Domácí

Zmeškat jednu schůzku na úřadu práce? Nově už žádná katastrofa

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Lidé nově mohou zmeškat jednu schůzku na úřadu práce, aniž by kvůli tomu byli vyřazeni z evidence. Dosud platilo, že pokud nedoložili vážný důvod zmeškání, úřad je vyřazoval automaticky. Na změnu zákona upozornil veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: ČTK

Změna zákona o zaměstnanosti platí od začátku října. Na přílišnou tvrdost předchozího pravidla upozorňoval každý z ombudsmanů.

"Zákon nově projevuje pochopení vůči lidské chybě a to je revoluční změna. Dříve úřady práce trvaly na doložení pádných důvodů, kdykoli evidovaný člověk nepřišel ve stanovený termín. V opačném případě jej vyřadily z evidence. Omluvenkou mohly být jen závažné okolnosti, jako například zdravotní důvody nebo péče o malé dítě. Z praxe vím, že úřady práce v tomto bývaly značně nekompromisní," uvedl Křeček.

Související

V Česku už 30 let panuje mýtus, že stát musí hospodařit s nízkými dluhy, říká Skořepa

Michal Skořepa

Nezaměstnaní si v minulosti nemohli dovolit nepřijít na žádnou ze schůzek na úřadu práce. Pokud se nedostavili a nedoložili vážný důvod, který jim ve schůzce zabránil, úřad je automaticky vyškrtl z evidence. Nově úřad uchazeči o zaměstnání toleruje jednu zmeškanou schůzku za 12 měsíců.

Vyřazení člověka z evidence úřadu práce má vážné finanční dopady. Především to znamená, že stát člověku přestává platit zdravotní pojištění. Pokud pobíral podporu v nezaměstnanosti, je povinen ji vrátit. Zároveň vypadává ze systému hmotné nouze a může získat nanejvýš dávku mimořádné okamžité pomoci.

 
Mohlo by vás zajímat

"Policie mě chce politicky dehonestovat." Hejtman Půta řekl, z čeho jej nově obvinili

"Policie mě chce politicky dehonestovat." Hejtman Půta řekl, z čeho jej nově obvinili

„Šlendrián.“ Babišův veletoč, fandí mu i Kalousek. Chce „Fialův“ rozpočet

„Šlendrián.“ Babišův veletoč, fandí mu i Kalousek. Chce „Fialův“ rozpočet

Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Akce Záblesk. Rekordní trefa policejního útvaru, odhalil podvod za miliardy

Akce Záblesk. Rekordní trefa policejního útvaru, odhalil podvod za miliardy
domácí Aktuálně.cz Obsah úřad práce ombudsman práce nezaměstnanost sociální dávky

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
"Policie mě chce politicky dehonestovat." Hejtman Půta řekl, z čeho jej nově obvinili

"Policie mě chce politicky dehonestovat." Hejtman Půta řekl, z čeho jej nově obvinili

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) z neoznámení trestného činu.
před 9 minutami
Neberte Rusy tak vážně. Šéf NATO překvapil výrokem v Bruselu, nedávno mluvil jinak
0:39

Neberte Rusy tak vážně. Šéf NATO překvapil výrokem v Bruselu, nedávno mluvil jinak

Generální tajemník Mark Rutte promluvil o ruské hrozbě směrem k alianci. "Věřme naší armádě," řekl. Ještě v červnu ale mluvil jinak.
Aktualizováno před 14 minutami
„Šlendrián.“ Babišův veletoč, fandí mu i Kalousek. Chce „Fialův“ rozpočet

„Šlendrián.“ Babišův veletoč, fandí mu i Kalousek. Chce „Fialův“ rozpočet

Ještě minulý týden přitom Babiš tvrdil, že zákon o rozpočtové odpovědnosti je třeba změnit, aby mohly být uvolněny potřebné peníze na zvýšení deficitu
Aktualizováno před 23 minutami
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

ŽIVĚ
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 23 minutami
Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět
Přehled

Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět

V sovětském komplexu Majak na výrobu plutonia pro jaderné zbraně došlo k tragédii, kterou předčily jen události ve Fukušimě a Černobylu.
Aktualizováno před 38 minutami
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbil Trumpovi

ŽIVĚ
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbil Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 50 minutami
Jediný správný způsob, jak předejít dehydrataci. Pít jen vodu nestačí, radí odborníci

Jediný správný způsob, jak předejít dehydrataci. Pít jen vodu nestačí, radí odborníci

Skrytá dehydratace se projevuje i méně nápadně - únavou, bolestí hlavy, podrážděností, svalovými křečemi – a člověk má přitom dojem, že pije dost.
Další zprávy