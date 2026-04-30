Zmizel z kontaktů. „Neuvěřitelný teenager“ a syn mocného tajemníka u jeskyňářů skončil

Nejdřív z něj měli udělat šéfa sekretariátu Správy jeskyní ČR, pak asistenta a poté „jen brigádníka“. Nyní ale sotva plnoletý Samuel Kocanda, který se kvůli své roli ve státní správě dostal do hledáčku veřejnosti, končí. Už nefiguruje ani na webových stránkách. „Dohoda o pracovní činnosti byla po vzájemné dohodě na jeho přání ukončena,“ potvrdil pro Aktuálně.cz mluvčí Správy jeskyní Pavel Gajdoš.
Podle zjištění Deníku N se měl Samuel Kocanda stát šéfem sekretariátu Správy jeskyní. Zhruba ve stejnou dobu se jeho otec a vlivný úředník Martin Kocanda stal státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí, tedy nadřazené instituci. Po zájmu médií se pozice u mladíkova jména přepsala na obecnější „sekretariát ředitele“.
Martin Kocanda uvedl, že jeho syn Samuel působí v rámci Správy jeskyní pouze jako brigádník. To, že byl na stránkách instituce uveden jako vedoucí sekretariátu, je prý omyl. Z výběrového řízení se zhruba dvěma desítkami kandidátů přitom vyšel nezletilý Kocanda jako vítěz.
„Ukončeno po vzájemné dohodě“
Nyní se ovšem zdá, že jeho angažmá ve Správě jeskyní mělo jepičí život. Jak zjistila redakce Aktuálně.cz, Samuel Kocanda zmizel ze stránek instituce, kde byl uvedený mezi kontakty. Podle webového archivu Wayback Machine byl ještě 15. dubna pracovníkem sekretariátu.
„Dohoda o pracovní činnosti s panem Samuelem Kocandou byla po vzájemné dohodě na jeho přání ukončena k 29. dubna 2026. Tentýž den (tedy nikoli 15. dubna, jak píšete) byl odstraněn i z adresáře na webu,“ potvrdil ve čtvrtek na dotaz redakce Pavel Gajdoš, mluvčí Správy jeskyní.
Zdůraznil, že Kocanda nikdy nebyl zaměstnancem, v praxi měl pouze „zdědit“ agendu po bývalé vedoucí sekretariátu, která zhruba do poloviny dubna čerpala dovolenou. „Reálně nic neřídil, sekretariát určitě ne,“ doplnil Gajdoš. Kocandovu pracovní náplň si dočasně převzala zbylá oddělení.
Vydával se za mluvčího i právníka
Není to zdaleka jediná pozice, pod kterou se Kocanda podepsal. V minulosti byl uvedený i jako mluvčí Asociace STK, ačkoliv její předseda Luděk Šíp tvrdil, že žádného mluvčího nikdy neměl. Jak ale zjistila redakce Aktuálně.cz, na webu byl Kocanda „zakamuflovaný“ bílou barvou a nebyl vidět. Po dalších dotazech redakce pak „mluvčí“ definitivně zmizel z webu, třebaže ho lze stále dohledat ve veřejném archivu internetových stránek.
Ještě na podzim 2024 se podle pěti zdrojů z prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, s nimiž se redakce Aktuálně.cz sešla, měl teenager také vydávat za právníka s praxí. Důkazem měly být dokumenty, které se minulý rok začaly šířit mezi studenty.
„Je naprosto neuvěřitelný. Ve svém okolí nabízel různé právní služby, i když na to neměl ani titul, ani praxi. Vím, že někomu například ověřoval listiny a nechal si za to zaplatit. Kolik, netuším,“ řekl redakci student Právnické fakulty UK, který redaktorovi poskytl k nahlédnutí několik dokumentů s údajně zfalšovanými razítky. Více jsme o případu psali zde.
