Zmeškat jednu schůzku na úřadu práce? Nově už žádná katastrofa

Změna zákona o zaměstnanosti platí od začátku října. Na přílišnou tvrdost předchozího pravidla upozorňoval každý z ombudsmanů.
"Zákon nově projevuje pochopení vůči lidské chybě a to je revoluční změna. Dříve úřady práce trvaly na doložení pádných důvodů, kdykoli evidovaný člověk nepřišel ve stanovený termín. V opačném případě jej vyřadily z evidence. Omluvenkou mohly být jen závažné okolnosti, jako například zdravotní důvody nebo péče o malé dítě. Z praxe vím, že úřady práce v tomto bývaly značně nekompromisní," uvedl Křeček.
Nezaměstnaní si v minulosti nemohli dovolit nepřijít na žádnou ze schůzek na úřadu práce. Pokud se nedostavili a nedoložili vážný důvod, který jim ve schůzce zabránil, úřad je automaticky vyškrtl z evidence. Nově úřad uchazeči o zaměstnání toleruje jednu zmeškanou schůzku za 12 měsíců.
Vyřazení člověka z evidence úřadu práce má vážné finanční dopady. Především to znamená, že stát člověku přestává platit zdravotní pojištění. Pokud pobíral podporu v nezaměstnanosti, je povinen ji vrátit. Zároveň vypadává ze systému hmotné nouze a může získat nanejvýš dávku mimořádné okamžité pomoci.