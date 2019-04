Zlín hlasuje o nové nemocnici za miliardy. Čunek nemá úspěch jistý, kvůli ANO a ODS

Krajské zastupitelstvo Zlínského kraje právě rozhoduje o tom, jestli schválí výstavbu nové krajské nemocnice za zhruba osm miliard korun. Pokud by byla většina zastupitelů pro, šlo by o první zbrusu novou nemocnici v Česku po téměř třiceti letech. Do poslední chvíle před zásadním rozhodnutím zastupitelstva však není jisté, že největší propagátor nové nemocnice, hejtman Jiří Čunek, získá pro nemocnici většinu hlasů.

"Je už téměř jisté, že postavíme novou nemocnici. Je to nejlepší a logické řešení. Ve chvíli dostavby to bude jedna z nejmodernějších nemocnic na světě," prohlašuje už dlouho hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), který je největším propagátorem nové nemocnice.

Jenže, už když přicházel na pondělní jednání zastupitelstva Zlínského kraje, věděl, že pro splnění svého snu musí získat alespoň 23 zastupitelů z celkového počtu 45. Kdyby zvedli ruku pro všichni zastupitelé, kteří kraji vládnou, nebylo by o výsledku pochyb. Koalice má 29 hlasů, konkrétně KDU-ČSL 12 mandátů, ANO 8, STAN 6 a ODS 3.

Ovšem zástupci ANO a ODS dali týden před hlasováním najevo, že jsou proti stavbě nemocnice. Pokud by svůj názor nezměnili, Čunek by měl jen 18 hlasů. V takovém případě by musel lovit v opozičních vodách. Opozici tvoří 6 sociálních demokratů, 4 komunisté, 4 zástupci Svobodných a Soukromníků a dva členové SPD.

Čunek hned na začátku jednání tvrdil, jak je nutné spěchat s výstavbou nové nemocnice, protože jinak bude kraj dávat zbytečně peníze do rekonstrukce staré nemocnice. "Bylo by to jen vyhazování peněz. Proto celou věc takto ženeme," tvrdil Čunek zastupitelům. Zároveň argumentoval tím, že jen hledání projektanta bude možná trvat až rok, zejména, pokud by se někdo z účastníků odvolal.

Šéf přípravného výboru stavby Martin Šamaj podobně jako Čunek naléhal na zastupitele, aby hlasovali pro výstavbu, kterou přirovnal k porodu dítěte. "Máme zájem, aby byl porod bez komplikací. Byla by škoda, kdyby se dítě narodilo přidušené," uvedl.

Ve Zlíně se už vše chystá na nejdůležitější rozhodnutí kraje - na hlasování o nové nemocnici. Sledujte @Aktualnecz a @Hospodarky . Tady jsem mluvil s Filipem 0vesným, obchodní náměstkem Nemocnic Zlinskeho kraje. Spolecne s kolegy přišel v bílém plášti a nápisem PRO nemocnici pic.twitter.com/bsMDnc7YfU — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 8, 2019

ANO i ODS proti

ODS své záporné stanovisko oznámila 29. března, a to ústy krajského šéfa Stanislava Blahy. "Regionální rada Zlínského kraje vyzvala své zastupitele, aby nepodpořili usnesení vedoucí k výstavbě nové krajské nemocnice. Důvodem jsou nejasnosti ve financování stavby a také v dopadech na rozpočet Zlínského kraje," sdělil Blaha.

Novou nemocnici nepodporuje dokonce ani Čunkův náměstek Jiří Sukop (ANO). Argumentuje tím, že pokud by kraj zároveň se stavbou nemocnice chtěl dávat více peněz do veřejné dopravy, jak avizoval, byl by to pro krajský rozpočet problém. "Na základě podkladů doporučíme našim zastupitelům projekt v této chvíli nepodpořit," řekl ČTK zastupitel a krajský předseda ANO Pavel Pustějovský.

Nemocnice je jistá, tvrdil Čunek

Hejtman Čunek si byl přitom dlouho jistý, že nemocnice se začne skutečně stavět. "V tuto chvíli to je už zcela jisté, že postavíme nemocnici novou. Je to levnější varianta než rekonstrukce," sdělil Aktuálně.cz letos v únoru.

Jeho hlavní argument je ekonomický. Podle něj by přestavba staré nemocnice stála deset až dvanáct miliard korun, a protože by probíhala za provozu, protáhla by se odhadem na dvanáct let. "Oproti tomu stavba nové nemocnice bude stát podle posledních propočtů osm miliard korun, včetně výstavby nové léčebny dlouhodobě nemocných, a přijde mi to jako logické nejlepší řešení. Ve chvíli dostavby to bude nejmodernější nemocnice na světě," tvrdil.

Pokud jde o financování, Čunek byl vždycky přesvědčený, že nebude znamenat pro kraj větší problém. Plánoval se obrátit o pomoc i na premiéra Andreje Babiše, s kterým má dobré vztahy. "Počítáme například s příslibem pana premiéra Babiše, který řekl, že chce podporovat velké projekty. Před pár dny jsem měl s ním na toto téma schůzku. Navrhl jsem mu, že by stát mohl na tento bohulibý projekt přispět, například tím, že dá kraji dvacet procent daně z přidané hodnoty ze stavby zpátky a jedno procento si nechá, sdělil Aktuálně.cz. Připustil, že tato možnost třeba nakonec padne, ale podle Čunka se "nemocnice musí postavit tak či onak".

Po celou dobu podporuje projekt poslanec a končící předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík, který je ve Zlínském kraji radním pro školství. "Nová nemocnice za nás určitě ano. Je to samozřejmě o cestě, jak k ní dojít. Odmítáme v tom politikařit, prioritní je pro nás co nejlepší péče pro občany Zlínského kraje," uvedl před hlasováním Gazdík.