Zlom v kauze Nagyová. Žalobce se ptal Kalouska na odposlechy, soudkyně je ale smetla ze stolu

před 34 minutami

Soudkyně Helena Králová označila odposlechy, o které se opírá obžaloba v kauze trafik, za nezákonné. Státní zástupce je tak nemohl předestřít bývalému ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi, který má v případu postavení svědka.

Praha - Odposlechy, o něž se opírá obžaloba v případu takzvaných trafik pro poslance, označila soudkyně Helena Králová při úterním hlavním líčení za nezákonné. Státní zástupci je tak nemohli předestřít bývalému ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi, který má v případu postavení svědka. Králová přitom při předchozích jednáních použití odposlechů připustila. Žalobce Rostislav Bajger řekl novinářům, že její postup nechápe.

V kauze, která v roce 2013 přispěla k pádu kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS), čelí vedle Nečase obvinění také jeho současná žena Jana (dříve Nagyová) a bývalý náměstek ministerstva zemědělství Roman Boček. Oba podle obžaloby Nečase v roce 2012 navedli k podplacení poslaneckých "rebelů" Ivana Fuksy, Petra Tluchoře a Marka Šnajdra lukrativními funkcemi výměnou za to, že se vzdají mandátů a umožní přijetí vládního daňového balíčku.

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Králová, která čelí kárné žalobě v souvislosti se svým rozhodováním v jiné kauze Nečasové, prohlásila odposlechy za nezákonné po několikavteřinové tiché poradě svého senátu. Reagovala tak na námitku jednoho z obhájců Adama Černého, který se bránil tomu, aby státní zástupce přečetl vypovídajícímu svědkovi Kalouskovi textovou zprávu bývalého poslance Fuksy.

Právník stručně argumentoval tím, že odposlechy povolil místně nepříslušný soud a také že žádosti o odposlechy nebyly dostatečně odůvodněné. Králová mu dala za pravdu, a státní zástupce tak v rozporování Kalouskovy výpovědi nemohl pokračovat. "Nechápu to. Počkáme si na odůvodnění," uvedl Bajger při odchodu ze soudní síně.

Kalousek ve výpovědi podpořil tvrzení obhajoby, že místa ve vedení Českého Aeroholdingu a Čepra nabídl Fuksovi a Šnajdrovi on sám, a to až poté, co se vzdali mandátu - tedy nikoliv premiér Nečas před složením jejich poslanecké funkce.

"Fuksovi jsem nabídl místo v představenstvu Aeroholdingu v době, kdy jsme chtěli zachránit České aerolinie. Ministerstvo financí chtělo rozšířit představenstvo o věrohodného zástupce státu, mně se ta myšlenka líbila, ale neměl jsem vhodnou osobu. Když se inženýr Fuksa vzdal mandátu, tak jsem tu vhodnou osobu měl. Svého času to byl můj první náměstek na financích, lepšího člověka bych k tomuto účelu nenašel," řekl.

Ohledně Šnajdra uvedl, že pro pozici předsedy dozorčí rady Čepra měl dostatečné předpoklady, protože měl zkušenosti z exekutivy, byl náměstkem na ministerstvu zdravotnictví a dlouhá léta stál v čele VZP.

Na přímou otázku soudkyně, zda jim funkce nenabídl předtím, než se vzdali mandátu, odpověděl "ne, bylo to poté, co se vzdali mandátu a byli volní na pracovním trhu". S Nečasovou ani Bočkem o věci nekomunikoval, jen prý zřejmě podle zvyklostí informoval tehdejší předsedy koaličních stran - tedy i Nečase - koho chce do funkcí dosadit.

Obžalovaná trojice vinu odmítá. Nečas, který v úterý k soudu opět dorazil bez omluvené manželky, už dříve uvedl, že nikomu nic nenabízel. Pouze se snažil řešit rozkol v ODS, řekl. Expremiérovi a Bočkovi hrozí až šest let vězení. Nečasové až osm, protože je obžalována také z krácení daní u luxusních darů, které dostávala v době, kdy zastávala funkci šéfky premiérova kabinetu.