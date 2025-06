Musím se ohlásit? Hrozí mi pokuta? Poplatky za rozhlas a televizi provází zmatek

Už jen pár zbývá větším firmám, aby se přihlásily k úhradě k televizních a rozhlasových poplatků. Čas jim vyprší na konci června. Veřejnoprávním institucím musejí taktéž nahlásit, kolik mají zaměstnanců. Je-li jich méně než 25, nic nehradí. Zmatky ale vyvolalo, zda se i tak musí registrovat. Česká televize to teď upřesnila: registrovat se musejí, ale i když tak neučiní, nic jim vlastně nehrozí.

"Podnikatelé a firmy vlastnící přístroj takzvaně na firmu s méně než 25 zaměstnanci se přihlásí do evidence poplatníků a bude jim vyměřen nulový poplatek," stojí v upřesňujícím pokynu vyvěšeném na webových stránkách České televize, který vysvětluje, jak se podnikatelů a firem týkají úhrady koncesionářských poplatků. Mezi ony přístroje se podle znění nedávné změny zákona nově počítá i chytrý telefon s přístupem na internet či počítač. I na nich je totiž možné sledovat či poslouchat veřejnoprávní vysílání.

Firmy s více než pětadvaceti zaměstnanci mají na přihlášení čas do 30. června. "Firmy a OSVČ, které již byly k 1. květnu 2025 evidovány, mají povinnost do 30. června 2025 České televizi oznámit aktuální počet zaměstnanců. Tento údaj je klíčový pro stanovení výše poplatku, a to i v případech, kdy je výsledný poplatek nulový," uvedla v pátek Česká televize v tiskové zprávě. S tím, že pokud firma či podnikatel evidovaní dosud nebyli, mají povinnost se evidovat u České televize do 15 dnů od chvíle, kdy se stali poplatníkem.

V souvislosti s onou registrací však nastaly zmatky. Paradoxně se tak stalo u pokynů, které se týkají podnikatelů či firem, které poplatky hradit nemusejí. Není totiž jasné, jestli se vůbec musejí registrovat.

"Jestliže firma dosud (koncesionářské) poplatky nehradila a má méně než 24,49 přepočtených plných úvazků, nemusí podnikat žádné kroky," uvedl už dříve pro server iDnes mluvčí České televize Radek Konečný.

Nyní však veřejnoprávní instituce pokyny zpřesnila. "U podnikatelů a firem s 0 až 24 zaměstnanci je výše televizního poplatku nulová. V těchto případech nevzniká vůči České televizi žádný dluh, a proto se na tyto subjekty nevztahuje přirážka za nesplnění evidenční povinnosti," uvádí televize. V praxi to tak znamená, že se i neplatící firmy zaregistrovat musí, ale pokud to neudělají, nic jim nehrozí. Pokud nic nemusí platit, nemají dluh a pokud nemají dluh, není k němu možné dát přirážku. Že by se ti, co platit nemusejí, zaregistrovat měli, říká i zákon. A televize tak nich ze zákona musí chtít registraci, i když jim v opačném případě nic nehrozí.

Situaci se rozhodl vyjasnit i Český rozhlas. "S ohledem na nejednotné a často protichůdné informace, které se objevily ve veřejném prostoru, přinášíme toto vyjádření," uvádí mluvčí rozhlasu Blanka Bumbálková. "K aktuálním častým dotazům na postup přihlášení a platby rozhlasového poplatku v případě právnických a fyzických osob podnikajících sdělujeme, že pokud jste právnická nebo fyzická osoba podnikající a nevlastníte nebo neužíváte pro podnikatelské účely rozhlasový přijímač déle než jeden měsíc, počet zaměstnanců nahlašovat Českému rozhlasu nemusíte." dodává.

Pokud jde ale o právnickou nebo podnikající fyzickou osoba, která dosud Českému rozhlasu neplatila a vlastní rozhlasový přijímač nebo ho déle než 1 měsíc užívá pro podnikatelské účely, musí se přihlásit jako nový poplatník.

"OSVČ a právnické osoby, které vlastní rozhlasový přijímač nebo ho déle než 1 měsíc užívají pro podnikatelské účely a zároveň mají méně než 25 zaměstnanců, mají povinnost se registrovat, jako poplatník s nulovou sazbou ale rozhlasový poplatek neplatí," říká mluvčí Českého rozhlasu.

Pokud má firma více než 25 zaměstnanců a nepřihlásí se včas do evidence poplatníků, hrozí jí pokuta. V případě České televize jde o sumu 10 tisíc korun, v případě Českého rozhlasu o částku pět tisíc korun. K tomu pak bude muset zaplatit dluh, tedy poplatky, které dosud neplatila. Firmy platí podle počtu zaměstnanců, například firmy s více než sto lidmi platí dvacetinásobek televizního poplatku, firma nad pět set lidí platí stonásobek televizního poplatku.

Placení poplatků podle počtu zaměstnanců se letos v anketě Absurdita roku stalo největším letošním byrokratickým nesmyslem. Navíc, jak připomínají pořadatelé ankety, lesní dělník nebo pokladní v supermarketu jen velmi těžko mohou při práci sledovat vysílání, které bude platit jejich zaměstnavatel. U velkých firem přitom může jít až o čtvrt milionu korun ročně.