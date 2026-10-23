Zmocněnec Turek je stále nepřítomen. Policie naznačila, kdo může za nehodu

Ani poté, co policie řekla, že nehoda Filipa Turka (za Motoristy) nebyla trestným činem, poslanec stále naplno nevykonává svou další funkci – vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Jak serveru Aktuálně.cz potvrdily úřady, Turek se stále neúčastní jednání vlády ani vedení resortu životního prostředí. A to navzdory přání jeho stranického šéfa a ministra zahraničí Petra Macinky.
Turek pozastavil výkon své funkce vládního zmocněnce po červencové nehodě, kdy se jeho mercedes srazil s nemocničním vozem. Poslanec dříve řekl, že pokud jej policie označí za viníka, rezignuje na funkci zmocněnce.
Na začátku září ale projevil Macinka přání, aby Turek opět naplno vykonával funkci zmocněnce a znovu se účastnil porad vedení ministerstva životního prostředí. Jeho hlas tehdy označil za poradní. Vicepremiér se také rozčiloval, že vyšetřování policie trvá příliš dlouho.
„To, že se řeší, nebo neřeší nějaká nehoda, mně je úplně ukradené – na to, aby se někdo účastnil porad vedení ministerstva životního prostředí. Já nevidím žádný důvod k tomu, proč by se měl stahovat člověk, který je v dané oblasti expertem,“ řekl tehdy Macinka.
„Pan ministr teď vyřkl nějaké přání, že bych v té funkci měl pokračovat. Možná je to tedy k tomu – otevřít diskusi, že by možná bylo na čase nevyčkávat,“ komentoval věc začátkem září Turek.
Ani resort, ani Strakovka
Jenže ani poté, co policie uvedla, že během Turkovy nehody nebyl spáchán trestný čin a věc postoupila do přestupkového řízení, se vládní zmocněnec stále neúčastní jednání a porad vedení resortu životního prostředí, který řídí jeho stranický kolega Igor Červený.
„Filip Turek se jednání a porad vedení ministerstva životního prostředí neúčastní,“ uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí resortu Jana Schillerová.
Zmocněnec pak nedochází ani na jednání kabinetu premiéra Andreje Babiše. „Pan Turek se jednání vlády neúčastní,“ potvrdila na dotaz Aktuálně.cz i mluvčí Úřadu vlády Karla Mráčková.
Redakce oslovila s dotazy, proč se Filip Turek stále neúčastní jednání vedení resortu životního prostředí, jak ministra Červeného, tak Macinku i samotného Turka. Ani jeden ale do vydání článku neodpověděl.
K návratu Turka do funkce se pro Aktuálně.cz nicméně vyjádřil ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). „Otázka návratu vládního zmocněnce je plně v gesci předsedy vlády i postoje samotného Filipa Turka,“ řekl začátkem října a své prohlášení zopakoval i teď ve středu.
Ani premiér Babiš neodpověděl na zaslané dotazy k absenci Turka na jednání vlády.
Přestupkové řízení
Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová uvedla, že zjištěné skutečnosti ohledně nehody nasvědčují podezření, že přestupku se dopustili oba účastníci srážky. Věc teď řeší úřad Městské části Prahy 2.
Nehoda se stala 13. července na křižovatce u pražského náměstí I. P. Pavlova. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem, který následně skončil na střeše. Jeho řidič utrpěl zranění a skončil v traumacentru.
Zveřejněné záběry zachytily Turkův vůz, jak před střetem objíždí kolonu odbočovacím pruhem. Policie následně uvedla, že dopravní značení na místě bylo v pořádku a odpovídalo projektové dokumentaci.
Turek od začátku odmítal, že by nehodu zavinil. Tvrdil mimo jiné, že jel na zelenou, chystal se odbočovat a že svým manévrem zabránil ještě vážnějším následkům.
Pokud by policie dospěla k závěru, že je za nehodu odpovědný, slíbil rezignaci na post vládního zmocněnce pro klimatickou politiku.
„Vyváleli mě ve hnoji, nadávali mi, předem mě v očích veřejnosti odsoudili a já se nemohl bránit, protože policie nehodu stále vyšetřovala. Dnes je jasné, že nedošlo k trestnému činu a poběží jen přestupkové řízení. Nejdůležitější však je, že se nikomu nic vážného nestalo,“ uvedl na svém Facebooku na začátku října poté, co policie rozhodla o tom, že nebyl spáchán trestný čin.
Turek pak podotkl, že nečeká omluvu. Viník nehody nicméně v tuto chvíli stále známý není. Zda se přestupek stal a který z řidičů jej zavinil, musí ještě konstatovat přestupková komise Prahy 2.
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