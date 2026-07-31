Známý lidovec nechce vidět lidi do půl těla. Šéf Grolich reaguje: Takoví lidé mu nevadí

Byly časy, kdy lidovci dávali najevo nesouhlas s pochodem, který prochází Prahou v rámci festivalu Prague Pride. Nejhlasitěji se ozýval zastupitel Jan Wolf, učinil tak i letos. Ovšem leccos se změnilo: od řady spolustraníků to schytal, navíc KDU-ČSL jde letos do voleb se stranami, které pochod aktivně podporují. Aktuálně.cz proto zajímalo, co tomu říká předseda „nových lidovců“ Jan Grolich.
V dlouhém rozhovoru to byla jedna jediná odpověď na jednu z mnoha otázek. A přesto vyvolala mezi členy KDU-ČSL názorovou roztržku, která ukázala, že lidovci se každopádně mění. Zůstávají dál konzervativní stranou, ale s některými tématy, která rozdělují českou společnost, nechce být vedení strany spojováno.
Nejdříve tedy ona otázka a odpověď. Seznam Zprávy se před několika dny zeptaly předsedy hnutí Praha sobě Adama Scheinherra, jestli nebyly nějaké třenice, jestliže „vaše progresivní Praha sobě jde do komunálních voleb s konzervativnějšími lidovci a Zelenými?“ Odpověď: „Například s podporou Prague Pride lidovci vůbec nemají problém.“
Sotva rozhovor vyšel, byl pověstný oheň na střeše. Scheinherr zvolil argument, kterým vyvolal neklid v KDU-ČSL. Zastupitel za tuto stranu Jan Wolf se totiž okamžitě na svém facebookovém profilu pořádně rozčílil.
„Chci abyste věděli, že to NENÍ PRAVDA a pan Scheinherr LŽE! S tímto pochodem já tedy rozhodně nesouhlasím a problém mám a je nás v Praze i v ČR takových lidovců stále velké množství. Možná že většina,“ napsal Wolf, který zároveň tvrdil, že to neznamená, že kritizuje stejnopohlavní orientaci lidí.
„Jen Prague Pride dehonestuje i tuto menšinu a lidé z této menšiny mi to říkají, píší a volají, že s tou trapnou prezencí své orientace zásadně nesouhlasí,“ pokračoval muž, který je známý tím, že na profil dává celou řadu příspěvků spojených s katolickou církví.
Tentokrát Wolf kromě vyjádření nesouhlasu ještě zdůrazňoval, jak on vždy hlasuje proti, když se na pražském magistrátu rozhoduje o finanční podpoře tohoto pochodu.
„Žádné zdržení. Jasně říkám a hlasuji PROTI!“ zopakoval ještě jednou a svůj nekompromisní postoj zvýraznil ještě i velkými písmeny. K tomu ještě přidal odkaz na svůj dřívější rozhovor pro DVTV i s titulkem, který začínal jeho tvrzením, jak ho pohoršují lidé svlečení do půl těla.
Od té doby běží na jeho profilu debata, v níž se vyjádřila i řada lidovců, a to jak těch konzervativnějších, tak liberálnějších. „A ty někam za lidovce teď kandiduješ?“ zeptala se ho jako první Lucie Rektorová, která patří k oné druhé skupině.
Narážela na to, že Wolfovo stranické postavení za poslední rok výrazně oslabilo. Je sice členem zastupitelstva „velké Prahy“, ale už není na kandidátce pro letošní říjnové volby.
Wolf není členem vedení, reaguje Grolich
Aktuálně.cz se obrátilo na předsedu KDU-ČSL Jana Grolicha s otázkou, co říká popisované slovní přestřelce, zda s vyhlášeným pochodem nemají lidovci skutečně problém a zda to neznamená zásadní obrat strany.
„S tím, že Praha sobě podporuje Prague Pride, problém nemáme. Neměli jsme ani důvod to řešit. Sami se do podpory proaktivně nezapojujeme,“ odpověděl Grolich. Když mu redakce za názor poděkovala a podotkla, že je to přece jen výrazný obrat KDU-ČSL, ukázalo se, že mu velmi záleží na tom, aby veřejnost takto stanovisko jeho i strany nevnímala, a proto postoj svůj i lidovců ještě jednou podrobně vysvětloval.
Nejčastěji ze všeho opakoval, že rozhodně nejde o žádný obrat, že pro lidovce není pochod žádným tématem a oni se ze všeho nejvíce chtějí soustředit na řešení reálných problémů země. Stejně tak několikrát kritizoval Wolfa a zůdrazňoval, že jeho stanovisko rozhodně neznamená nějaký postoj jejich strany.
„Ta akce tady už roky probíhá. Nestavíme se proti ní na barikády a zároveň ji nijak nepodporujeme. Nemyslím, že by bylo dobré se na tomhle tématu nějak zvlášť zviditelňovat a každoročně kolem toho rozdmýchávat kulturní války. Zejména v kontextu nedávného útoku v Berlíně. Do koalice s Prahou sobě jsme šli proto, abychom řešili hlavní problémy pro rozvoj Prahy a na to se chceme soustředit,“ uvedl Jan Grolich.
Před svým zvolením předsedou letos v dubnu i po něm často opakoval, že lidovci nechtějí lidem mluvit do životů ani otvírat nějaké kulturní války. „Nadále ale zůstáváme hodnotovou stranou, konzervativní hodnoty jsou pro nás stále důležité,“ podotkl.
Pokud jde o konkrétní jména u lidovců, Grolich Aktuálně.cz řekl, že Wolf nereprezentuje pražskou KDU-ČSL.
„Není členem vedení a není ani kandidátem pro letošní volby. A při tvoření letošní kandidátky se ukázalo, členové volili někoho jiného než jeho. Podívejte se, kdo jsou naši skuteční zástupci,“ uvedl Grolich a hned jmenoval trojici lidí, kteří se proti stanovisku Wolfa ozvali - předsedu pražských lidovců Tomáše Kaplana, místopředsedkyni Irmu Comstockovou a člena předsednictva Pavla Mareše.
Jan Grolich má pravdu v tom, že vedení lidovců se skutečně proměňuje, což je v Praze patrné nejen na volbě nového vedení, ale i na vzniku zmiňované koalice se Zelenými a Prahou sobě. Což je jistě liberálnější varianta koalice než také zvažovaná varianta spolupráce s ODS. K tomu nastaly výrazné změny v celostátním vedení a také v poslaneckém klubu, ve kterém už nejsou nejkonzervativnější členové strany.
Otázka ale je, co udělá ta část strany, která dává stále více najevo, že nejsou příznivci Grolichovy politiky. Nejde jen o Wolfa, ale například i senátora Jiřího Čunka a řadu dalších členů. Už dlouho se spekuluje o tom, že stranu opustí, ale zatím o tom spíše mluví jako třeba právě Wolf.
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