Rodina Leoše Mareše žádala o převod bytu. Neprošlo to, pak radnice změnila pravidla

Praha 2, jedna z prestižních městských částí hlavního města, nedávno zavedla nová pravidla pro přidělování obecních bytů. Tato změna umožňuje převod nájmu na blízké příbuzné, což je krok, ke kterému zatím žádná jiná městská část v Praze nepřistoupila. První rodinou, která z této změny těžila, byla rodina moderátora Leoše Mareše, píše Deník N.

V únoru 2024 radní pro bydlení Jitka Urbánková (ANO) předložila návrh na změnu pravidel pro přidělování obecních bytů. Tento návrh umožňuje nájemníkům převést nájemní smlouvu na blízké příbuzné. Podle Urbánkové je hlavním cílem této změny zachovat dostupnost bydlení pro stávající nájemníky a zabránit jejich vystěhování v době, kdy je bydlení v Praze stále méně dostupné.

Jak upozornil Deník N, moderátor Leoš Mareš a jeho rodina byli jedni z prvních, kdo této změny využili. Dva týdny po zavedení nového dodatku požádali o jeho využití a rada jejich žádosti vyhověla bez projednání v bytové komisi.

Nájem v obecním bytě od radnice získala Monika Marešová, tehdy ještě jako svobodná, v roce 2011. V dražbě si zajistila 54metrový byt za nájemné 3500 korun měsíčně. Po svatbě si byt ponechala v pronájmu a od roku 2019 byl formálně i na jméno jejího manžela Leoše.

V roce 2023 pak Marešovi požádali o prodloužení nájemní smlouvy a současně o její převod na Marešovu tchyni Helenu Harabinovou. Ve své žádosti uvedli, že se Harabinová o byt dlouhodobě stará a užívá jej. "Vnímám, že jsme ten byt vždy měli dohromady. Vysoutěžili jsme ho v aukci před dlouhou dobou, vše proběhlo podle pravidel a Leoš tehdy ještě nebyl součástí naší rodiny. Když se dcera chtěla přehlásit, rozhodli jsme se převést nájem na mě," uvedla Harabinová pro Deník N.

Bytová komise jejich návrh projednala, ale nezaujala žádné stanovisko. Rada městské části pak návrh na převod zamítla, ale schválila prodloužení nájmu o půl roku bez možnosti dalšího prodloužení, smlouva tak měla skončit v polovině dubna.

Na konci února však rada městské části přijala nová pravidla, která umožňují převod nájmu na blízké příbuzné v případě, že nájemce bude nucen nájem ukončit. Tento krok vyžaduje splnění několika podmínek, včetně příbuzenského vztahu mezi původním a novým nájemcem.

Dva týdny poté předložila rodina moderátora nový návrh na převod nájemní smlouvy, který byl radou městské části schválen. Oba kroky, zavedení nových pravidel i samotný převod bytu, rada schválila bez projednání bytovou komisí. Tato komise, složená ze zástupců politiků, úředníků a odborníků, má na starosti záležitosti týkající se přidělování městských bytů. Komise má také v popisu práce předkládat radě návrhy na změny pravidel týkajících se bytových záležitostí nebo návrhy nových pravidel, což v tomto případě neudělala.

Radní Urbánková však takový postup hájí. "Bytová komise je poradní orgán rady. Rozhodnutí je ve finále vždy na kolektivním jednání rady," řekla Deníku N. Také odmítá, že by náhlá změna pravidel byla spojena s případem rodiny Marešových.

Z veřejně dostupných usnesení rady však vyplývá, že rada dosud rozhodovala o převodu nájemného pouze jednou. Jednalo se o dva byty, z nichž jeden byl právě případ rodiny moderátora. Urbánková těsně před vydáním textu Deníku N rezignovala na svou funkci radní.

Průměrná cena tržních nájmů v Praze 2 se podle společnosti Deloitte pohybuje okolo 459 korun za metr čtvereční. Moderátorova příbuzná však může byt nadále užívat za takzvané "základní nájemné", které určuje rada městské části a které činí 177 korun za metr čtvereční. Kdyby byt šel do aukce, městská část by pravděpodobně utržila více, protože vyvolávací cena v aukci je 70 procent průměrného tržního nájemného, což by činilo přes 200 korun za metr.