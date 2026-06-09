Znalci prý chybovali, Kramný chce nový proces. Nad případem dodnes visí otazníky

Petr Kramný má rozhodnutím soudu ve vězení celkem strávit 28 let za vraždu manželky a dcery. On sám stále tvrdí, že je nevinný. Ženy podle něj zemřely na otravu. Podle policie je zabil elektrickým proudem. Muž nyní zažádal o obnovu procesu. Ostře sledovaným případem se justice bude zabývat napotřetí.
Šestatřicetiletá Monika a její osmiletá dcera Klára Kramná zemřely v Egyptě na konci července 2013. Jejich těla našli na hotelovém pokoji v letovisku na pobřeží Rudého moře. Na místě byl i manžel a otec Petr Kramný. První zprávy hovořily o otravě, které měly obě ženy podlehnout. Muž tvrdil, že se v noci vzbudil a našel obě ženy bezvládné poté, co večer celá rodina trpěla žaludečními potížemi. Prý se je neúspěšně pokoušel oživit a poté se vydal pro pomoc.
Obětem už ale nebylo pomoci. Kramnému v nemocnici vypumpovali žaludek a brzy jej propustili. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že můžeme být otráveni. V jídle to být nemohlo. Muselo to být v pití. Nepili jsme ale nic stejného,“ uvedl tehdy Kramný.
Egyptští lékaři také zpočátku hovořili o otravě. „Je možné, že smrt nastala: v důsledků požití neznámého jedu nebo v důsledku silného odvodnění těl a nedostatku tekutin v těle z důvodu častého průjmu a silného zvracení po dobu dvou dnů,“ uvádí ve zprávě místní patolog. Kramnému přesto egyptské úřady zabavily pas a musel v zemi zůstat. Těla jeho ženy a dcery byla převezena do Česka, kde je prozkoumali patologové.
„Obviněn z vraždy“
„Nebráním se tomu. Nemám co skrývat,“ uvedl pak muž poté, co s ním v Egyptě mluvili novináři, zda je ochoten podstoupit vyšetření na detektoru lži. V říjnu se pak poté, co místní úřady uvedly, že matka ani dcera nezemřely násilnou smrtí, Kramný vrací do Česka. Zde v lednu podstoupil vyšetření na zmíněném detektoru lži. Jeho výsledek znám není, jisté je pouze to, že Kramného policie v únoru obvinila z vraždy.
„Chtěli jsme objasnit některé věci, proto byl v pondělí večer pozván k výslechu. V úterý byl obviněn z vraždy,“ řekl tehdejší šéf moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Nešlo přitom o důkazy od egyptských úřadů, ale o vlastní vyšetřování české policie. A nešlo pouze o samotný detektor lži. Už předtím kriminalisté vyloučili verzi, podle které byla smrt žen sebevražda. Kramný tehdy skončil.
Během následujících měsíců pak na povrch postupně vyplynulo, jakou má policie o smrti manželky a dcery teorii. Kramný je měl zabít elektrickým proudem. „Informace o otravě jedy či rozleptání žaludku žíravinou jsou naprosto nesmyslné dedukce,“ uvádí Igor Dvořáček, přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, kde lékaři těla pitvali. „Soudní lékaři uvedli, že oběti zemřely v důsledku zásahu elektrickým proudem,“ uvedl také také dozorující státní zástupce Vít Legerský.
Proti tomu se ale ohradili Egypťané. „Příčinu úmrtí jsme určili jako intoxikaci jedovatou látkou na základě nálezu podlitin ve sliznici žaludku obou obětí a celkové dehydratace z důvodu průjmu a zvracení. Tyto změny nejsou zapříčiněny zásahem elektrickým proudem,“ uvádí místní patolog. V pokoji, kde rodina trávila dovolenou, pak údajně žádné změny v elektrickém vedení či elektroinstalaci nebyly. Otazníky také visí nad motivem.
Ve vězení má strávit 28 let
Vše šlo následně k soudu. A ten Kramného shledal vinným z vraždy. „Tento senát nemá pochybnosti o tom, že usmrcení provedl Petr Kramný a že k usmrcení došlo prostřednictvím elektrického proudu,“ řekla soudkyně. Kramného obžaloba byla vystavěna bez přímých důkazů. Nenašla se vražedná zbraň, kterou měl být údajně prodlužovací kabel. Ani svědci neviděli nic konkrétního. A chyběly také stopy z místa činu, které by Kramného se zločinem propojovaly. Policie i soudy si však vinou byly jisté.
Motivem vraždy byla údajná manželčina nevěra. „Soud rozhodně má za prokázané, že obžalovaný svou manželku zvýšeně kontroloval, což také vychází z výpovědi dalšího svědka,“ uvedla soudkyně. Muž měl po vraždě původně plánovat sebevraždu.
Podle soudkyně muže usvědčily i odposlechy, v nichž kamarádce sděloval podrobnosti o vyšetření na detektoru lži. Kramný v nich říkal, že se na veřejnost nedostanou informace o tom, „že lhal“. „Povšimněte si, že neřekl: ‚O tom, že jsem mluvil pravdu‘,“ uvedla soudkyně. Kramný tak v roce 2016 vyfasoval trest 28 let vězení a povinnost zaplatit odškodnění pozůstalým. Kromě Kramného jsou pak potrestáni i znalci obhajoby, kteří měli zkreslovat fakta. „Obžaloba souvisí s tím, že obžalovaní jako znalci s dlouholetou praxí vypracovali neobjektivní a nepravdivý znalecký posudek, který pak stvrdili svou výpovědí před soudem,“ zaznělo u soudu.
Jediné polehčující okolnosti byly, že Kramný dosud nebyl trestaný a před zločinem žil řádným životem. Přitížilo mu naopak, že vraždu spáchal na vlastním dítěti a manželce. „Je normální, že si dva lidé přestanou rozumět. Ale je nepochopitelné řešit problém tak, že vezme život dvěma nejbližším osobám,“ uzavřela soudkyně.
Kramný od té doby pobývá ve vězení. A stále trvá na své nevině. O obnovu řízení ostatně nežádá poprvé. První žádost soudům přišla v roce 2018, další pak v roce 2023. Obě byly neúspěšné. „Nebyly shledány důvody obnovy. Trestní senát nerozhodoval o vině a nevině, nerozhodoval, jestli obžalovaný skutek spáchal, nebo nespáchal, ale o tom, zda jsou důkazy předložené obhajobou nové a zda mohou zvrátit důkazní řízení,“ uvedla před třemi roky soudkyně.
Kramný tak o obnovu řízení nyní žádá potřetí. Jde o důkazy, které měly být chybné. Kramnému pomáhá i spolek Šalamoun, který se věnuje justičním selháním. „Vady v postupu revizních znalců jsou takového rozsahu, že na revizní znalecký posudek nelze nahlížet jako na důkazně spolehlivou odbornou zprávu,“ uvádí nyní spolkem oslovený znalec k důkazům Kramného viny. Obhajoba tak bude zřejmě zpochybňovat, že ženy zemřely po zásahu elektrickým proudem.
„Krajskému soudu v Ostravě byl doručen návrh na povolení obnovy řízení ve věci odsouzeného Petra Kramného. Procesní postup však zatím nelze předvídat. Předseda senátu se musí s věcí seznámit a poté rozhodne o dalším procesním postupu,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí Krajského soudu v Ostravě.
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