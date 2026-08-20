Známý investor rozlítil důchodce. Měli by přijít o volební právo, prohlásil

Stárnutí populace patří k největším společenským tématům současnosti. Poměr mezi lidmi v produktivním věku a seniory se dramaticky mění ve prospěch penzistů. Známý filantrop a investor Václav Dejčmar přišel s radikální úvahou, jak omezit jejich rostoucí vliv na dění ve státě. Rada seniorů ČR ostře reagovala. Dejčmar deníku Aktuálně.cz řekl, že čelil anonymním výhružkám. A seniorům se omluvil.
„Máte představu, jak bude vypadat svět, kde bude drtivá většina společnosti starší šedesáti let, kde bude celá řada stoletých?“ zeptala se Václava Dejčmara moderátorka debaty podcastu Ve vatě, zveřejněném v pondělí. Tématem byla Budoucnost, která není temná.
„Svět byl v pohodě, kdyby starší lidé nevolili,“ odpověděl investor. „Měl jsem radikální úvahu: že stejně jako vylučujeme z voleb jednou velkou skupinu lidí, lidských bytostí - a to jsou děti do osmnácti -, tak když máme nějakou míru dožití, průměrný věk, tak těch posledních osmnáct let by se taky nemělo volit,“ popsal Dejčmar svou představu.
„A ten důvod je, že většinou ti lidé volí, víme jak… Upřednostňují nějaké svoje strachy, dojmy a zájmy většinou penzijního charakteru vůči budoucnosti země,“ vysvětlil.
S tím, jak se lidé dožívají vyššího věku a dětí se rodí výrazně méně, počet seniorů rychle roste. A logicky se tím bude podle Dejčmara měnit i to, jaké zájmy budou v celé společnosti a následně i politice převládat.
Průměrný věk dožití u mužů v Česku je 77,5 roku a v případě žen to je 83,2 roku, ukazují data Českého statistického úřadu. V přepočtu na Dejčmarovu radikální úvahu by to znamenalo, že muži by přišli o volební právo těsně před šedesátkou a ženy pak krátce po dovršení 65. narozenin.
„Nepřijatelné a nedemokratické“
Na Dejčmarovy výroky ve středu ostře reagovali zástupci občanů staršího data narození. „Rada seniorů ČR považuje za svou povinnost ostře se ohradit proti projevům, které zpochybňují rovnost občanů na základě věku,“ napsali ve svém stanovisku. „Je to nepřijatelné nejen vůči starší generaci, ale především vůči základním principům demokratické společnosti,“ zdůrazňují.
Podle zástupců seniorů se jedná o pokus stavět mladou a starší generaci proti sobě. „Česká republika nepotřebuje mezigenerační válku,“ napsala Rada. S tím, že pokud by měl člověk přijít o své volební právo jen kvůli věku, šlo by o diskriminaci.
„Za zvlášť nebezpečné považuje Rada seniorů tvrzení, že senioři při volbách sledují především své penze a vlastní zájmy, zatímco mladší generace myslí na budoucnost státu,“ pokračuje prohlášení. S tím, že jde o nepřijatelnou a navíc nepravdivou generalizaci a stereotypizaci několika milionů občanů.
Rada seniorů má na 68 tisíc členů, ale počet důchodců, které reprezentuje, bude mnohem vyšší. Mezi členy jsou organizace s celostátní působností, regionální působností, 281 místních organizací, 17 městských rad seniorů a desítky individuálních členů.
Byla to pitomost, omlouvá se filantrop
„Chtěl bych se omluvit všem seniorům, kterých se dotklo, protože šlo o ekonomický brainstorming nad pivem,“ uvedl ve středu Václav Dejčmar pro Aktuálně.cz v reakci na vyjádření Rady seniorů ČR. „Nejsem politik, nikdy nebudu a zcela si uvědomuji, že ten nápad je nesmysl - a to z hlediska právního, lidského i politického,“ dodal podnikatel. A ujistil, že nic podobného nehodlá ani navrhovat, ani rozvíjet.
„To, co napsala Rada seniorů ČR, je správně, je to chytré,“ tvrdí. Navíc ho prý překvapilo, jak se téma intenzivně řeší. „Vůbec by mě nenapadlo, že to někdo bude brát vážně,“ dodal. Zdůrazňuje přitom, že i z vyznění celého podcastu musí být jasné, že jde o „pitomost“.
Ovšem řada starších spoluobčanů zjevně vzala jeho slova jako vážně míněná. Dejčmar deníku Aktuálně.cz řekl, že nyní dostává agresivní zprávy. „Přejí mi umírání v bolestech, smrtí, nadávají mi.“ popisuje.
Ostré reakce popuzené veřejnosti podle něj odstartovalo krátké video, které kolovalo na sociálních sítích - vystřihnutá část z celé diskuze, kde Dejčmar sděluje svou teorii. „Je to moje hloupost,“ kaje se.
Václav Dejčmar je český investor a podnikatel, jeden ze spoluzakladatelů a akcionářů finanční skupiny RSJ, známé hlavně algoritmickým obchodováním na světových finančních trzích. Mimo finance je viditelný také v kultuře a filantropii.
Rád provokuje utopickými tématy. Například když před třemi lety popsal svou vizi nazvanou „Zrušme Česko“ založenou na teorii, že náš stát je nereformovatelný. „Musíme na troskách postavit novou zemi, která bude fungovat a bude tím tygrem, kterým bychom chtěli všichni být. Vybudovat Bohemii,“ citoval ho časopis Forbes.
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