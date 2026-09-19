„Zlý muž“ ODS: Chvilkový pád pod 10 procent nevadí. Asi se zbláznil, pálí Černochová

Když bude ODS prosazovat i nepopulární, ale důležitá témata, tak chvilkový propad preferencí i pod 10 procent nevadí. Myslí si to alespoň stínový ministr pro místní rozvoj a ostravský politik Radim Ivan (ODS). Ne všichni jeho spolustraníci ale sdílí tento pohled na věc. Například podle Jany Černochové (ODS) se prý její kolega „asi zbláznil“.
Ivan promluvil o nepříznivých číslech, které ODS predikují odhady, v rozhovoru pro web Info.cz. Různé průzkumy občanským demokratům ukazují podporu mezi 12 a 15 procenty. Všechny ale ODS řadí až na třetí příčku za ANO a STAN.
A zatímco ve straně hledají cestu, jak nepříjemná čísla nakopnout a začít zase růst, Ivan by prý za určitých podmínek skousl krátkodobě další pokles i pod desetiprocentní hranici.
„Nevadil by mi krátkodobý propad, pokud budeme komunikovat témata, která jsou sice nepopulární, ale jsou důležitá pro budoucnost České republiky. Nelze přemýšlet nad preferencemi v horizontu pár týdnů, ale pár let,“ uvedl člen stínové vlády ODS.
ODS má být odvážnější
Ivan mluvil také třeba o potřebě „překopání“ sociálního, důchodového i zdravotního pojištění s tím, že on sám patří k radikálnějšímu proudu ve straně, která podle něj potřebuje být „odvážnější“. A zmínil i hledání nových tváří. „Důležité je, abychom rostli,“ podotkl.
Když přišla řeč na reformy, zmínil třeba ty, které připravují jeho kolegové ve stínové vládě ODS – zdravotnickou Štěpána Slováka a školskou Renáty Zajíčkové nebo chystaný investiční fond Národ sobě Pavla Drobila.
Deník Aktuálně.cz se nicméně Ivana zeptal, jak se na tuto jeho tezi o krátkodobém poklesu tváří straničtí kolegové. „Zatím mi to nikdo nevyčetl, dost kolegů to chápe,“ řekl ostravský politik.
Že by ale i další členové ODS byli připraveni na to, že by preference straně mohly ještě poklesnout, to si Ivan úplně nemyslí. „Já na to říkám: ‚Komu je horko, ať si rozepne kabát.‘ Ale podle reakcí si myslím, že úplně připraveni na to nejsou,“ míní.
Věří 20 procent
Ivanova slova se pak prý nevylučují s tím, co dlouhodobě hlásá předseda ODS Martin Kupka, který tvrdí, že ODS má na to, aby porazila hnutí ANO a opět byla ve vládě.
„Je to kombinace cest. Jsem přesvědčený, že ODS může mít sama 20 procent,“ tvrdí politik, který v lednu vyzval právě Kupku v souboji o post předsedy občanských demokratů.
Ten také razí tezi, že by se ODS měla stát platformou pro strany a osobnosti, které stojí „napravo od středu“. V této souvislosti zmínil třeba strany jako Voluntia nebo Koruna Česká. A další spolupráci se nebrání ani s lidovci.
Kupka mluví o pokoře
„Myslím si, že se pan Radim Ivan asi zbláznil,“ reagovala nicméně na Ivanova slova o možném poklesu preferencí jeho kolegyně ze stínové vlády ODS a šéfka sněmovního bezpečnostního výboru Jana Černochová.
To předseda Kupka uvedl, že jeho cílem je, aby ODS posilovala skrze odvedenou práci. „Chci, aby prezentace témat vedla k růstu preferencí,“ řekl Aktuálně.cz Kupka s tím, že k tomu, co ukazují průzkumy, přistupuje strana pokorně, a naopak ji to vede k větší aktivitě.
Kupkovo pracovní tempo pak oceňuje i Ivan. Podle něj se předseda snaží dát stranu „do kupy“ a má jeho podporu. Zároveň ale stínový ministr nevylučuje, že by se do budoucna opět mohl ucházet o nějaký post ve vedení ODS.
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