívali dítě. Soud je poslal na deset let do vězení. Mezitím se změnila trestní sazba za znásilnění z pěti až 12 let na pět až 15 let vězení.
Motivace jednání rodičů není podle Majchráka jasná. Během vyšetřování ani při hlavním líčení neuvedli, proč se tak chovali vůči vlastním dětem. Policie zajistila mobilní telefony obou obžalovaných, externí disk, na kterých byla dětská pornografie. Věci propadly státu.
Při zadržení manželů stát děti rodičům odebral. Podle soudce jsou v pěstounské péči a po zbavení rodičovských práv je možná adopce. Rodičovských práv muže a ženu zbavil soud také v případě třetího staršího biologického dítěte, které bylo v ústavní péči.
Dvaatřicetiletá žena řekla, že je ochotna dětem zaplatit. „Projevuji lítost za to, co jsem udělala,“ řekla. Právní zástupce Narcis Tomášek řekl, že obhajoba není jednoduchá. „Přimlouvám se za to, aby trest nebyl represivní, ale spravedlivý,“ řekl s tím, že výši trestu nechá na úvaze soudu stejně jako výši odškodného.
„Na mazlení“, měli psát o dětech dalším lidem
Za polehčující okolnosti označil jistou sebereflexi, lítost a čistý trestní rejstřík klientky. Obhájce padesátiletého muže Milan Vokoun uvedl, že jeho klient se doznal, uvedl, že jednání lituje, je ochoten zaplatit škodu.
Dopustil se trestné činnosti, ale již dříve a je potřeba na něj pohlížet jako na netrestaného. Řekl, že naštěstí nebyly u poškozených dětí zjištěny známky toho, že na nich jednání rodičů zanechalo nějaké následky. Navrhl trest kolem poloviny sazby.
Soud v souvislosti s tímto případem prověřuje další osoby, které získávaly od manželského páru fotografie a videa nebo jim poskytovaly pornografický materiál. Zachycena byla konverzace, která se týkala poskytnutí obětí trestné činnosti jiným lidem „na mazlení“.
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