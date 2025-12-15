Zmizení chlapce ze Zlínska vyvolává znepokojivé otázky. Co se přesně stalo?

Pátrání po chlapci ze Zlínska trvalo čtyři dny. V neděli policisté oznámili, že se našel. Hoch byl podle kriminalistů vězněn v chatové oblasti asi pět kilometrů od domova. Deník Aktuálně.cz přináší přehled nejdůležitějších bodů pátrání i otázek, které zmizení dítěte vyvolává.
Jak chlapec zmizel?
Dvanáctiletý chlapec odešel ze svého bydliště v Halenkovicích poblíž Zlína ve čtvrtek 11. prosince o půl osmé ráno. Mířil do jedné ze zlínských škol. Tam už ale nedorazil. Chlapec měl do školy jet autobusem. Ačkoliv je zastávka zhruba kilometr od jeho domova, pravděpodobně do něj vůbec nenastoupil. Pátrání se rozjelo okamžitě. O pomoc pak prosila i rodina na sociálních sítích. „Při odchodu z domu měl na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici. Hoch měří 140–150 cm, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, vzadu delší, je hubený a má plné rty,“ uvedli následně kriminalisté.
Jak se po chlapci pátralo?
Hocha od čtvrtka hledaly stovky policistů i záchranářů. Informace o pátrání se též okamžitě objevila v médiích. A na místo se začali sjíždět i dobrovolníci. „Moc bych chtěl poděkovat za spolupráci policii, hasičům, členům našich spolků a dobrovolníkům. Za dva dny jich přijely opravdu stovky z celé republiky. Všem velké díky,“ uvedl později starosta Halenkovic Roman Kedruš. „Bylo to neskutečné. V sobotu snad každou minutu někdo volal. Od Lipna nabízeli 40 čtyřkolek. Vystřídaly se tu stovky dobrovolníků opravdu z celé republiky. Pátraly i v noci. Chodily nejen na katastru Halenkovic, ale i na dalších v okolí,“ řekl dále. V obci žije asi dva tisíce lidí. „Vzhledem k rozsáhlému a členitému území Halenkovic doporučujeme dobrovolníky spíše z řad místních nebo místně znalých. Bylo by vhodné prohledávat místa, kde by člověk hledal úkryt nebo si postavil bunkr,“ uvedlo vedení obce.
Co dělala policie?
Chlapce se ale několik dní nedařilo najít. A to i přesto, že policisté pročesali les v okolí obce. Na pomoc si zavolali i kynology se psy či pátrače s drony. Kriminalisté taktéž prosili řidiče, kteří mají ve voze kameru a projížděli Halenkovicemi, aby jim záznamy poskytli. Vyžádali si taktéž kamerové záznamy z okolí.
Kdy nastal průlom?
Průlom v pátrání nastal v neděli odpoledne. Policie tehdy na sítích uvedla, že je chlapec v pořádku. Nenašli jej policisté, ale veřejnost. „Naštěstí chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život,“ uvedli policisté. Dvanáctiletého hocha našli v nedaleké Žlutavě. Měl být vězněn v jedné z chatek v chatové oblasti. Chlapec byl zřejmě unesen. „Bohužel musíme konstatovat, že příběh nalezeného chlapce není tak idylický, jak na první pohled vypadal. Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě,“ uvedli na sociálních sítích v neděli policisté. Dosud není přitom jasné, jak dlouho byl chlapec v nemovitosti vězněn. Chata, kde dítě nalezli, se nachází asi pět kilometrů od jeho domova. Podle informací webu iDnes pak shodou okolností patří jedna z chat v okolí rodinnému příslušníkovi. To však podle rodiny s případem nesouvisí. Chlapec tak ale mohl alespoň znát okolí místa, kde byl vězněn.
Koho policie zadržela?
Policie v souvislosti s únosem zadržela jednoho muže. Podle webu iDnes bydlí jen pár set metrů od rodiny uneseného. Server Novinky později uvedl, že zadrženému je asi pětadvacet let. „Zadrželi jsme jednoho dospělého muže a nyní zjišťujeme, co všechno se v chatě odehrálo,“ uvedla policie s tím, že kvůli citlivosti případu nebude zveřejňovat další informace. Není tak jasné, zda je zadrženým majitel chaty, kde byl hoch nalezen. K nemovitosti vede obecní cesta, ale pozemek je soukromý. „Neznám majitele ani pronájemce. Nejsou to místní, jsou to lidé z Otrokovic,“ uvedl starosta Žlutavy Stanislav Kolář (BEZPP). Osada je oplocená, dříve bývala zahrádkářského svazu. V katastru obce se pak nachází celkem tři chatové osady.
