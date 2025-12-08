Úmrtí novorozenců. Zkušenému týmu se to nestane. Experti by rušili porodnice

Pokud nemá miminko vrozenou vadu, tak během porodu obyčejně neumírá. Natož aby zemřely dvě děti v jediném dni na jednom pracovišti.
"Pokud se něco takového stalo, rozhodně nejde o shodu nešťastných náhod. Naopak. Jde o mimořádnou událost, která si zaslouží zvýšenou pozornost," hodnotí tragédii, která se stala koncem minulého týdne v litoměřickém Centru porodní asistence, šéf České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
Případ podle něj znovu ukazuje, jak je důležité dodržovat nastavená pravidla. Tedy ponechat jenom takové porodnice, ve kterých se narodí alespoň 600 dětí za rok. Ostatní zařízení totiž podle něj nemusí mít dostatek zkušeností k tomu, aby si poradila i v komplikovaných případech.
Podobně se vyjádřil i Marián Hajdúch, který vede Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. "Toto je velmi smutný a zároveň výmluvný příklad toho, jak se mohou nedostatečné zkušenosti lékařů podepsat na péči. Může to vést k osudovým chybám a omylům," řekl Aktuálně.cz.
I podle něj se proto musí kvalita péče sledovat a výsledky zveřejňovat. "Mělo by to dělat ministerstvo zdravotnictví. Konkrétně u porodnic by mělo monitorovat počty porodů, což je hlavní indikátor kvality péče pro tento obor. Je totiž jednoznačně vědecky doložené, že aby dané pracoviště zvládlo jakékoliv komplikace, musí jich vidět dostatek," dodal.
Ročně umírá kolem 280 miminek
Odborníci přidali i pár konkrétních čísel: loni se v Česku narodilo celkem 82 405 dětí, přičemž bez známky života jich bylo 285. Celých 73 procent těchto miminek ale přišlo na svět předčasně, tedy před dokončeným 37. týdnem těhotenství.
"Novorozenci tedy zemřeli v důsledku extrémní nezralosti či kvůli komplikacím spojeným s předčasným porodem," uvádí Dvořák. Život dalších si vyžádaly vrozené vady.
Stejně vypadají i statistiky úmrtí v prvních sedmi dnech po porodu - i tady většina miminek podlehne vrozeným vadám či potížím z nezralosti. Loni takto podle Dvořáka zemřelo 84 novorozenců.
"Uvedená data vycházejí z validovaných celonárodních statistik ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky," doplnil.
Potenciální ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už proto plánuje změny. Na kvalitu péče se chce zaměřit.
"Už za mého předchozího působení na ministerstvu jsme podobné informace dávali dohromady. Chci na to proto navázat a ve sledování kvality pokračovat," řekl Aktuálně.cz. Nepůjde přitom jen o holé počty uskutečněných porodů, odborná společnost by podle něj měla stanovit i další kvalitativní parametry. "Chci se s ní o tom pobavit," uvedl.
Data by pak měla být podle Vojtěcha veřejná - tak, aby si je mohl každý prohlédnout. "Pracovat by s nimi ale měly hlavně pojišťovny, které to doposud dělaly jen velmi málo," podotkl.
To, jak si která nemocnice či porodnice vede, by pak měly promítnout i do úhrad, což dnes rovněž nedělají. "Naopak - za léčbu komplikací mnohdy nemocnicím dobře zaplatí," uzavřel Vojtěch.
Skončit by měla třetina porodnic
Odborníci z České gynekologické a porodnické společnosti dlouhodobě volají po redukci porodnic, které nesplňují stanovená kritéria 600 porodů za rok. Skončit by podle nich měla zhruba třetina porodnic - konkrétně 33 ze stávajících 86.
Podle předsedy odborné společnosti Vladimíra Dvořáka by to českému porodnictví jen prospělo. "Kvalita by se zlepšila. Pětatřicetiminutová dojezdová doba, která je daná vyhláškou, by přitom stále zůstala zachovaná," řekl už dříve Dvořák.
Totéž si myslí i bývalý viceprezident České lékařské komory a porodník Jan Přáda. "Už to známe ze Skandinávie, kde se porodnice rušily před pár lety," řekl.
Například ve Švédsku z mapy zmizela zhruba třetina zařízení, která se potýkala s personální neudržitelností a klesající porodností. "Žádné zhoršení kvality přesto nenastalo. Skandinávské země stále zůstávají na špičce a jsou naším vzorem," dodal Přáda.
Podle dosluhujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by se mohly uvolněné kapacity využít jinak - zrušené porodnice by se mohly přeměnit na místa pro dlouhodobě ležící pacienty. "Těchto míst se totiž naopak nedostává," řekl už dříve Válek.
Případ převzala policie
V Centru porodní asistence v Litoměřicích, které vášnivou debatu o rušení českých porodnic rozpoutalo, mezitím probíhá vyšetřování. Případu se ujala policie, podrobnosti zkoumá i nemocnice a znalci. Všichni prošetřují, proč musela nemocnice přistoupit během jediného dne k resuscitaci čtyř novorozenců, z nichž dva nakonec zemřeli.
"V tuto chvíli probíhá interní i externí analýza všech okolností a postupů, abychom zjistili přesné příčiny, které k událostem vedly," uvedla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Policie prozatím nechtěla případ komentovat.