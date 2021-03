Vysoké školy chystají on-line přijímačky. Kamerou budou zkoumat mimiku uchazečů

Situace okolo covidu způsobila, že řada vysokých škol mění podobu přijímacích zkoušek, další je pak rovnou ruší. Tam, kde budou zkoušky on-line, řeší, jak na dálku zajistit, aby studenti u testů nepodváděli. Jsou však i školy, které stále doufají, že se situace zlepší, a budou tak moct uskutečnit zkoušky na univerzitní půdě jako dřív.

Pandemie nezměnila pouze podobu maturit nebo způsob, jakým letos žáci a studenti dostali vysvědčení. Ovlivní také přijímací řízení na vysoké školy. Až na výjimky se na nich v současné době studenti učí na dálku, stejně jako na středních či na základních školách. V současné době není ani možné, aby se na univerzitní půdě sešlo větší množství studentů u přijímaček. Školy se proto připravují na to, že jejich podobu budou muset změnit. To přitom podle novely vysokoškolského zákona platné od ledna mohou v době nouzového stavu udělat nejpozději dva týdny před samotným konáním zkoušek.

Ačkoliv se přijímací řízení často konají až v červnu, některé školy už teď mají jasno v tom, jak ta jejich budou letos vypadat. Například na brněnské Masarykově univerzitě chystají on-line testy studijních předpokladů. Uchazeči budou mít možnost dva týdny dopředu absolvovat cvičný test a technickou zkoušku kamery či mikrofonu.

"Abychom zajistili, že studenti nebudou podvádět, plánujeme vytvořit skupiny maximálně dvaceti uchazečů, kteří budou muset mít permanentně zapnutou kameru. Během testu na ně bude přes kameru dohlížet osoba, která bude sledovat jejich mimiku, bude je moct vyzvat, aby nasdíleli plochu, a podobně. Zároveň bude tato osoba připravena uchazečům poradit," uvedl mluvčí Masarykovy univerzity Pavel Žára.

S postupem, jak kontrolovat studenty na dálku, aby při testu nepodváděli, už přišla také společnost Scio, která asi pěti desítkám českých fakult zajišťuje Národní srovnávací zkoušky. I ty budou ale letos on-line a během nich bude studenty na dálku kontrolovat dozor. Navíc budou studenti před zahájením testu muset natočit na kameru místnost, ve které budou test absolvovat.

České vysoké učení technické je v tomto směru benevolentnější: "Jako obraz svého postoje ČVUT vnímá i to, že by v první řadě měla svým studentům důvěřovat a respektovat jejich soukromí. Použití proctoringových systémů (systémů, které sledují oči studenta, blokují počítač a mobilní telefon, sledují ruchy v mikrofonu apod., pozn. red.) není na ČVUT doporučováno ani centrálně podporováno. Zkoušejícím je doporučeno, aby koncipovali zkoušky tak, aby ověřovaly pochopení látky, nikoli konkrétní znalost," stojí v metodickém pokynu prorektorky pro bakalářské a magisterské studium Gabriely Achtenové. Nicméně ČVUT stále věří, že před letními prázdninami již situace dovolí standardní přijímačky.

Některé fakulty zatím vyčkávají, jak se vyvine epidemická situace, a studenti tak zatím nevědí, co je u přijímaček čeká. To je případ třeba Univerzity Karlovy. "Vše pečlivě sledujeme, zvažujeme možné alternativy a jsme připraveni do budoucna pružně reagovat, bude-li to v návaznosti na vývoj epidemické situace zapotřebí," uvedl mluvčí univerzity Petr Podzimek. V úvahu podle něj připadají jak posuny termínů konání přijímacích zkoušek, tak jejich konání distanční formou. Uchazečům Podzimek doporučuje, aby sledovali stránky jednotlivých fakult.

Ani uchazeči o přijetí na Technickou univerzitu v Liberci zatím nevědí, co je čeká. Většina přijímacích zkoušek se totiž koná až v létě, s rozhodnutím tedy v Liberci zatím vyčkávají. "Je to téma, o kterém samozřejmě diskutujeme, ale zatím žádný závěr nepadl," uvedl mluvčí univerzity Radek Pirkl. Už teď je ale jasné, že se změní přijímací řízení pro studijní program Návrhářství na Fakultě textilní. Na jaře tam dosud probíhaly talentové zkoušky v prezenční formě, letos však mají studenti zaslat elektronicky své portfolio, které vyhodnotí porota bez osobní účasti studenta.

Právě portfolio studenta je jednou z alternativních forem přijímacího řízení, které školám doporučuje využít nezisková organizace EDUin, která se zabývá vzděláváním. Školy by podle ní měly letos studenty vybírat i na základě motivačních videí či krátké samostatné práce. "Cílem by mělo být snížení celkové míry stresu u maturantů, kteří jsou v období obrovské nejistoty psychicky velmi vyčerpání. Další zátěž v podobě nutnosti učit se podrobný oborový obsah ještě na další testy může vést k tomu, že zkoušky nezvládne spousta lidí, ze kterých by jinak byli skvělí studenti a posléze profesionálové," říká analytik EDUin Karel Gargulák.

Některé fakulty chtějí zkoušky jako před covidem

Některé školy stále doufají, že se s uchazeči o studium setkají osobně. Například přijímačky na většinu fakult Českého vysokého učení technického proběhnou až v červnu. Zástupci fakult proto zatím vyčkávají a přejí si, aby mohli udělat takové zkoušky, jaké byly před covidem. Upozorňují, že mají dostatek poslucháren, takže by přijímací zkoušky s osobní účastí studentů zvládli i v případě omezeného počtu osob v jedné místnosti. "V případě, že dosavadní zákazy kontaktních jednání budou trvat, pak zkoušky proběhnou on-line," říká mluvčí Fakulty strojní Ladislav Lašek.

Třeba Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská se už ale rozhodla prominout přijímací zkoušky všem zájemcům o studium. Také Technická fakulta České zemědělské univerzity promine přijímací zkoušky uchazečům do bakalářských a magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce.

Ke stejnému kroku se rozhodly i některé fakulty Vysoké školy ekonomické. "Všechny fakulty se v nějaké formě chystají přijímat na základě studijních výsledků ze střední školy. Ovšem jednotlivé průměry a pravidla se liší. Dříve přitom bylo pro přijetí nutné absolvovat přijímací zkoušky," uvedla mluvčí VŠE Martina Mlynářová.

Vzít část nejlepších uchazečů na základě výsledků ze střední školy plánuje třeba Fakulta mezinárodních vztahů VŠE. "Ostatní uchazeče pozveme v červnu na přijímací zkoušku do počítačových učeben, a to ve skupinách dle platných opatření. Omezenému počtu uchazečů ze zahraničí, kteří prokážou cestovní omezení, umožníme přijímací zkoušku on-line za zpřísněných opatření, jako je kontrola kamerou," uvedl proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty mezinárodních vztahů Pavel Hnát.

Také Fakulta informatiky a statistiky VŠE stále počítá s prezenčními zkouškami v červnu s tím, že ve výjimečných případech, jako je třeba karanténa, bude moct daný uchazeč podstoupit zkoušku on-line. "V loňském roce se nám osvědčilo hlídat uchazeče, který píše test, prostřednictvím kamery a zapnutého mikrofonu. Pro letošní rok možná budeme vyžadovat kamery dvě," uvedl děkan fakulty Jakub Fischer.