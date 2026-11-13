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Domácí

Změny v penzích od ledna: Kdo si polepší? Hlavní Juchelkův slib zatím chybí

Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
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Důchodci dostanou od ledna přidáno. A díky jednorázovému příspěvku velmi významně. Některé návrhy se sice ještě schvalují, vládní koalice ale hodlá legislativní proces stihnout, aby vylepšila peněženky českých seniorů už příští rok. Deník Aktuálně.cz sestavil přehled, co se má od ledna měnit a s kolika penězi navíc mohou penzisté počítat.

Důchodci, senioři, PC, počítač
Senioři dostanou od ledna přidáno v průměru o tři sta korun. Průměrná penze prolomí hranici dvaadvaceti tisíc korun.Foto: Shutterstock.com
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Více než dva miliony seniorů, kteří pobírají starobní důchod, čeká od ledna pravidelná valorizace.

Pevná část důchodu, na kterou má nárok každý penzista bez ohledu na odpracovaná léta nebo předchozí výdělky, stoupne o 270 korun. Nově tak bude činit 5170 korun měsíčně. Procentní část penze se zvýší jen o drobné – přibližně o třicet čtyři korun.

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Dojde v průměru ke zvýšení o 304 korun a průměrný důchod v Česku prolomí hranici dvaadvaceti tisíc, vystoupá na 22 196 korun.

Valorizace se týká řádného starobního, invalidního i pozůstalostních důchodů. U předčasných důchodů dochází od ledna 2027 k valorizaci jen pevné části důchodu.

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Lidem v předčasném důchodu přiznaném po září 2023 se až do dosažení řádného důchodového věku totiž zvyšuje pouze pevná základní výměra, tedy o 270 korun, procentní složka jim zůstává stejná.

Zvýšení penzí provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, o nic není potřeba žádat.

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Příznivou zprávu přináší nový rok pro příjemce nejnižších penzí. Garantovaný minimální starobní důchod a také invalidní důchod třetího stupně se zvyšuje z 9800 korun na 10 340 korun měsíčně.

Kdo pobírá minimální starobní důchod, od ledna se mu zvedne o 540 korun, nikoliv pouze o 270 korun. Starobní důchod nižší než 10 000 přitom v Česku bere asi 36 tisíc seniorů.

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Vláda se rozhodla seniorům přilepšit formou jednorázového příspěvku ve výši dva tisíce korun. Na účet seniorů by měl dorazit v průběhu jara.

Vláda tento mimořádný bonus 2000 Kč odsouhlasila jako koaliční návrh v rámci novely zákona o důchodovém pojištění, příslušná novela ale stále prochází schvalovacím procesem, nicméně se předpokládá, že se vše stihne, aby novela byla platná od ledna.

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Součástí zmíněné novely jsou i věkové valorizace. Od roku 2027 se navrhuje nový systém zvýšení důchodů podle věku. I v tomto případě jde o změnu ve schvalovacím procesu, i tady se ale počítá, že vládní koalice stihne návrh schválit.

Důchod by se měl zvýšit o 500 korun při dosažení 80, 85, 90 a 95 let. Při dosažení sta let pak o tisíc korun. Jde o úpravu již existující věkové valorizace. Ta je nyní pouze při dosažení věku 85 let a sta let.

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V lednu 2027 by se tak měl zvýšit důchod některým seniorům, kteří věku 80, 90 nebo 95 let dosáhli ještě před účinností nových pravidel. Jejich důchod by se v lednu 2027 automaticky dorovnal na částku odpovídající jejich věkovému pásmu. Jde o samostatné zvýšení, které by se přičítalo k běžné valorizaci.

Věková valorizace není závislá na inflaci, nárok vzniká pouze dosažením potřebného věku.

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Vláda slíbila i snížení věku odchodu do důchodu z 67 let na 65 let a také rychlejší valorizaci penzí. Pozdější odchod do důchodu, stejně jako pomalejší zvyšování penzí schválila vláda Petra Fialy. Obě změny slíbila vláda Andreje Babiše „vrátit“, zatím ale není jisté, kdy a zda vůbec k tomu dojde.

Před oběma změnami přitom experti varovali, neboť půjde o velmi nákladné opatření. V případě rychlejší valorizace by mohlo jít o víc než dvacet miliard.

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Nyní se penze zvyšují o inflaci a třetinu růstu reálných mezd namísto původní poloviny, tu tam chce Babišův kabinet vrátit zpátky. Šlo o klíčový slib nejsilnějšího vládního hnutí, který Babišova strana doprovázela slovy: Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) to dokonce označoval za alfu a omegu vládního programu. Změna byla původně obsažena v novele, která upravuje výše popsané věkové valorizace.

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Podle Juchelky se má úprava valorizačního vzorce řešit až později společně s náročnými profesemi a dalšími systémovými změnami v některé z pozdějších novelizací.

V Česku pobírá starobní důchod 2,3 milionu penzistů, z toho 980 tisíc mužů a 1,36 milionu žen.

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Z aktuálních dat ČSSZ vyplývá, že většina seniorů v Česku pobírá důchod v rozmezí osmnácti a čtyřiadvaceti tisíc korun měsíčně. Jen deset procent seniorů má vyšší důchod než 26 tisíc.

Ženy pobírají svůj důchod v průměru necelých osmadvacet let, muži jen necelých dvacet. Sto- a víceletých důchodců je v Česku 1225, z toho jen 167 mužů a víc než tisíc žen.

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