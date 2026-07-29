Změnu financování České televize, kterou plánuje vláda, označil Senát za nežádoucí

Změnu financování České televize, kterou plánuje vládní koalice, označil ve středu Senát za nežádoucí, nekoncepční a odporující platným pravidlům EU. Senátoři se většinově shodli na tom, že Česká televize odpovídajícím způsobem plní všechny zákonné povinnosti kladené na médium veřejné služby, drží si svoji nezávislost, objektivitu zpravodajství, kvalitu tvorby i dlouhodobou důvěru občanů
Senát "považuje za nežádoucí, aby došlo ke změně jednoho z nejlépe fungujících evropských systémů plateb koncesionářských poplatků na financování takzvaně ze státního rozpočtu".
Stanovisko je téměř totožné s usnesením senátního kulturního výboru, které na rozdíl od hlasování na plénu podpořil i František Jura (ANO). Senátoři se většinově domnívají, že vládou navrhované snížení příjmů veřejnoprávní televize by jí znemožnilo dostát smluvním závazkům.
Vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a Českého rozhlasu (ČRo) na státní rozpočet, koaliční kabinet schválil v polovině června. Návrh přiznává obou médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků.
Rozpočty obou institucí se mají snížit proti letošku celkem o 1,4 miliardy korun a podle ČT a ČRo to povede k omezení výroby pořadů a propuštění 450 až 700 zaměstnanců ze 4250.
Předsedkyně senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová se pozastavila nad tím, že opozice ve Sněmovně brání schválení senátní ústavní novely, který má umožnit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) prověrku hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Uspěla s požadavkem, aby Senát také konstatoval, že hospodaření ČT a ČRo stále nepodléhá kontrole NKÚ.
Proti stanovisku se postavila nezávislá senátorka Daniela Kovářová, která mluvila o "poklonkování České televizi". Vyzvala k pokoře a soudnosti vůči médiu, které podle ní prezentuje "jediný správný názor a poučování" na rozdíl od jiných mediálních platforem. Vyzvala k reformě veřejnoprávních médií, nebo k jejich zrušení.
Kovářová zpochybnila konstatování senátní mediální komise, podle níž je ČT v časech globálních krizí a hybridních dezinformačních útoků nepostradatelnou součástí duálního mediálního systému, páteří informační bezpečnosti a důležitým společenským svorníkem.
Předseda komise David Smoljak (STAN) namítal, že veřejnoprávní média mají na rozdíl od soukromých poskytovat ověřené informace. Podotkl, že v době koronavirové krize měla ČT kvůli poskytovaným informacím dosud nejvyšší sledovanost.
Stanovisko Senát přijal k výroční zprávě o loňské činnosti a hospodaření ČT, kterou vzal standardně na vědomí. "Česká televize odpovídajícím způsobem plní všechny zákonné povinnosti kladené na médium veřejné služby a její činnost odpovídá i standardům akceptovaných v rámci Evropské unie," konstatoval také Senát ve stanovisku, které obdrží premiér Andrej Babiš (ANO) a ministři financí a kultury Alena Schillerová (ANO) a Oto Klempíř (za Motoristy).
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