Vrah Aničky neprošel detektorem lži, zůstal ale na svobodě. Usvědčili ho až po smrti

Devítiletá Anna se přesně před 15 lety v pražské Troji po cestě ze školy rozloučila s kamarádkou a vydala se jen několik set metrů krátkou ulicí domů. Tam už ale nedorazila. Policie začala pátrat ještě tentýž den. Po školačce se však slehla zem.
Terén, ve kterém policie pátrala, byl členitý, zalesněný a porostlý křovím. Nedaleko je i zahrádkářská kolonie, nad kterou během pátrání létal i vrtulník s termovizí. Místo pročesávaly stovky policistů i pěšky. Zapojili se i psovodi.
Nejprve nalezli dívčin batoh a poté lahev na pití. Po samotné Aničce ale nebylo ani stopy. "Považujeme za nepravděpodobné, že by za jejím zmizením byl útěk z domova," uvedl tehdy ředitel školy, kam dívka chodila do čtvrté třídy. Popsal ji jako "pohodovou" žačku s dobrým prospěchem.
"Anička je vysoká asi 120 centimetrů a má blond vlasy. Oblečena byla do tmavě šedé zimní bundy, fialovo-černé šály (tzv. palestiny) a tmavě modrých džínů s červeno-bílým páskem. Na nohou měla černé boty a na hlavě fialovou čepici s kšiltem," popsala dívku policie krátce po jejím zmizení. V tu chvíli nebylo vyloučeno ani to, že školačku někdo unesl. Zapojila se tak i kriminální policie a pátralo se po celém Česku. Zmizení mělo též velký ohlas v médiích.
Tři dny po zmizení se pátrání stalo mezinárodním. Informace o pohřešované se objevily v Schengenském informačním systému, pátral po ní i Interpol. "Pokud by se dívka objevila na mezinárodním letišti, systém by ji měl zachytit," uvedla tehdy policie.
Pomoci s pátráním přijeli i kynologové ze Slovenska společně se speciálně vycvičenými psi. Ještě týž večer pak otec dívky nabídl ve vysílání televize Nova výkupné 3,5 milionu pro případné únosce. Jenže bez úspěchu, na nabídku se nikdo neozval.
Ostatně policie únos později vyloučila. Motiv přesto s majetkem mohl souviset. Jak tehdy informoval deník Aktuálně.cz, rodina byla finančně zajištěná a bydlela v honosné vile. Pachateli tak mohlo jít o vykradení jejich domova. Aničku si pak mohl vyhlédnout s předpokladem, že u sebe bude mít klíče od domu.
Týden od zmizení školačky měla policie podezřelého. Byl jím recidivista Otakar Tomek, jehož DNA nalezli na dívčině batohu. Na místě také masturboval.
Muž s vyšetřovateli sice spolupracoval, ale výslechy k ničemu nevedly. Jelikož měli kriminalisté v rukou jen nepřímé důkazy, Tomka vyšetřovali na svobodě. Ale protože neprošel ani detektorem lži, policie tušila, že měl se zmizením Aničky něco společného. Na konci října pak policie v Troji našla dívčiny klíče od domu. Na svazku údajně chyběly klíče od vily.
Případ pak na několik týdnů usnul. Průlom nastal až v únoru dalšího roku. Krátce předtím Tomek policii přiznal, že školačku před jejím zmizením viděl. Přiznal také, že byl i v okolí domu její rodiny. Pozoroval jej prý z dálky dalekohledem. Prý si vybíral místo pro vloupání.
V únoru pak policie našla v Troji Aniččiny ostatky. Dívka zemřela násilnou smrtí. Vrah ji údajně uškrtil a rozbil hlavu kamenem. Tělo pak zakopal. Ostatky byly přitom ukryté v místech, které policie už dříve procházela. Později je odkryla divoká zvěř.
"Při identifikaci pomáhali i rodiče Aničky. Usnadnilo ji oblečení, odpovídala i barva a délka vlasů," řekla tehdy pro iDnes pražská policejní mluvčí Andrea Zoulová.
Jednačtyřicetiletého Tomka, který byl v případu podezřelým, zadržela policie v Mostě. Nakonec ho převezli do Prahy, kde se opět začalo s výslechy. Ale Tomek přestal spolupracovat. Ten samý měsíc pak soud potrestal podmínkou dalšího muže, který dříve vydíral Aniččiny rodiče. Tvrdil, že za 250 tisíc korun jim jejich dceru předá. Ve skutečnosti ale o případu nic nevěděl.
Tomka policie obvinila v souvislosti se zmizením Aničky. "Jednačtyřicetiletý muž čelí obvinění hned z několika trestných činů," uvedla tehdy pro iDnes policejní mluvčí. Muž se podle policie dopustil v případu devítileté Aničky vraždy, znásilnění a krádeže.
Jen několik dní od nálezu těla a svého zatčení se Otakar Tomek v pankrácké věznici pokusil o sebevraždu. Napsal předtím dopis na rozloučenou, v kterém se však k vraždě nepřiznal. O dva dny později muž na následky zranění zemřel.
V dubnu stejného roku pak policie případ uzavřela. Za pachatele na základě nepřímých důkazů označila právě Otakara Tomka.