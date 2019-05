Do psychiatrie v Česku míří miliardy z EU. Nemocnice chystají stavbu nových center

Osmatřicetiletý Milan trpí takzvanou bipolární poruchou. Prudké záchvaty obrovského nadšení a štěstí střídají hluboké deprese. S nemocí se léčí už čtyři roky a problémy se stále zhoršují. "Bez odborné pomoci psychiatrů se neobejdu," říká. Milan je jedním z desítek tisíc lidí, kteří s touto nemocí bojují a teď mají šanci na lepší péči. V Česku se právě rozjíždí nové projekty komunitní péče - lékař nebo sestra by například pacienta navštívili u něj doma, namísto hospitalizace. Moderní postupy umožňují peníze z fondů EU, z nichž také nyní míří miliardy na stavbu nových center duševní péče.

Pacienti se schizofrenií, maniodepresivní poruchou nebo s různými poruchami osobnosti by se měli díky chystaným projektům dostat z psychiatrických nemocnic do domácího ošetřování dříve než dnes. Za pacienty by lékaři či sestry jezdili domů nebo by se léčili častěji ambulantně. Tyto novinky právě nyní začínají zkoušet ve vznikajících centrech duševního zdraví po celé republice. Pilotní projekty financují fondy Evropské unie.

Od dubna startuje projekt například v Psychiatrické nemocnici Opava, která získala z evropských fondů dotaci 8,5 milionu korun. "Péči v nemocnicích na lůžku by měla částečně nahradit ambulantní léčba nebo pomoc odborného týmu, který bude dojíždět za pacienty domů," říká ředitel nemocnice Zdeněk Jiříček. O psychicky nemocné pacienty se v přirozeném prostředí postará odborný tým, ve kterém je lékař, psycholog a čtyři psychiatrické sestry. Většina prostředků půjde na platy zdravotníků a na zajištění běžného provozu centra.

Intenzivnější péče

Změnu chystají také v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, kde se chtějí díky penězům z EU pacientům intenzivněji věnovat. "Zatímco dnes do psychiatrické ambulance docházejí pacienti obvykle jednou za 2-3 měsíce, centrum duševního zdraví by mohl pacient navštěvovat několikrát týdně. Pacient po propuštění z nemocnice bude pod lepší kontrolou a psychiatr, psycholog i sociální pracovníci budou moci rychleji reagovat na případné zhoršení jeho psychického stavu," popisuje hlavní změny ředitel nemocnice Petr Možný.

"Sám jsem zvědav, zda náklady na častější dojíždění ze vzdálenějších míst bydliště nebudou pro mnohé pacienty představovat přílišnou překážku k využívání služeb centra," dodává ředitel.

Upozorňuje také na to, že centra duševního zdraví jsou vhodná jen pro některé pacienty. "Pro osoby s úzkostnými poruchami, poruchami příjmu potravy, závislostí na alkoholu, závislostí na drogách, pro pacienty s demencí či pro dětské pacienty centra duševního zdraví určená nejsou," říká Petr Možný.

Miliardy na reformu psychiatrické péče Česká republika dostane na reformu téměř 3,5 miliardy korun z fondů Evropské unie. 1,57 miliard korun z těchto prostředků půjde na stavbu nových budov psychiatrické péče nebo na jejich rekonstrukci, například: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno - FN Brno: 578 milionů

Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve FN Plzeň - 316 milionů

Pardubická nemocnice, nová psychiatrie - 259 milionů

Součástí kroměřížského centra duševního zdraví má být i výjezdový tým, který bude připraven navštívit pacienta doma, pokud o to požádá nebo pokud by se stav pacienta zhoršil a on nebyl schopen do centra sám dojet.

Od července začne fungovat nový systém také v Psychiatrické nemocnici v Kosmonosech. "Pacienti by mohli být dříve propuštěni a neměli by se tak často vracet do nemocnice, tým pracovníků jim pomůže dříve v jejich prostředí," říká ředitelka Psychiatrické nemocnice Kosmonosy Dana Kolářová s tím, že peníze z dotací půjdou převážně na platy zaměstnanců v centru duševního zdraví.

Jednorázová dotace, co dál?

Ředitelé nemocnic upozorňují, že v případě projektů center duševního zdraví jde o jednorázovou dotaci na 18 měsíců. "Doufáme, že se po skončení projektu nezavře voda a bude pokračovat financování ze zdravotního pojištění," upozorňuje ředitel Jiříček. Pojišťovny ale ujišťují, že poté budou péči hradit ony. "Zdravotní pojišťovny dostávají už od počátku roku od center duševního zdraví přehledy vykazovaných výkonů. Podle těchto výkonů se následně odhadne, jaké to bude představovat náklady. Každopádně s financováním center pojišťovny počítají," odpovídá ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

O další podpoře ujišťuje také ministerstvo zdravotnictví. "Je zajištěn plynulý přechod na financování z veřejného zdravotního pojištění a zabrání se možnému výpadku financování, který by fungování služby ohrozil," říká mluvčí Gabriela Štěpanyová.